Это должен знать каждый: как правильно заряжать смартфон, чтобы не испортить батарею
Что необходимо предпринять, чтобы аккумулятор смартфона прослужил как можно дольше, — не перегревался и не изнашивался.
Несмотря на значительные улучшения в технологии батарей, один из самых распространенных мифов о зарядке заключается в том, что телефон нельзя оставлять подключенным к сети на всю ночь. Это неправда, пишет slashgear.com.
Смартфоны оснащены интеллектуальными чипами, которые регулируют количество энергии, получаемой батареей. По мере приближения к 100% заряда скорость зарядки снижается и в конце-концов прекращается. Потребление энергии происходит короткими импульсами, когда телефон теряет несколько процентов заряда. Samsung называет это "поддерживающими зарядами" и утверждает, что нет риска превышения 100-процентного заряда, хотя и отмечает: отключение от сети при 100-процентном заряде может продлить срок службы батареи.
Литий-ионные аккумуляторы служат довольно долго, если поддерживается баланс и их не оставляют постоянно и на длительное время с низким уровнем заряда. В этом помогает "правило 20-80" — заряжать, когда уровень опустился до 20% и не дотягивать до 100%, а отключать на уровне 80%.
Некоторые производители (Apple, Samsung) предлагают функцию оптимизации заряда. На iPhone она приостанавливает зарядку при 80%, а Samsung предлагает режимы, которые либо ограничивают заряд 80%, либо адаптируются к режиму сна пользователей.
Как оптимизировать износ батареи: 5 правил
- Чтобы максимально продлить срок службы батареи, стоит следовать "правилу 20-80", говорится в материале. Некоторые смартфоны даже позволяют устанавливать ограничения на зарядку, помогая гарантировать, что заряд не превысит 80%, даже если устройство подключено к сети на всю ночь.
- Одним из факторов, который определенно вредит батарее, является перегрев, поэтому нужно избегать зарядки телефона в жаркую погоду. Apple утверждает, что зарядка устройства при температуре выше 35 градусов Цельсия может негативно сказаться на состоянии батареи.
- Игровые смартфоны часто быстро разряжают смартфон, но есть один способ снизить нагрузку: использовать режим автоматической зарядки. Если устройство поддерживает эту функцию, оно будет питаться напрямую от зарядного устройства, и батарея сможет "отдохнуть".
- Также существует миф о том, что питание телефона более мощным зарядным устройством повредит батарею. Это неправда. Микросхема контроллера пропускает только ту мощность, которую аккумулятор способен принять. Тем не менее, использование совместимого зарядного устройства обеспечит зарядку с максимальной номинальной скоростью.
- Износ батареи зависит от количества циклов зарядки. Можно изменять различные настройки, чтобы продлить срок службы аккумулятора телефона, что со временем уменьшит количество полных циклов зарядки.
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