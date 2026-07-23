Який маршрутизатор кращий — Wi-Fi чи ігровий? У чому різниця та як вони працюють (фото)

Якщо мова йде про ігри, Ethernet — кращий вибір, ніж Wi-Fi.

Ігрові маршрутизатори, як правило, мають привабливий дизайн та RGB-підсвічування, але чи справді вони покращують ігровий процес порівняно зі звичайним стандартним Wi-Fi-маршрутизатором? Відповідь на це питання шукали журналісти bgr.com.

Незважаючи на такі функції, орієнтовані на продуктивність, як Quality of Service (QoS) та Beamforming, бездротове підключення до ігрового маршрутизатора може спричиняти певну затримку, і воно не може зрівнятися з якістю роботи дротового з’єднання. Коли йдеться про ігри, Ethernet — кращий вибір, ніж Wi-Fi.

Ігровий маршрутизатор із підсвічуванням Фото: MSI

Крім того, існує ще кілька інших факторів, таких як швидкість завантаження та вивантаження, кількість пристроїв у мережі та відстань між маршрутизатором та ігровим пристроєм. Без оптимізації цих параметрів ви не помітите великої різниці після переходу зі стандартного Wi-Fi-маршрутизатора на ігровий. Але ігрові маршрутизатори мають певні переваги — від підвищення продуктивності до швидшого завантаження.

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Підключення маршрутизатора Фото: MSI

Ігрові маршрутизатори, безсумнівно, створені для високої продуктивності. Вони мають такі функції, як Quality of Service (QoS) і Beamforming, а також підтримку декількох діапазонів. QoS, по суті, дозволяє встановлювати пріоритети для певних пристроїв або завдань. Наприклад, за допомогою ігрового маршрутизатора ви можете надавати пріоритет ігровому трафіку перед завантаженнями, запланованими резервними копіями та потоковою передачею. Beamforming, з іншого боку, покращує зв’язок і усуває "мертві зони", спрямовуючи сигнали Wi-Fi на підключені пристрої, а не рівномірно розподіляючи їх у всіх напрямках. У тридіапазонних маршрутизаторах додатковий діапазон можна використовувати для ігор, зменшуючи перешкоди від інших пристроїв.

Ігровий маршрутизатор MSI Фото: MSI

Ігрові маршрутизатори також оснащені швидшими процесорами та додатковою оперативною пам’яттю для одночасної обробки більшої кількості операцій і пристроїв без уповільнення роботи. Якщо у вашому домі занадто багато пристроїв, вони можуть перевантажувати мережу, і ігровий маршрутизатор може стати розумним вибором. Вони також простіші в налаштуванні. На відміну від звичайних Wi-Fi-маршрутизаторів, де панель адміністратора здається чимось, що краще залишити без змін, панель адміністратора ігрових маршрутизаторів є більш зручною для користувача. Наприклад, часто використовуються елементи керування з функцією перетягування, що спрощує налаштування розширених параметрів.

Процес ігрової діяльності Фото: MSI

Що стосується реального підвищення продуктивності ігрового маршрутизатора, зміни можуть виявитися не такими помітними, як багато хто спочатку сподівається. У реальних тестах поліпшення, як правило, набагато менші. Саме тому ігрові маршрутизатори іноді називають більш вдосконаленими версіями звичайних.

У ігрових маршрутизаторів є дві проблеми, або, точніше, спосіб їх просування на ринку. Більшість таких пристроїв, як правило, не пропонують ексклюзивних функцій. Функції можуть бути більш доопрацьованими та простими в налаштуванні, але вони присутні й у більшості висококласних маршрутизаторів для споживачів. Наприклад, функція QoS є в більшості стандартних Wi-Fi-роутерів. Звісно, вона може бути не такою гнучкою в налаштуванні, але функція все одно є і працює практично так само. По-друге, ігрові маршрутизатори не покращать ігровий процес миттєво, тобто якщо основний маршрутизатор уже швидкий і стабільний, ви не помітите миттєвого поліпшення. Реальним фактором часто є обмеження пропускної здатності вашого інтернет-тарифу, яке навіть ігровий маршрутизатор не може подолати.

Ігровий маршрутизатор Фото: MSI

Провідне з'єднання через стандартний маршрутизатор зазвичай краще, ніж бездротове через ігровий маршрутизатор. Це тому, що Ethernet забезпечує меншу затримку, стабільніше з'єднання та менше перешкод. Навіть переміщення ігрової консолі або ПК ближче до маршрутизатора має істотний вплив, поряд з оптимальним розміщенням маршрутизатора. Іноді достатньо просто оптимізувати існуючу конфігурацію, тоді як для досвідчених геймерів ігровий маршрутизатор може виявитися корисним залежно від індивідуальних потреб та наявної конфігурації.

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