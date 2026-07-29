Google Pixel 10 проти OnePlus 15: у якого смартфона акумулятор довше тримає заряд (фото)

OnePlus 15, мабуть, є найкращим за показниками автономності серед сучасних смартфонів. У тестах цей телефон перевершив Google Pixel 10 і навіть Samsung Galaxy S25 Ultra.

Google Pixel 10 та OnePlus 15 мають потужні процесори, великий обсяг пам’яті та швидкі можливості підключення. Однак є одна суттєва відмінність — акумулятор. Експерти bgr.com проаналізували переваги та недоліки обох моделей.

OnePlus 15 оснащений акумулятором ємністю 7300 мА·год, а Pixel 10 — лише 4970 мА·год. Ця помітна різниця в ємності свідчить про те, що перший смартфон забезпечить кращий час автономної роботи, ніж другий. Тестувальники виявили, що OnePlus 15 без проблем працює 2 дні на одному заряді, а Pixel 10 — лише 1 день.

Навіть у порівняльному тесті, проведеному оглядачем смартфонів Крістіаном де Лупером, батарея Pixel 10 розрядилася приблизно через 17 год 15 хв. під час відтворення відео, тоді як батарея OnePlus 15 пропрацювала 34 години 38 хвилин. Інші експерти отримали аналогічні результати у своїх тестах.

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Смартфон OnePlus 15 Фото: Wired

Кілька експертів протестували OnePlus 15 і дійшли висновку, що він, мабуть, є найкращим за продуктивністю акумулятора серед сучасних Android-смартфонів. У тестах ZDNet телефон перевершив Google Pixel 10 Pro XL, Samsung Galaxy S25 Ultra та OnePlus 15R. Вимірювання PhoneArena також показали, що OnePlus 15 перевершує всі поточні флагманські моделі, за винятком Oppo Find X9 Pro, у якого акумулятор ємністю 7500 мА·год. Більше того, YouTube-блогер Custom Adventurist порівняв OnePlus 15 із багатьма популярними моделями, і він перевершив їх за часом автономної роботи.

Смартфон Google Pixel 10 Pro XL Фото: Google

Час автономної роботи — не єдина перевага OnePlus 15. Він також підтримує швидшу дротову та бездротову зарядку. За допомогою сумісного зарядного пристрою ви можете заряджати його акумулятор потужністю 80 Вт, тоді як Pixel 10 обмежений 30 Вт. Аналогічно, OnePlus 15 підтримує бездротову зарядку потужністю 50 Вт, а Pixel 10 досягає максимуму в 15 Вт.

Раніше повідомлялося, що незабаром з'явиться Redmi 17 з акумулятором на 7500 мА·год. Згідно з новою інформацією, що просочилася, смартфон коштуватиме 250 євро, а під кришкою буде встановлено процесор Snapdragon 6s 4G Gen 2.