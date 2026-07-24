Старий смартфон Samsung виявився кращим за новий Galaxy S26: чому його варто купити (фото)

Якщо ви купуєте новий телефон, звичайно, ви можете вибрати Galaxy S26, але, придбавши S25, ви нічого не втратите, повернувшись на одне покоління назад, запевняють тестувальники.

Експерти поставили собі запитання: який смартфон кращий — Samsung Galaxy S26 чи Galaxy S25? У підсумку вони дійшли висновку, що торішня модель нічим не поступається новій, та ще й коштує дешевше, пише bgr.com.

Якщо коротко, то основні відмінності між цими двома пристроями полягають у незначних косметичних змінах (включно з новими кольорами), дещо покращеній продуктивності, яку можна помітити лише, якщо ви геймер, помірно кращого часу автономної роботи та кількох унікальних функцій, таких як горизонтальне блокування для відеозапису. Якщо ви розглядаєте можливість оновлення з Galaxy S25, то фахівці не радять цього робити. Якщо ви купуєте новий телефон, звичайно, ви можете вибрати Galaxy S26, але, придбавши S25, ви нічого не втратите, повернувшись на одне покоління назад, запевняють тестувальники.

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Смартфони Galaxy S26

Відмінностей майже немає

Samsung Galaxy S26 візуально майже ідентичний S25: той самий металевий дизайн із плоскими краями, але в інших кольорах, наприклад, кобальтово-фіолетовому. У нього ті самі камери, той самий рейтинг захисту від пилу та води IP68, і він зберігає ту саму роздільну здатність дисплея на трохи більшому 6,3-дюймовому екрані.

Обидва телефони можуть похвалитися піковою яскравістю 2600 ніт. Galaxy S26 має трохи більший акумулятор та вдосконалений процесор Snapdragon 8 Elite Gen 5, на відміну від Snapdragon 8 Elite для Galaxy в S25. Особливо виділяється функція горизонтальної фіксації в режимі Super Steady. Вона фіксує фокус на об’єкті під час зйомки відео в русі, зберігаючи його нерухомим і в правильній орієнтації, навіть якщо ви фізично повертаєте телефон. Це одна з найкрутіших нових функцій Galaxy S26, і вона вражає в реальних умовах використання.

Загалом, програмне забезпечення обох телефонів схоже, оскільки обидва оновлюються до останньої версії Android 17 (One UI 8.5) і обидва підтримують Galaxy AI та Gemini. Тому для тих, хто вже має Galaxy S25, оновлення не є доцільним, хіба що ви перейдете на Samsung Galaxy S26 Ultra, який пропонує такі привабливі нові функції, як Privacy Display.

Смартфони Galaxy S25 Фото: phonearena.com

Чому старий Galaxy S25 кращий

Що стосується базової моделі Samsung Galaxy S26, то немає причин поспішати з її купівлею. Якщо ви знайдете вигідну пропозицію на Galaxy S25 у 2026 році, — беріть її, радять експерти. Найбільш суттєве оновлення від Samsung відчувається між Galaxy S25 Ultra та S26 Ultra, де, крім функції Privacy Display, ви отримуєте покращену камеру для зйомки в умовах низької освітленості, більш ємний акумулятор із підтримкою швидшої зарядки, легший корпус із броньованого алюмінію та швидший процесор. Слід зазначити, що функція Horizontal Lock наразі доступна лише на телефонах серії Galaxy S26 і, можливо, ніколи не з’явиться на Galaxy S25. Отже, якщо ви часто знімаєте динамічні відеоролики, то, можливо, однієї цієї функції буде достатньо, щоб придбати Galaxy S26.

Зрештою, вам вирішувати, чи є незначні оновлення достатньо привабливими, щоб обрати Galaxy S26. Процесор Samsung Galaxy S25, як і раніше, дуже потужний. Термін служби акумулятора буде трохи меншим, оскільки він на рік старший, а отже, ви скорочуєте на рік обіцянку Samsung щодо 7 років підтримки ПЗ та безпеки. Але у 2026 році Samsung Galaxy S25, як і раніше, залишається актуальним смартфоном, а Galaxy S26 не є суттєвим оновленням. Вибір на користь Samsung Galaxy S25 очевидний, оскільки його можна придбати значно дешевше.

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