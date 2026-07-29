Google Pixel 10 против OnePlus 15: у какого смартфона аккумулятор дольше держит заряд (фото)

OnePlus 15, пожалуй, является лучшим по производительности батареи среди современных смартфонов. В тестах телефон превзошел Google Pixel 10 и даже Samsung Galaxy S25 Ultra.

Google Pixel 10 и OnePlus 15 предлагают мощные процессоры, большой объем памяти и быстрые возможности подключения. Однако есть одно существенное различие — аккумулятор. Эксперты bgr.com разобрали достоинства и недостатки обеих моделей.

OnePlus 15 оснащен батареей на 7300 мАч, а Pixel 10 имеет только 4970 мАч. Эта заметная разница в емкости предполагает, что первый смартфон обеспечит лучшее время автономной работы, нежели второй. Тестировщики обнаружили, что OnePlus 15 легко работает 2 дня от одной зарядки, а Pixel 10 — только 1 день.

Даже в сравнительном тесте, проведенном обозревателем смартфонов Кристианом де Лупером, батарея Pixel 10 разрядилась примерно через 17 ч 15 мин. при воспроизведении видео, в то время как батарея OnePlus 15 проработала 34 ч 38 мин. Другие эксперты получили аналогичные результаты в своих тестах.

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Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

Несколько экспертов протестировали OnePlus 15 и пришли к выводу, что он, пожалуй, является лучшим по производительности батареи среди современных Android-смартфонов. В тестах ZDNet телефон превзошел Google Pixel 10 Pro XL, Samsung Galaxy S25 Ultra и OnePlus 15R. Измерения PhoneArena также показали, что OnePlus 15 превосходит все текущие флагманские модели, за исключением Oppo Find X9 Pro, у которого батарея емкостью 7500 мАч. Более того, YouTube-блогер Custom Adventurist сравнил OnePlus 15 со многими популярными моделями, и он превзошел их по времени автономной работы.

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: Google

Время автономной работы — не единственное преимущество OnePlus 15. Он также поддерживает более быструю проводную и беспроводную зарядку. С помощью совместимого зарядного устройства вы можете заряжать его батарею мощностью 80 Вт, в то время как Pixel 10 ограничен 30 Вт. Аналогично, OnePlus 15 поддерживает беспроводную зарядку мощностью 50 Вт, а Pixel 10 достигает максимума в 15 Вт.

Ранее сообщалось о том, что скоро выйдет Redmi 17 с батареей на 7500 мАч. Согласно новой утечке, смартфон будет стоить 250 евро, а под капот получит процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2.