Смартфони Xiaomi обов"язково слід оновити: 58 пристроїв можуть бути в небезпеці (фото)
Випущено оновлення безпеки для смартфонів та планшетів Xiaomi, Redmi та Poco. Обов’язково встановіть їх, щойно отримаєте системне сповіщення.
Компанія випустила оновлення безпеки за липень 2026 року для 58 пристроїв Xiaomi, Redmi та Poco. Вони охоплюють кілька регіонів, зокрема глобальний ринок, ЄЕЗ, Індію, Туреччину, Тайвань, Індонезію та Китай, пише ximitime.com.
У розгортання включені версії HyperOS 3 та HyperOS 2. Деякі пристрої отримали оновлення на кількох ринках, тоді як для інших наразі доступний лише один регіональний реліз.
Флагманські телефони та планшети Xiaomi
Xiaomi 14 Ultra — один із пристроїв, що охоплені найширше в цьому розгортанні. Липневе оновлення доступне в таких регіонах:
- Глобальний: OS3.0.303.0.WNAMIXM
- ЄЕЗ: OS3.0.304.0.WNAEUXM
- Індія: OS3.0.302.0.WNAINXM
- Туреччина: OS3.0.302.0.WNATRXM
- Тайвань: OS3.0.302.0.WNATWXM
До цього релізу увійшли такі моделі Xiaomi:
- Xiaomi 17T
- 17T Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 14 CIVI
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 4 Pro
Планшети Xiaomi:
- Xiaomi Pad 6S Pro 12,4
- Xiaomi Pad 7
- Xiaomi Pad 7 Pro
Смартфони Pocо отримали оновлення в 6 регіонах
Poco X7 отримав одне з наймасштабніших регіональних оновлень у поточній партії. Липневе оновлення доступне в Китаї, Індії, Індонезії, Тайвані, Туреччині та на світовому ринку.
До переліку доступних збірок входять:
- Глобальна: OS3.0.304.0.WOOMIXM
- Китай: OS3.0.306.0.WOOCNXM
- Індія: OS3.0.302.0.WOOINXM
- Індонезія: OS3.0.302.0.WOOIDXM
- Туреччина: OS3.0.302.0.WOOTRXM
- Тайвань: OS3.0.302.0.WOOTWXM
Poco X8 Pro та Poco X8 Pro Iron Man Edition використовують однакові регіональні збірки. Оновлення доступні для країн ЄЕЗ, Індії, Індонезії та Тайваню; номери версій базуються на OS3.0.303.0.WPJ.
Оновлені телефони Pосо:
- Poco X8 Pro
- Poco X8 Pro Iron Man Edition
- Poco C75
- Poco C81
- Poco C85 4G
- Poco C85x
- Poco M6
- Poco M6 Pro 4G
- Poco M7 4G
- Poco M7 Plus
- Poco M8 Pro 5G
- Poco M8s
Планшети:
- Poco Pad
- Poco C Pad
- Poco Pad M1
- Poco Pad X1
Моделі Redmi Note увійшли до липневого оновлення
Кілька моделей Redmi Note також отримали новий патч. Redmi Note 14 Pro отримав оновлення у семи регіонах, використовуючи ту саму серію регіональних прошивок, що й Poco X7.
Моделі Redmi Note, яких це стосується:
- Redmi Note 13 Pro 4G
- Redmi Note 14 4G
- Redmi Note 14 Pro
- Redmi Note 14 Pro 4G
- Redmi Note 14 Pro+
- REDMI Note 15 Pro
- REDMI Note 15 Pro+
Бюджетні телефони Redmi:
- Redmi 13
- Redmi 13C 5G
- Redmi 13R
- Redmi 13X
- Redmi 14C
- Redmi 15
- Redmi 15 4G
- Redmi 15A 5G
- Redmi 15C 4G
- Redmi 17 5G
- Redmi A3 Pro
- Redmi A7 Pro
- Redmi Turbo 5
Планшети Redmi:
- Redmi Pad 2 4G
- Redmi Pad 2 9,7
- Redmi Pad 2 Pro
- Redmi Pad Pro
- Redmi Pad Pro 5G
- Redmi Pad SE 2
- Redmi Pad SE 4G
- Redmi Pad SE 8,7 Wi-Fi
Усі перелічені версії почали оновлюватися з 1 липня 2026 року. Однак це не означає, що всі власники отримали оновлення одночасно саме в цю дату. Xiaomi зазвичай розповсюджує програмне забезпечення поетапно. Доступна версія також залежить від регіону, в якому знаходиться пристрій. Глобальний пакет прошивки зазвичай неможливо встановити на прошивку з ЄЕЗ, Туреччини, Індії, Китаю або Тайваню без додаткових дій.
Користувачі можуть перевірити сторінку оновлень у HyperOS, щоб дізнатися про наявність відповідної регіональної версії. Доступність прошивки також можна перевірити через MemeOS Enhancer або MemeOSUpdates.com. Доступність та сумісність встановлення можуть відрізнятися залежно від пристрою, регіону та версії HyperOS.
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