Смартфоны Xiaomi стоит обязательно обновить: 58 устройств могут быть в опасности (фото)

Патчи безопасности запущены для смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco. Обязательно установите их, как только получите системное уведомление.

Компания запустила обновления безопасности за июль 2026 года для 58 устройств Xiaomi, Redmi и Poco. Они охватывают несколько регионов, включая глобальный, ЕЭЗ, Индию, Турцию, Тайвань, Индонезию и Китай, пишет ximitime.com.

В развертывание включены сборки HyperOS 3 и HyperOS 2. Некоторые устройства получили обновление на нескольких рынках, в то время как другие в настоящее время имеют только один региональный релиз.

Смартфон Xiaomi 13T Фото: Скриншот

Флагманские телефоны и планшеты Xiaomi

Xiaomi 14 Ultra — одно из наиболее широко охваченных устройств в этом развертывании. Июльское обновление доступно в следующих регионах:

Глобальный: OS3.0.303.0.WNAMIXM

ЕЭЗ: OS3.0.304.0.WNAEUXM

Индия: OS3.0.302.0.WNAINXM

Турция: OS3.0.302.0.WNATRXM

Тайвань: OS3.0.302.0.WNATWXM

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В релиз включены следующие модели Xiaomi:

Xiaomi 17T

17T Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 14 CIVI

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 4 Pro

Планшеты Xiaomi:

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 7

Xiaomi Pad 7 Pro

Смартфон Poco X8 Pro Фото: gsmarena.com

Смартфоны Pocо получили патч в 6 регионах

Poco X7 получил один из самых масштабных региональных релизов в текущей партии. Июльское обновление доступно в Китае, Индии, Индонезии, Тайване, Турции и на мировом рынке.

В список доступных сборок входят:

Глобальная: OS3.0.304.0.WOOMIXM

Китай: OS3.0.306.0.WOOCNXM

Индия: OS3.0.302.0.WOOINXM

Индонезия: OS3.0.302.0.WOOIDXM

Турция: OS3.0.302.0.WOOTRXM

Тайвань: OS3.0.302.0.WOOTWXM

Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Iron Man Edition используют одни и те же региональные сборки. Обновления доступны для стран ЕЭЗ, Индии, Индонезии и Тайваня, номера версий основаны на OS3.0.303.0.WPJ.

Обновленные телефоны Pосо:

Poco X8 Pro

Poco X8 Pro Iron Man Edition

Poco C75

Poco C81

Poco C85 4G

Poco C85x

Poco M6

Poco M6 Pro 4G

Poco M7 4G

Poco M7 Plus

Poco M8 Pro 5G

Poco M8s

Планшеты:

Poco Pad

Poco C Pad

Poco Pad M1

Poco Pad X1

Смартфон Redmi Note 14 Pro 4G Фото: gsmarena.com

Модели Redmi Note присоединились к июльскому обновлению

Несколько устройств Redmi Note также получили новый патч. Redmi Note 14 Pro получил обновления в семи регионах, используя то же семейство региональных прошивок, что и Poco X7.

Затронутые модели Redmi Note:

Redmi Note 13 Pro 4G

Redmi Note 14 4G

Redmi Note 14 Pro

Redmi Note 14 Pro 4G

Redmi Note 14 Pro+

REDMI Note 15 Pro

REDMI Note 15 Pro+

Бюджетные телефоны Redmi:

Redmi 13

Redmi 13C 5G

Redmi 13R

Redmi 13X

Redmi 14C

Redmi 15

Redmi 15 4G

Redmi 15A 5G

Redmi 15C 4G

Redmi 17 5G

Redmi A3 Pro

Redmi A7 Pro

Redmi Turbo 5

Планшеты Redmi:

Redmi Pad 2 4G

Redmi Pad 2 9.7

Redmi Pad 2 Pro

Redmi Pad Pro

Redmi Pad Pro 5G

Redmi Pad SE 2

Redmi Pad SE 4G

Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi

Планшет Redmi Pad 2 pro Фото: gsmarena.com

Все перечисленные версии начали обновляться с 1 июля 2026 года. Однако это не означает, что все владельцы получили обновление одновременно и именно в эту дату. Xiaomi обычно распространяет программное обеспечение поэтапно. Доступная сборка также зависит от региона устройства. Глобальный пакет прошивки обычно нельзя установить на прошивку из ЕЭЗ, Турции, Индии, Китая или Тайваня без дополнительных действий.

Пользователи могут проверить страницу обновления в HyperOS, чтобы узнать о наличии соответствующей региональной версии. Доступность прошивки также можно проверить через MemeOS Enhancer или MemeOSUpdates.com. Доступность и совместимость установки могут различаться в зависимости от устройства, региона и версии HyperOS.

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