Новые смартфоны покупать не стоит, пока не появится важное обновление: заявление экспертов

Эксперт Марк Дженсен полагает, что американским и южнокорейским брендам следовало бы внимательнее отнестись к аккумуляторам. Именно они в ближайшие годы помогли бы конкурировать с китайскими смартфонами.

До тех пор пока Samsung, Google, Motorola, Nothing не исправят одну вещь, покупать новые смартфоны не стоит, считает обозреватель мобильной техники androidpolice.com Марк Дженсен.

Эксперт полагает, что американским и южнокорейским брендам следовало бы внимательнее отнестись к аккумуляторным технологиям. Он считает, что именно батареи в ближайшие годы помогли бы конкурировать с китайскими компаниями. Вот простой пример: в Samsung Galaxy S Ultra используется один и тот же элемент на 5000 мАч с момента его появления в 2020 году. "Это 6 лет без реальных изменений, а это очень долго для смартфона", — подчеркивает Марк.

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Сейчас производители могут значительно продвинуться вперед лишь в ограниченном количестве областей, и технологии батарей — одна из них, наравне с ИИ, камерами. Обозреватель уверен, что потребителям нужны более емкие и лучшие аккумуляторы, позволяющие увеличить время автономной работы, которое просто пожирается ИИ-функционалом.

Китайские компании оказались на шаг впереди, оснастив многие модели батареями на 7500 — 9000 мАч. А некоторые уже заявляют о выходе на рынок телефонов с аккумуляторами на 10 000 мАч.

Смартфон Oppo A7 Pro Max с батареей на 10 000 мАч Фото: Скриншот

Samsung наконец-то начала двигаться в этом направлении. Недавний Galaxy Z Fold 8 Ultra оснащен кремниево-углеродным аккумулятором, и, вероятно, он используется в качестве тестового образца перед внедрением этой технологии в другие модели, допускает автор.

По мнению специалиста, так как искусственный интеллект является причиной повышения цен на другие компоненты, именно в направлении аккумуляторных технологий должны двигаться Google, Samsung, Motorola и другие бренды, когда речь заходит о новейших телефонах.

"Честно говоря, я не вижу, как я смогу оправдать покупку нового телефона сейчас, пока не начнут использоваться новые технологии аккумуляторов. Потому что какой в ​​этом смысл?", — задается вопросом Дженсен.

Практика уже показала, что новые устройства будут слегка доработанными версиями уже существующих, но более дорогими. Например, Z Flip 8 — это, по сути, тот же Z Flip 7, но с более высоким ценником.

"Тратить больше на ту же самую технологию я точно не буду", — резюмировал Марк Дженсен.

Ранее писали, почему не стоит покупать бюджетные смартфоны Samsung Galaxy. Poco X8 Pro и Motorola Edge 70 Fusion могут стать заменой смартфону Samsung, так как они превзошли его по производительности, характеристикам экрана и стандартам защиты корпуса.