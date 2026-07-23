Какой роутер лучше — Wi-Fi или игровой? В чем разница и как они работают (фото)

Когда дело доходит до игр, Ethernet — лучший выбор, чем Wi-Fi.

Игровые роутеры имеют, как правило, привлекательный дизайн и RGB-подсветку, но действительно ли они улучшают игровой процесс по сравнению с обычным стандартным Wi-Fi роутером? Ответ искали журналисты bgr.com.

Несмотря на такие ориентированные на производительность функции, как Quality of Service (QoS) и Beamforming, беспроводное подключение к игровому роутеру может вызывать некоторую задержку, и оно не может сравниться с качеством работы проводного соединения. Когда дело доходит до игр, Ethernet — лучший выбор, чем Wi-Fi.

Игровой роутер с подсветкой Фото: MSI

Кроме того, существует несколько других факторов, таких как скорость загрузки и выгрузки, количество устройств в сети и расстояние между маршрутизатором и игровым устройством. Без оптимизации этих параметров вы не заметите большой разницы после перехода со стандартного Wi-Fi-роутера на игровой. Но у игровых маршрутизаторов есть некоторые преимущества, от повышения производительности до более быстрой загрузки.

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Подключение роутера Фото: MSI

Игровые роутеры, несомненно, созданы для высокой производительности. Они включают в себя такие функции, как Quality of Service (QoS) и Beamforming, а также поддержку нескольких диапазонов. QoS, по сути, позволяет расставлять приоритеты для определенных устройств или задач. Например, с игровым маршрутизатором вы можете отдавать приоритет игровому трафику перед загрузками, запланированными резервными копиями и потоковой передачей. Beamforming, с другой стороны, улучшает связь и устраняет "мертвые зоны", направляя сигналы Wi-Fi к подключенным устройствам, а не равномерно распределяя их во всех направлениях. В трехдиапазонных роутерах дополнительный диапазон можно использовать для игр, уменьшая помехи от других устройств.

Игровой роутер MSI Фото: MSI

Игровые маршрутизаторы также оснащены более быстрыми процессорами и дополнительной оперативной памятью для одновременной обработки большего количества операций и устройств без замедления работы. Если в вашем доме слишком много устройств, они могут перегружать сеть, и игровой роутер может стать разумным выбором. Они также проще в настройке. В отличие от обычных Wi-Fi-маршрутизаторов, где панель администратора кажется чем-то, что лучше оставить без изменений, панель администратора игровых роутеров более удобна для пользователя. Например, часто используются элементы управления с функцией перетаскивания, что упрощает настройку расширенных параметров.

Процесс гейминга Фото: MSI

Что касается реального повышения производительности игрового маршрутизатора, изменения могут быть не такими заметными, как многие изначально надеются. В реальных тестах улучшения, как правило, гораздо меньше. Именно поэтому игровые роутеры иногда называют более продвинутыми версиями обычных.

У игровых маршрутизаторов есть две проблемы, или, точнее, способ их продвижения на рынке. Большинство таких устройств, как правило, не предлагают эксклюзивных функций. Функции могут быть более проработанными и простыми в настройке, но они присутствуют и в большинстве высококлассных потребительских маршрутизаторов. Например, функция QoS есть в большинстве стандартных Wi-Fi-роутеров. Конечно, она может быть не такой гибкой в ​​настройке, но функция все равно присутствует и работает практически так же. Во-вторых, игровые маршрутизаторы не улучшат игровой процесс мгновенно, т.е. если основной роутер уже быстрый и стабильный, вы не заметите мгновенного улучшения. Реальным фактором часто является ограничение пропускной способности вашего интернет-тарифа, которое даже игровой маршрутизатор не может преодолеть.

Игровой маршрутизатор Фото: MSI

Проводное соединение через стандартный маршрутизатор обычно лучше, чем беспроводное через игровой маршрутизатор. Это потому, что Ethernet обеспечивает меньшую задержку, более стабильное соединение и меньше помех. Даже перемещение игровой консоли или ПК ближе к роутеру оказывает существенное влияние, наряду с оптимальным размещением маршрутизатора. Иногда достаточно просто оптимизировать существующую конфигурацию, в то время как для опытных геймеров игровой маршрутизатор может оказаться полезным в зависимости от индивидуальных потребностей и имеющейся конфигурации.

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