Это должен знать каждый: как правильно заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею

Что необходимо предпринять, чтобы аккумулятор смартфона прослужил как можно дольше, — не перегревался и не изнашивался.

Несмотря на значительные улучшения в технологии батарей, один из самых распространенных мифов о зарядке заключается в том, что телефон нельзя оставлять подключенным к сети на всю ночь. Это неправда, пишет slashgear.com.

Смартфоны оснащены интеллектуальными чипами, которые регулируют количество энергии, получаемой батареей. По мере приближения к 100% заряда скорость зарядки снижается и в конце-концов прекращается. Потребление энергии происходит короткими импульсами, когда телефон теряет несколько процентов заряда. Samsung называет это "поддерживающими зарядами" и утверждает, что нет риска превышения 100-процентного заряда, хотя и отмечает: отключение от сети при 100-процентном заряде может продлить срок службы батареи.

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Литий-ионные аккумуляторы служат довольно долго, если поддерживается баланс и их не оставляют постоянно и на длительное время с низким уровнем заряда. В этом помогает "правило 20-80" — заряжать, когда уровень опустился до 20% и не дотягивать до 100%, а отключать на уровне 80%.

Некоторые производители (Apple, Samsung) предлагают функцию оптимизации заряда. На iPhone она приостанавливает зарядку при 80%, а Samsung предлагает режимы, которые либо ограничивают заряд 80%, либо адаптируются к режиму сна пользователей.

Смартфон на зарядке Фото: unsplash.com

Как оптимизировать износ батареи: 5 правил

Чтобы максимально продлить срок службы батареи, стоит следовать "правилу 20-80", говорится в материале. Некоторые смартфоны даже позволяют устанавливать ограничения на зарядку, помогая гарантировать, что заряд не превысит 80%, даже если устройство подключено к сети на всю ночь. Одним из факторов, который определенно вредит батарее, является перегрев, поэтому нужно избегать зарядки телефона в жаркую погоду. Apple утверждает, что зарядка устройства при температуре выше 35 градусов Цельсия может негативно сказаться на состоянии батареи. Игровые смартфоны часто быстро разряжают смартфон, но есть один способ снизить нагрузку: использовать режим автоматической зарядки. Если устройство поддерживает эту функцию, оно будет питаться напрямую от зарядного устройства, и батарея сможет "отдохнуть". Также существует миф о том, что питание телефона более мощным зарядным устройством повредит батарею. Это неправда. Микросхема контроллера пропускает только ту мощность, которую аккумулятор способен принять. Тем не менее, использование совместимого зарядного устройства обеспечит зарядку с максимальной номинальной скоростью. Износ батареи зависит от количества циклов зарядки. Можно изменять различные настройки, чтобы продлить срок службы аккумулятора телефона, что со временем уменьшит количество полных циклов зарядки.

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