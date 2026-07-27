Недорогие 4К-телевизоры с частотой 120 Гц: модели для игр и кино от Hisense, LG, Samsung (фото)

В обзоре — ТВ-панели бюджетного и среднего ценового сегмента, которые подойдут любителям геймплея и фильмов в режиссерской версии.

Хотите обновить свой телевизор на модель с частотой обновления 120 Гц для игр нового поколения? Эксперт techradar.com Джеймс Дэвидсон предлагает лучшие варианты.

Hisense U75QG: лучший по соотношению цены и качества

Характеристики:

Доступные размеры: 55, 65, 75, 85, 100 и 116 дюймов

Тип панели: Mini-LED

Задержка ввода: 9,8 мс

Частота обновления: до 165 Гц

VRR: Freesync Premium Pro

ALLM: есть

HDMI 2.1: 4 шт.

Телевизор Hisense U75QG Фото: Future

Hisense U75QG — это бюджетный вариант, который превосходит ожидания за свою цену. Благодаря поддержке Dolby Vision и HDR10+, антибликовому экрану и четырем портам HDMI 2.1 с частотой обновления до 165 Гц (или 288 Гц при разрешении 1080p), это один из самых функциональных телевизоров среднего ценового сегмента.

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Mini-LED-дисплей U75QG достиг более 3000 нит в тестах HDR, что превосходит многие флагманские модели и делает его идеальным для светлых помещений. Локальное затемнение обеспечивает глубокий черный цвет, с небольшим засветом только вокруг движущихся объектов. Основной компромисс заключается в просмотре под углом: цвета становятся блеклыми, а черный цвет осветляется, если угол наклона превышает 30 градусов.

Все порты HDMI 2.1 поддерживают 4K 165 Гц, VRR с FreeSync Premium Pro, игры с Dolby Vision и выделенную игровую панель для быстрой настройки. Задержка ввода составляет всего 9,8 мс, а отзывчивость отличная, хотя геймеры на ПК могут заметить некоторое размытие изображения при включенном VRR.

Google TV работает плавно и остается одной из самых интуитивно понятных смарт-платформ. Навигация быстрая, настройки легко доступны благодаря пульту с подсветкой, и есть поддержка всех основных приложений, а также широкого спектра нишевых потоковых сервисов. Встроенный тюнер ATSC 3.0 также делает его хорошим вариантом для приема эфирного вещания.

Качество звука хорошее, но среднее. 2.1.2-канальная система обеспечивает четкий диалог и немного басов, но направленные вверх динамики не добавляют высоты, и большинство пользователей захотят использовать его в паре со саундбаром. Дизайн функциональный: прочная подставка, немного массивный корпус и хорошо расположенные разъемы.

В целом, Hisense U75QG — это хорошее соотношение цены и качества. Он ярче большинства телевизоров в своем классе, обладает множеством игровых функций и часто продается со скидками.

Плюсы:

Отличная общая производительность

Четыре порта HDMI 2.1

Фантастическая яркость для этого уровня

Минусы:

Некоторая неточность цветопередачи HDR

Просмотр под углом сильно влияет на качество изображения

LG B5: лучший бюджетник с частотой 120 Гц

Характеристики:

Доступные размеры: 48, 55, 65, 77 и 83 дюйма

Тип панели: OLED

Задержка ввода: 9,1 мс (в режиме Boost)

Частота обновления: 120 Гц

VRR: есть

ALLM: есть

HDMI 2.1: 4 шт.

Телевизор LG B5 в комнате Фото: LG

LG B5 — это OLED-телевизор начального уровня, не слишком превосходящий прошлогоднюю модель B4. Но при этом он обеспечивает превосходное качество изображения и богатый набор функций, особенно учитывая его доступную цену. Детализированные текстуры, насыщенный контраст и точные, яркие цвета делают фильмы гораздо более качественными, чем можно было бы ожидать от модели начального уровня, даже если отражающий экран лучше подходит для слабо освещенных помещений.

В играх B5 проявляет себя лучше всего. Благодаря четырем портам HDMI 2.1, поддерживающим 4K 120 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync и HGiG), ALLM и Dolby Vision, а также низкой задержке ввода в 9,1 мс, он обеспечивает быструю и отзывчивую работу, сравнимую с гораздо более дорогими OLED-телевизорами, что делает его лучшим выбором.

LG webOS 25 предлагает один из лучших вариантов использования Smart TV, особенно с новыми встроенными инструментами ИИ, такими как AI Search, AI Concierge для рекомендаций и AI Picture and Sound Wizard, которые добавляют полезные возможности персонализации.

Качество звука удовлетворительное. 20-ваттная двухканальная система обеспечивает четкий диалог, а функция AI Sound Pro хорошо расширяет звуковую сцену, но басов недостаточно, и для полноценного просмотра фильмов вам действительно понадобится саундбар. Дизайн панели выглядит гораздо более премиальным, чем можно было бы ожидать от OLED-телевизора начального уровня.

Плюсы:

Красочное и контрастное изображение

Отличные игровые возможности и производительность

Отличная платформа Smart TV

Минусы:

Очень похож на B4

Средняя яркость для OLED

Среднее качество звука

Samsung QN80F: лучший телевизор среднего ценового сегмента

Характеристики:

Доступные размеры: 50, 55, 65, 75, 85 и 100 дюймов

Тип панели: QLED

Задержка ввода: 9,9 мс

Частота обновления: 144 Гц

VRR: FreeSync Premium

ALLM: есть

HDMI 2.1: 4 шт.

Телевизор Samsung QN80F Фото: TechRadar

Samsung QN80F — это многофункциональный mini-LED телевизор среднего ценового сегмента, который предлагает многие преимущества более дорогих моделей бренда по доступной цене. Он достаточно яркий для просмотра днем, обладает множеством игровых функций и работает на улучшенной платформе Tizen 9.0, хотя его экран отражает блики, а обработка движений желает лучшего.

Цвета насыщенные и естественные, детализация улучшена, а контрастность в целом высокая. Яркость на полном экране достигает впечатляющих уровней в ярко освещенных помещениях. Однако пиковая яркость HDR может быть ниже, чем у конкурентов, а стандартный глянцевый экран склонен легко отражать свет, что может отвлекать в темных сценах. Масштабирование HD-контента работает хорошо, обеспечивая заметное повышение четкости при просмотре потоковых передач и старых фильмов, хотя источники с более низким разрешением выглядят не очень.

QN80F предлагает 4K 144 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM, игры HDR10+ и сверхнизкую задержку ввода в 9,9 мс через четыре порта HDMI 2.1. Samsung Gaming Hub также предоставляет доступ к облачным игровым приложениям. ОС Tizen 9.0 от Samsung работает быстро и более совершенна, чем предыдущие версии, с настраиваемыми хабами, инструментами улучшения изображения и звука с помощью ИИ, а также доступом к основным потоковым приложениям.

Качество звука среднее. Телевизор оснащен 30-ваттной четырехканальной акустической системой, поддерживающей Dolby Atmos и обеспечивающей четкий диалог. Однако басы ограничены, а звуковая сцена кажется узкой. Режимы звука с использованием ИИ помогают улучшить четкость, но любителям кино понадобится саундбар. Что касается дизайна, QN80F выглядит лаконично и просто, с довольно массивной задней панелью и центральной подставкой, что может затруднить размещение саундбара.

В целом, Samsung QN80F — это мощный телевизор среднего класса, идеально подходящий для игр, с яркими цветами, плавной работой и отточенной интеллектуальной платформой.

Плюсы:

Насыщенные цвета

Отличные игровые возможности и производительность

Обновленная платформа Smart TV

Минусы:

Экран может отражать свет

Дорогой по сравнению с конкурентами

Отсутствует Dolby Vision HDR

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