Не варто купувати нові смартфони, доки не з"явиться важливе оновлення: заява експертів

Експерт Марк Дженсен вважає, що американським і південнокорейським брендам слід було б приділити більше уваги акумуляторам. Саме вони в найближчі роки допомогли б конкурувати з китайськими смартфонами.

Доки Samsung, Google, Motorola та Nothing не виправлять одну річ, купувати нові смартфони не варто, вважає оглядач мобільної техніки androidpolice.com Марк Дженсен.

Експерт вважає, що американським і південнокорейським брендам слід було б уважніше поставитися до акумуляторних технологій. Він вважає, що саме акумулятори в найближчі роки допомогли б конкурувати з китайськими компаніями. Ось простий приклад: у Samsung Galaxy S Ultra використовується один і той самий акумулятор на 5000 мА·год з моменту його появи у 2020 році. "Це 6 років без реальних змін, а це дуже довго для смартфона", — підкреслює Марк.

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Наразі виробники можуть досягти значного прогресу лише в обмеженій кількості сфер, і технології акумуляторів — одна з них, нарівні зі штучним інтелектом та камерами. Оглядач переконаний, що споживачам потрібні більш ємні та якісніші акумулятори, які дозволяють збільшити час автономної роботи, що просто поглинається функціоналом штучного інтелекту.

Китайські компанії випередили конкурентів, оснастивши багато моделей акумуляторами ємністю 7500–9000 мА·год. А деякі вже заявляють про випуск на ринок телефонів з акумуляторами ємністю 10 000 мА·год.

Смартфон Oppo A7 Pro Max з акумулятором ємністю 10 000 мА·год Фото: Скриншот

Samsung нарешті почала рухатися в цьому напрямку. Нещодавно представлений Galaxy Z Fold 8 Ultra оснащений кремнієво-вуглецевим акумулятором, і, ймовірно, він використовується як тестовий зразок перед впровадженням цієї технології в інші моделі, припускає автор.

На думку фахівця, оскільки штучний інтелект є причиною підвищення цін на інші компоненти, саме у напрямку акумуляторних технологій повинні рухатися Google, Samsung, Motorola та інші бренди, коли йдеться про новітні телефони.

"Чесно кажучи, я не бачу, як я зможу виправдати купівлю нового телефону зараз, доки не почнуть застосовуватися нові технології акумуляторів. Адже який у цьому сенс?", — запитує Дженсен.

Практика вже показала, що нові пристрої будуть дещо вдосконаленими версіями вже існуючих, але дорожчими. Наприклад, Z Flip 8 — це, по суті, той самий Z Flip 7, але з вищою ціною.

"Я точно не буду витрачати більше на ту саму технологію", — підсумував Марк Дженсен.

Раніше ми писали, чому не варто купувати бюджетні смартфони Samsung Galaxy. Poco X8 Pro та Motorola Edge 70 Fusion можуть стати альтернативою смартфону Samsung, оскільки вони перевершили його за продуктивністю, характеристиками екрану та стандартами захисту корпусу.