Експерт назвав найкращий OLED-телевізор LG у 2026 році: порівняння та тести бестселерів (фото)

Лінійка OLED-телевізорів LG 2026 року знову претендує на лідерство в цьому сегменті. Який телевізор цієї марки краще вибрати?

Експерт видання TechRadar порівняв три ключові моделі року — флагман LG G6, збалансований LG C6 та більш доступний LG B6E. Незважаючи на схожість характеристик, за результатами тестування було визначено явного переможця за співвідношенням ціни та якості.

Для початку проаналізуємо результати тестів яскравості телевізорів у різних режимах:

Модель Процессор Пиковая яркость HDR (Filmmaker Mode) Полноэкранная яркость HDR Обработка бликов Ориентировочная цена (55") LG G6 Alpha 11 AI Gen 3 3004 нит 451 нит Отличная (антибликовое покрытие) $2,199 LG C6 Alpha 11 AI Gen 3 1427 нит 248 нит Базовая (глянцевый экран) $1,499 LG B6E Alpha 8 / B-series 808 нит 148 нит Умеренная $799

Усі три телевізори демонструють чудову передачу кольорів, проте модель G6 справляє найкраще враження завдяки своїй яскравості, а за нею йде модель C6 Фото: Future

Передача кольорів та точність відтінків

Усі три новинки забезпечують насичене зображення з глибокою кольоровою гамою, проте в нюансах налаштувань проявилися суттєві відмінності:

LG G6: Завдяки рекордній яскравості кольори виглядають максимально соковито й об’ємно. Однак у особливо насичених сценах (наприклад, яскраво-зелена трава або неон) алгоритми іноді завищують яскравість кольору, що призводить до втрати його глибини. Головний нюанс — наявність неприємного зеленувато-жовтого відтінку на тонах шкіри у стандартних пресетах.

Завдяки рекордній яскравості кольори виглядають максимально соковито й об’ємно. Однак у особливо насичених сценах (наприклад, яскраво-зелена трава або неон) алгоритми іноді завищують яскравість кольору, що призводить до втрати його глибини. Головний нюанс — наявність неприємного зеленувато-жовтого відтінку на тонах шкіри у стандартних пресетах. LG C6: Позиціонується як найточніший дисплей прямо "з коробки". На відміну від флагманського G6, C6 майже повністю позбавлений проблеми з неправильним відтінком шкіри, коректно й природно передає складні тони та зберігає натуральну глибину кольору без пересвічувань.

Позиціонується як найточніший дисплей прямо "з коробки". На відміну від флагманського G6, C6 майже повністю позбавлений проблеми з неправильним відтінком шкіри, коректно й природно передає складні тони та зберігає натуральну глибину кольору без пересвічувань. LG B6E: Показує гарне насичене зображення, але поступається старшим моделям у загальному "вау-факторі". Також схильний до зеленуватого відтінку на обличчях персонажів.

Відео дня

Усі три телевізори відрізняються високою деталізацією у тінях, але модель G6 (ліворуч) має додаткову яскравість. LG B6E (праворуч) найбільше затемнює зображення, дещо втрачаючи в деталях. Також видно, що LG C6 (посередині) виграє за природністю кольору шкіри. Фото: Future

Контрастність і деталізація в тінях

Завдяки пікселям OLED-матриць, що підсвічуються індивідуально, усі три телевізори забезпечують ідеальний чорний колір, проте обробка темних ділянок відрізняється:

LG G6 виграє завдяки детальному відтворенню глибоких тіней: складки на одязі та текстура броні у темних сценах фільму "Бетмен" виглядають найкраще. Зеленуватий відтінок у темряві вдається згладити, знизивши контраст у налаштуваннях зі 100 до 95.

виграє завдяки детальному відтворенню глибоких тіней: складки на одязі та текстура броні у темних сценах фільму "Бетмен" виглядають найкраще. Зеленуватий відтінок у темряві вдається згладити, знизивши контраст у налаштуваннях зі 100 до 95. LG C6 показує точний сірий колір і відмінний баланс контрастності без додаткових маніпуляцій у меню, хоча в вкрай рідкісних випадках спостерігається легка втрата деталей у глибоких тінях (black crush).

показує точний сірий колір і відмінний баланс контрастності без додаткових маніпуляцій у меню, хоча в вкрай рідкісних випадках спостерігається легка втрата деталей у глибоких тінях (black crush). LG B6E демонструє непоганий контраст, але позбутися зеленого відтінку в темних сценах за допомогою налаштувань не вдається, а деталізація в тінях не настільки виражена.

Вимірювання яскравості та поведінка у світлій кімнаті

Лабораторні вимірювання в режимі Filmmaker Mode зафіксували суттєвий крок вперед порівняно з поколінням 2025 року (G5 — 2268 ніт, C5 — 1180 ніт, B5 — 668 ніт):

Піковий показник HDR: LG G6 досягає позначки 3004 ніт , C6 — 1427 ніт , а B6E — 808 ніт .

LG G6 досягає позначки , C6 — , а B6E — . Яскравість у повноекранному режимі: важливий параметр для перегляду спортивних трансляцій та яскравих сцен. G6 досягає 451 ніт (приріст на 120 ніт порівняно з минулим роком), C6 — 248 ніт (+50 ніт), B6E — 148 ніт.

Флагман LG G6 отримав ефективне антиблікове покриття, яке гасить прямі відбиття джерел світла, зберігаючи фірмовий глибокий чорний колір OLED. Це найкращий вибір для яскраво освітлених віталень. Натомість LG C6 має досить глянцевий екран, який перетворюється на "дзеркало" при яскравому денному світлі, що ускладнює перегляд темного контенту без зачинення штор. LG B6E справляється з відблисками трохи краще, ніж C6, але загальна низька яскравість обмежує його використання вдень.

Телевізор LG C6 Фото: PC Mag

Який OLED-телевізор LG купити у 2026 році

Незважаючи на технічну перевагу флагмана LG G6 за показниками чистої яскравості та захисту від відблисків, експерт називає лідером тесту за співвідношенням ціни, якості та чіткості зображення модель LG C6.

Чому LG C6 — найкращий вибір:

Точність передачі кольорів: На відміну від G6 та B6E, модель C6 не має проблем із зеленим відтінком на тонах шкіри одразу, без будь-яких налаштувань. Флагманський процесор: Модель C6 отримала той самий чіпсет Alpha 11 AI Gen 3, що й дорожча модель G6. Ціна: При вартості $1 499 за 55-дюймову версію C6 обійдеться на $700 дешевше, ніж G6 ($2 199), пропонуючи при цьому більш точну передачу кольорів і двократне підвищення яскравості порівняно з B6E.

Доступний LG B6E ($799) — непоганий OLED-телевізор початкового рівня для економних покупців, але саме LG C6 пропонує ідеальний баланс продуктивності та вартості у 2026 році.

Раніше повідомлялося про недорогі 4K-телевізори з частотою 120 Гц. Розповідаємо про найкращі моделі для ігор та перегляду фільмів від Hisense, LG, Samsung.