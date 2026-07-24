Старый смартфон Samsung оказался лучше нового Galaxy S26: почему его стоит купить (фото)

Если вы покупаете новый телефон, конечно, вы можете выбрать Galaxy S26, но купив S25, вы ничего не потеряете, вернувшись на поколение назад, уверяют тестировщики.

Эксперты задались вопросом: какой смартфон лучше — Samsung Galaxy S26 или Galaxy S25? В итоге, они пришли ко мнению, что прошлогодняя модель ничем не уступает новой, да еще и стоит дешевле, пишет bgr.com.

Если говорить вкратце, то основные различия между этими двумя устройствами касаются незначительных косметических изменений (включая новые цвета), немного улучшенной производительности, которую можно заметить только если вы геймер, умеренно лучшего времени автономной работы и нескольких уникальных функций, таких как горизонтальная блокировка для видеозаписи. Если вы рассматриваете возможность обновления с Galaxy S25, то специалисты не советуют этого делать. Если вы покупаете новый телефон, конечно, вы можете выбрать Galaxy S26, но купив S25, вы ничего не потеряете, вернувшись на поколение назад, уверяют тестировщики.

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Смартфоны Galaxy S26

Различий почти нет

Samsung Galaxy S26 визуально почти идентичен S25, с тем же металлическим дизайном с плоскими краями, но другими цветами, например, кобальтово-фиолетовым. У него те же камеры, тот же рейтинг защиты от пыли и воды IP68, и он сохраняет то же разрешение дисплея на чуть большем 6,3-дюймовом экране.

Оба телефона могут похвастаться пиковой яркостью в 2600 нит. Galaxy S26 имеет немного больший аккумулятор, улучшенный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, в отличие от Snapdragon 8 Elite для Galaxy в S25. Особенно выделяется функция горизонтальной блокировки в режиме Super Steady. Она фиксирует фокус на объекте во время записи видео в движении, сохраняя его неподвижным и в правильной ориентации, даже если вы физически поворачиваете телефон. Это одна из крутых новых функций Galaxy S26, и она впечатляет в реальных условиях использования.

В целом, ПО обоих телефонов похоже, поскольку оба обновляются до последней версии Android 17 (One UI 8.5), и оба поддерживают Galaxy AI и Gemini. Поэтому для тех, кто уже владеет Galaxy S25, обновление нецелесообразно, если только вы не перейдете на Samsung Galaxy S26 Ultra, который добавляет такие привлекательные новые функции, как Privacy Display.

Смартфоны Galaxy S25 Фото: phonearena.com

Почему старый Galaxy S25 лучше

Что касается базовой модели Samsung Galaxy S26, то нет причин спешить с его покупкой. Если вы найдете выгодное предложение на Galaxy S25 в 2026 году, — берите его, советуют эксперты. Самое значительное обновление Samsung ощущается между Galaxy S25 Ultra и S26 Ultra, где, помимо функции Privacy Display, вы получаете улучшенную камеру для съемки в условиях низкой освещенности, более емкий аккумулятор с поддержкой более быстрой зарядки, более легкий корпус из бронированного алюминия и более быстрый процессор. Следует отметить, что функция Horizontal Lock в настоящее время доступна только на телефонах серии Galaxy S26 и, возможно, никогда не появится на Galaxy S25. Итак, если вы часто снимаете динамичные видеоролики, то, возможно, одной этой функции будет достаточно, чтобы приобрести Galaxy S26.

В конечном итоге, вам решать, достаточно ли привлекательны незначительные обновления, чтобы выбрать Galaxy S26. Процессор Samsung Galaxy S25 по-прежнему очень мощный. Срок службы батареи будет немного меньше, поскольку он на год старше, и, следовательно, вы сокращаете на год обещание Samsung о 7 годах поддержки ПО и безопасности. Но в 2026 году Samsung Galaxy S25 по-прежнему является жизнеспособным телефоном, а Galaxy S26 не представляет собой существенного обновления. Выбор в пользу Samsung Galaxy S25 очевиден, так как его можно купить значительно дешевле.

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