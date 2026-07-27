Эксперт назвал лучший OLED-телевизор LG в 2026 году: сравнение и тесты бестселлеров (фото)

Линейка OLED-телевизоров LG 2026 года вновь претендует на лидерство в сегменте. Какой телевизор бренда лучше выбрать?

Эксперт издания TechRadar сравнил три ключевые модели года — флагмана LG G6, сбалансированного LG C6 и более доступного LG B6E. Несмотря на схожесть характеристик, по результатам тестирования был выявлен явный победитель по соотношению цены и качества.

Для начала оценим тесты яркости телевизоров в различных режимах:

Модель Процессор Пиковая яркость HDR (Filmmaker Mode) Полноэкранная яркость HDR Обработка бликов Ориентировочная цена (55") LG G6 Alpha 11 AI Gen 3 3004 нит 451 нит Отличная (антибликовое покрытие) $2,199 LG C6 Alpha 11 AI Gen 3 1427 нит 248 нит Базовая (глянцевый экран) $1,499 LG B6E Alpha 8 / B-series 808 нит 148 нит Умеренная $799

Все три телевизора демонстрируют отличную цветопередачу, однако модель G6 производит лучшее впечатление благодаря своей яркости, а за ней следует модель C6 Фото: Future

Цветопередача и точность оттенков

Все три новинки демонстрируют насыщенную картинку с глубокой цветовой гаммой, однако в нюансах настройки проявились важные различия:

LG G6: За счет рекордной яркости цвета выглядят максимально сочно и объемно. Однако в особенно насыщенных сценах (например, ярко-зеленая трава или неон) алгоритмы иногда завышают яркость цвета, вымывая его глубину. Главный нюанс — наличие неприятного зеленовато-желтого оттенка на тонах кожи в стандартных пресетах.

За счет рекордной яркости цвета выглядят максимально сочно и объемно. Однако в особенно насыщенных сценах (например, ярко-зеленая трава или неон) алгоритмы иногда завышают яркость цвета, вымывая его глубину. Главный нюанс — наличие неприятного зеленовато-желтого оттенка на тонах кожи в стандартных пресетах. LG C6: Позиционируется как самый точный дисплей прямо "из коробки". В отличие от флагманского G6, C6 почти полностью лишен проблемы с неправильным оттенком кожи, корректно и естественно передает сложные тона и сохраняет натуральную глубину цвета без пересветов.

Позиционируется как самый точный дисплей прямо "из коробки". В отличие от флагманского G6, C6 почти полностью лишен проблемы с неправильным оттенком кожи, корректно и естественно передает сложные тона и сохраняет натуральную глубину цвета без пересветов. LG B6E: Показывает хорошую насыщенную картинку, но уступает старшим моделям в общем вау-факторе. Также подвержен зеленоватому оттенку на лицах персонажей.

Відео дня

Все три телевизора отличаются высокой детализацией в тенях, но модель G6 (слева) обладает дополнительной яркостью. LG B6E (справа) затемняет картинку больше всего, слегка теряя в деталях. Также видно, что LG C6 (посередине) выигрывает по натуральности цвета кожи. Фото: Future

Контрастность и детализация в тенях

Благодаря индивидуально подсвечиваемым пикселям OLED-матриц, все три телевизора обеспечивают идеальный черный цвет, однако обработка темных участков отличается:

LG G6 выигрывает за счет детальной проработки глубоких теней: складки на одежде и текстура брони в темных сценах фильма "Бэтмен" читаются лучше всего. Зеленоватый оттенок в темноте удается сгладить, снизив контраст в настройках со 100 до 95.

выигрывает за счет детальной проработки глубоких теней: складки на одежде и текстура брони в темных сценах фильма "Бэтмен" читаются лучше всего. Зеленоватый оттенок в темноте удается сгладить, снизив контраст в настройках со 100 до 95. LG C6 показывает точный серый цвет и отличный баланс контрастности без дополнительных манипуляций в меню, хотя в крайне редких случаях наблюдается легкая потеря деталей в глубоких тенях (black crush).

показывает точный серый цвет и отличный баланс контрастности без дополнительных манипуляций в меню, хотя в крайне редких случаях наблюдается легкая потеря деталей в глубоких тенях (black crush). LG B6E демонстрирует неплохой контраст, но от зеленого оттенка в темных сценах избавиться настройками не удается, а детализация в тенях не столь выражена.

Замеры яркости и поведение в светлой комнате

Лабораторные измерения в режиме Filmmaker Mode зафиксировали существенный шаг вперед по сравнению с поколением 2025 года (G5 — 2268 нит, C5 — 1180 нит, B5 — 668 нит):

Пиковый показатель HDR: LG G6 пробивает отметку в 3004 нит , C6 выдает 1427 нит , а B6E — 808 нит .

LG G6 пробивает отметку в , C6 выдает , а B6E — . Полноэкранная яркость: Важный параметр для просмотра спорта и ярких сцен. G6 достигает 451 нит (прирост на 120 нит к прошлому году), C6 — 248 нит (+50 нит), B6E — 148 нит.

Флагман LG G6 получил эффективное антибликовое покрытие, которое гасит прямые отражения источников света, сохраняя фирменный глубокий черный цвет OLED. Это лучший выбор для ярко освещенных гостиных. Напротив, LG C6 обладает довольно глянцевым экраном, превращающимся в "зеркало" при ярком дневном свете, что затрудняет просмотр темного контента без затормаживания штор. LG B6E справляется с бликами чуть лучше C6, но общая низкая яркость ограничивает его дневное использование.

Телевизор LG C6 Фото: PC Mag

Какой OLED-телевизор LG купить в 2026 году

Несмотря на техническое превосходство флагмана LG G6 по чистой яркости и защите от бликов, лидером теста по соотношению цены, качества и точности картинки эксперт называет LG C6.

Почему LG C6 — лучший выбор:

Точность цветопередачи: В отличие от G6 и B6E, модель C6 не имеет проблем с зеленым оттенком на тонах кожи сразу без каких-либо настроек. Флагманский процессор: Модель C6 получила тот же чипсет Alpha 11 AI Gen 3, что и дорогостоящий G6. Цена: При стоимости $1,499 за 55-дюймовую версию C6 обойдется на $700 дешевле, чем G6 ($2,199), предлагая при этом более правильную цветопередачу и двукратный прирост яркости относительно B6E.

Доступный LG B6E ($799) — неплохой OLED телевизор начального уровня для экономных покупателей, но именно LG C6 предлагает идеальный баланс производительности и стоимости в 2026 году.

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