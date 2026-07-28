Скоро выйдет Redmi 17 с батареей на 7500 мАч и огромным экраном: что еще известно (фото)

Согласно новой утечке, смартфон будет стоить 250 евро, а под капот получит процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2.

Недавно появилась информация о грядущем смартфоне Redmi 17 4G. Издание gizmochina.com приводит его технические характеристики.

Технические характеристики Redmi 17 4G

Многочисленные сертификационные списки указывали на процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2, в основном потому, что Redmi 17 4G имеет те же номера моделей, что и предполагаемый Poco C95 Pro 4G в базах данных GSMA и TKDN. Новая утечка говорит об обратном: вместо него указан 12-нм процессор MediaTek Helio G91-Ultra.

Если оба устройства действительно являются переименованными версиями друг друга, как предполагают их номера моделей, то Poco C95 Pro 4G может получить тот же чип MediaTek, а не Qualcomm, хотя это пока не подтверждено.

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Остальное аппаратное обеспечение соответствует бюджетному сегменту Redmi. 6,9-дюймовый плоский дисплей имеет разрешение 1600 × 720 с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, типичной яркостью 675 нит (825 нит в режиме высокой яркости), 8-битной глубиной цвета, 83% цветовым охватом NTSC и функцией DC dimming.

Смартфон Redmi 17 4G

Варианты памяти включают 4 ГБ/128 ГБ, 4 ГБ/256 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/256 ГБ, работающие на оперативной памяти LPDDR4X и встроенной памяти eMMC 5.1.

Аналогично, камера на задней панели — это 50-мегапиксельный основной сенсор с 5-линзовым объективом и диафрагмой f/1.8, дополненный вспомогательным объективом, а для селфи используется 8-мегапиксельная камера с диафрагмой f/2.05. Видеосъемка поддерживается в разрешении 1080p/30fps.

Устройство оснащено батареей емкостью 7500 мАч с проводной зарядкой мощностью 45 Вт. В комплектацию также входят HyperOS 3, боковой сканер отпечатков пальцев, разблокировка по лицу с помощью ИИ, двухдиапазонный Wi-Fi и NFC (наличие зависит от рынка).

Дизайн унаследовал динамическую RGB-подсветку и защиту Gorilla Glass 7i, которые мы демонстрировали на рендерах на прошлой неделе. Сообщается, что телефон будет выпускаться в цветах Oak Green, Deep Blue, Black и Lotus Purple, его размеры составят 170,12 × 78,42 × 8,8 мм, вес — 232 г, а степень защиты IP64.

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