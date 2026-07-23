Це повинен знати кожен: як правильно заряджати смартфон, щоб не зіпсувати акумулятор

Що потрібно зробити, щоб акумулятор смартфона прослужив якомога довше — не перегрівався і не зношувався.

Незважаючи на значні вдосконалення в технології акумуляторів, один із найпоширеніших міфів щодо заряджання полягає в тому, що телефон не можна залишати підключеним до мережі на всю ніч. Це неправда, пише slashgear.com.

Смартфони оснащені інтелектуальними чіпами, які регулюють кількість енергії, що надходить до акумулятора. У міру наближення до 100 % заряду швидкість заряджання знижується і зрештою припиняється. Споживання енергії відбувається короткими імпульсами, коли телефон втрачає кілька відсотків заряду. Samsung називає це "підтримувальними зарядами" і стверджує, що ризику перевищення 100-відсоткового заряду немає, хоча й зазначає: відключення від мережі при 100-відсотковому заряді може подовжити термін служби акумулятора.

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Літій-іонні акумулятори служать досить довго, якщо підтримувати баланс і не залишати їх постійно та на тривалий час із низьким рівнем заряду. У цьому допомагає "правило 20-80" — заряджати, коли рівень опустився до 20%, і не доводити до 100%, а відключати на рівні 80%.

Деякі виробники (Apple, Samsung) пропонують функцію оптимізації заряджання. На iPhone вона призупиняє заряджання при 80%, а Samsung пропонує режими, які або обмежують заряд до 80%, або адаптуються до режиму сну користувачів.

Смартфон на зарядці Фото: unsplash.com

Як зменшити зношення акумулятора: 5 правил

Щоб максимально продовжити термін служби акумулятора, варто дотримуватися "правила 20-80", йдеться в матеріалі. Деякі смартфони навіть дають змогу встановлювати обмеження на зарядку, допомагаючи гарантувати, що заряд не перевищить 80%, навіть якщо пристрій підключено до мережі на всю ніч. Одним із факторів, який безперечно шкодить батареї, є перегрів, тому слід уникати заряджання телефону в спекотну погоду. Apple стверджує, що заряджання пристрою при температурі вище 35 градусів Цельсія може негативно позначитися на стані батареї. Ігрові смартфони часто швидко розряджають акумулятор, але є один спосіб зменшити навантаження: використовувати режим автоматичного заряджання. Якщо пристрій підтримує цю функцію, він буде живитися безпосередньо від зарядного пристрою, і акумулятор зможе "відпочити". Також існує міф про те, що заряджання телефону більш потужним зарядним пристроєм пошкодить акумулятор. Це неправда. Мікросхема контролера пропускає лише ту потужність, яку акумулятор здатний прийняти. Проте використання сумісного зарядного пристрою забезпечить зарядку з максимальною номінальною швидкістю. Знос акумулятора залежить від кількості циклів заряджання. Можна змінювати різні налаштування, щоб подовжити термін служби акумулятора телефону, що з часом зменшить кількість повних циклів заряджання.

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