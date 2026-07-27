Недорогі 4K-телевізори з частотою 120 Гц: моделі для ігор та кіно від Hisense, LG, Samsung (фото)

У огляді — телевізори бюджетного та середнього цінового сегмента, які підійдуть шанувальникам ігор та фільмів у режисерській версії.

Хочете замінити свій телевізор на модель із частотою оновлення 120 Гц для ігор нового покоління? Експерт techradar.com Джеймс Девідсон пропонує найкращі варіанти.

Hisense U75QG: найкращий за співвідношенням ціни та якості

Характеристики:

Доступні розміри: 55, 65, 75, 85, 100 та 116 дюймів

Тип панелі: Mini-LED

Затримка введення: 9,8 мс

Частота оновлення: до 165 Гц

VRR: Freesync Premium Pro

ALLM: є

HDMI 2.1: 4 шт.

Телевізор Hisense U75QG Фото: Future

Hisense U75QG — це бюджетний варіант, який перевершує очікування, враховуючи його ціну. Завдяки підтримці Dolby Vision і HDR10+, антибліковому екрану та чотирьом портам HDMI 2.1 із частотою оновлення до 165 Гц (або 288 Гц при роздільній здатності 1080p), це один із найфункціональніших телевізорів середнього цінового сегмента.

Відео дня

Mini-LED-дисплей U75QG досяг понад 3000 ніт у тестах HDR, що перевершує багато флагманських моделей і робить його ідеальним для світлих приміщень. Локальне затемнення забезпечує глибокий чорний колір, з невеликим засвіченням лише навколо рухомих об’єктів. Основний компроміс полягає в перегляді під кутом: кольори стають бляклими, а чорний колір світлішає, якщо кут нахилу перевищує 30 градусів.

Усі порти HDMI 2.1 підтримують 4K 165 Гц, VRR із FreeSync Premium Pro, ігри з Dolby Vision та окрему ігрову панель для швидкого налаштування. Затримка введення становить лише 9,8 мс, а чутливість відмінна, хоча геймери на ПК можуть помітити деяке розмиття зображення при увімкненому VRR.

Google TV працює плавно і залишається однією з найбільш інтуїтивно зрозумілих смарт-платформ. Навігація швидка, налаштування легко доступні завдяки пульту з підсвічуванням, а також є підтримка всіх основних додатків і широкого спектру нішевих стрімінгових сервісів. Вбудований тюнер ATSC 3.0 також робить цей пристрій хорошим варіантом для прийому ефірного мовлення.

Якість звуку хороша, але середня. 2.1.2-канальна система забезпечує чіткий діалог і трохи басів, але динаміки, спрямовані вгору, не додають високих частот, і більшість користувачів захочуть використовувати цей пристрій у поєднанні з саундбаром. Дизайн функціональний: міцна підставка, дещо масивний корпус і зручно розташовані роз’єми.

Загалом, Hisense U75QG — це гарне співвідношення ціни та якості. Він яскравіший за більшість телевізорів у своєму класі, має безліч ігрових функцій і часто продається зі знижками.

Переваги:

Відмінна загальна продуктивність

Чотири порти HDMI 2.1

Фантастична яскравість для цього рівня

Недоліки:

Деяка неточність передачі кольорів у HDR

Перегляд під кутом сильно впливає на якість зображення

LG B5: найкращий бюджетний смартфон із частотою 120 Гц

Характеристики:

Доступні розміри: 48, 55, 65, 77 та 83 дюйми

Тип панелі: OLED

Затримка введення: 9,1 мс (у режимі Boost)

Частота оновлення: 120 Гц

VRR: є

ALLM: є

HDMI 2.1: 4 шт.

Телевізор LG B5 у кімнаті Фото: LG

LG B5 — це OLED-телевізор початкового рівня, який не надто перевершує торішню модель B4. Але при цьому він забезпечує чудову якість зображення та багатий набір функцій, особливо з огляду на його доступну ціну. Деталізовані текстури, насичений контраст і точні, яскраві кольори роблять фільми набагато якіснішими, ніж можна було б очікувати від моделі початкового рівня, навіть якщо відбиваючий екран краще підходить для слабо освітлених приміщень.

У іграх B5 показує себе найкраще. Завдяки чотирьом портам HDMI 2.1, що підтримують 4K 120 Гц, VRR (AMD FreeSync Premium, Nvidia G-Sync та HGiG), ALLM і Dolby Vision, а також низькій затримці введення в 9,1 мс, він забезпечує швидку та чутливу роботу, порівнянну з набагато дорожчими OLED-телевізорами, що робить його найкращим вибором.

LG webOS 25 пропонує один із найкращих варіантів використання Smart TV, особливо завдяки новим вбудованим інструментам штучного інтелекту, таким як AI Search, AI Concierge для рекомендацій та AI Picture and Sound Wizard, які надають корисні можливості персоналізації.

Якість звуку задовільна. 20-ватна двоканальна система забезпечує чіткий діалог, а функція AI Sound Pro добре розширює звукову сцену, але басів недостатньо, і для повноцінного перегляду фільмів вам дійсно знадобиться саундбар. Дизайн панелі виглядає набагато преміальнішим, ніж можна було б очікувати від OLED-телевізора початкового рівня.

Переваги:

Яскраве та контрастне зображення

Відмінні ігрові можливості та продуктивність

Відмінна платформа Smart TV

Недоліки:

Дуже схожий на B4

Середня яскравість для OLED

Середня якість звуку

Samsung QN80F: найкращий телевізор середнього цінового сегмента

Характеристики:

Доступні розміри: 50, 55, 65, 75, 85 та 100 дюймів

Тип панелі: QLED

Затримка введення: 9,9 мс

Частота оновлення: 144 Гц

VRR: FreeSync Premium

ALLM: є

HDMI 2.1: 4 шт.

Телевізор Samsung QN80F Фото: TechRadar

Samsung QN80F — це багатофункціональний телевізор із технологією mini-LED середнього цінового сегмента, який пропонує чимало переваг дорожчих моделей цього бренду за доступною ціною. Він досить яскравий для перегляду вдень, має безліч ігрових функцій і працює на вдосконаленій платформі Tizen 9.0, хоча його екран відбиває відблиски, а обробка рухів залишає бажати кращого.

Кольори насичені та природні, деталізація покращена, а контрастність загалом висока. Яскравість на повному екрані досягає вражаючих рівнів у яскраво освітлених приміщеннях. Однак пікова яскравість HDR може бути нижчою, ніж у конкурентів, а стандартний глянцевий екран схильний легко відбивати світло, що може відволікати увагу в темних сценах. Масштабування HD-контенту працює добре, забезпечуючи помітне підвищення чіткості під час перегляду потокового відео та старих фільмів, хоча джерела з нижчою роздільною здатністю виглядають не дуже добре.

QN80F підтримує 4K 144 Гц, FreeSync Premium Pro, ALLM, ігри HDR10+ та надзвичайно низьку затримку введення — 9,9 мс — через чотири порти HDMI 2.1. Samsung Gaming Hub також надає доступ до хмарних ігрових додатків. ОС Tizen 9.0 від Samsung працює швидко і є досконалішою, ніж попередні версії, з настроюваними хабами, інструментами поліпшення зображення та звуку за допомогою ШІ, а також доступом до основних стрімінгових додатків.

Якість звуку середня. Телевізор оснащений 30-ватною чотириканальною акустичною системою, яка підтримує Dolby Atmos і забезпечує чіткість діалогів. Однак баси обмежені, а звукова сцена здається вузькою. Режими звуку з використанням штучного інтелекту допомагають поліпшити чіткість, але любителям кіно знадобиться саундбар. Що стосується дизайну, QN80F виглядає лаконічно й просто, з досить масивною задньою панеллю та центральною підставкою, що може ускладнити розміщення саундбара.

Загалом, Samsung QN80F — це потужний телевізор середнього класу, який ідеально підходить для ігор, з яскравими кольорами, плавною роботою та досконалою інтелектуальною платформою.

Переваги:

Насичені кольори

Відмінні ігрові можливості та продуктивність

Оновлена платформа Smart TV

Недоліки:

Екран може відбивати світло

Дорогий порівняно з конкурентами

Не підтримує Dolby Vision HDR

Раніше ми розповідали, який маршрутизатор кращий — Wi-Fi чи ігровий. Коли йдеться про ігри, Ethernet — кращий вибір, ніж Wi-Fi.