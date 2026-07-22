Смартфоны Xiaomi стоит обязательно обновить: 58 устройств могут быть в опасности (фото)
Патчи безопасности запущены для смартфонов и планшетов Xiaomi, Redmi и Poco. Обязательно установите их, как только получите системное уведомление.
Компания запустила обновления безопасности за июль 2026 года для 58 устройств Xiaomi, Redmi и Poco. Они охватывают несколько регионов, включая глобальный, ЕЭЗ, Индию, Турцию, Тайвань, Индонезию и Китай, пишет ximitime.com.
В развертывание включены сборки HyperOS 3 и HyperOS 2. Некоторые устройства получили обновление на нескольких рынках, в то время как другие в настоящее время имеют только один региональный релиз.
Флагманские телефоны и планшеты Xiaomi
Xiaomi 14 Ultra — одно из наиболее широко охваченных устройств в этом развертывании. Июльское обновление доступно в следующих регионах:
- Глобальный: OS3.0.303.0.WNAMIXM
- ЕЭЗ: OS3.0.304.0.WNAEUXM
- Индия: OS3.0.302.0.WNAINXM
- Турция: OS3.0.302.0.WNATRXM
- Тайвань: OS3.0.302.0.WNATWXM
В релиз включены следующие модели Xiaomi:
- Xiaomi 17T
- 17T Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 4 Pro
Планшеты Xiaomi:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12.4
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
Смартфоны Pocо получили патч в 6 регионах
Poco X7 получил один из самых масштабных региональных релизов в текущей партии. Июльское обновление доступно в Китае, Индии, Индонезии, Тайване, Турции и на мировом рынке.
В список доступных сборок входят:
- Глобальная: OS3.0.304.0.WOOMIXM
- Китай: OS3.0.306.0.WOOCNXM
- Индия: OS3.0.302.0.WOOINXM
- Индонезия: OS3.0.302.0.WOOIDXM
- Турция: OS3.0.302.0.WOOTRXM
- Тайвань: OS3.0.302.0.WOOTWXM
Poco X8 Pro и Poco X8 Pro Iron Man Edition используют одни и те же региональные сборки. Обновления доступны для стран ЕЭЗ, Индии, Индонезии и Тайваня, номера версий основаны на OS3.0.303.0.WPJ.
Обновленные телефоны Pосо:
- Poco X8 Pro
- Poco X8 Pro Iron Man Edition
- Poco C75
- Poco C81
- Poco C85 4G
- Poco C85x
- Poco M6
- Poco M6 Pro 4G
- Poco M7 4G
- Poco M7 Plus
- Poco M8 Pro 5G
- Poco M8s
Планшеты:
- Poco Pad
- Poco C Pad
- Poco Pad M1
- Poco Pad X1
Модели Redmi Note присоединились к июльскому обновлению
Несколько устройств Redmi Note также получили новый патч. Redmi Note 14 Pro получил обновления в семи регионах, используя то же семейство региональных прошивок, что и Poco X7.
Затронутые модели Redmi Note:
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- REDMI Note 15 Pro
- REDMI Note 15 Pro+
Бюджетные телефоны Redmi:
- Redmi 13
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
- Redmi 13X
- Redmi 14C
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15A 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 17 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi A7 Pro
- Redmi Turbo 5
Планшеты Redmi:
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2 9.7
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE 2
- Redmi Pad SE 4G
- Redmi Pad SE 8.7 Wi-Fi
Все перечисленные версии начали обновляться с 1 июля 2026 года. Однако это не означает, что все владельцы получили обновление одновременно и именно в эту дату. Xiaomi обычно распространяет программное обеспечение поэтапно. Доступная сборка также зависит от региона устройства. Глобальный пакет прошивки обычно нельзя установить на прошивку из ЕЭЗ, Турции, Индии, Китая или Тайваня без дополнительных действий.
Пользователи могут проверить страницу обновления в HyperOS, чтобы узнать о наличии соответствующей региональной версии. Доступность прошивки также можно проверить через MemeOS Enhancer или MemeOSUpdates.com. Доступность и совместимость установки могут различаться в зависимости от устройства, региона и версии HyperOS.
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