Незабаром з'явиться смартфон з батареєю 7500 мАг і великим екраном: яка це модель (фото)

Згідно з новою інформацією, що просочилася, смартфон коштуватиме 250 євро, а під кришкою буде встановлено процесор Snapdragon 6s 4G Gen 2.

Нещодавно з'явилася інформація про майбутній смартфон Redmi 17 4G. Видання gizmochina.com наводить його технічні характеристики.

Технічні характеристики Redmi 17 4G

Численні сертифікаційні списки вказували на процесор Snapdragon 6s 4G Gen 2, головним чином тому, що Redmi 17 4G має ті самі номери моделей, що й імовірний Poco C95 Pro 4G у базах даних GSMA та TKDN. Новий витік інформації свідчить про протилежне: замість нього вказано 12-нм процесор MediaTek Helio G91-Ultra.

Якщо обидва пристрої дійсно є перейменованими версіями один одного, як можна припустити з їхніх номерів моделей, то Poco C95 Pro 4G може отримати той самий чіп MediaTek, а не Qualcomm, хоча це поки що не підтверджено.

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Решта апаратного забезпечення відповідає бюджетному сегменту Redmi. 6,9-дюймовий плоский дисплей має роздільну здатність 1600 × 720 з адаптивною частотою оновлення до 120 Гц, типовою яскравістю 675 ніт (825 ніт у режимі високої яскравості), 8-бітну глибину кольору, 83% колірний обхват NTSC та функцію DC dimming.

Смартфон Redmi 17 4G

Варіанти пам'яті: 4 ГБ/128 ГБ, 4 ГБ/256 ГБ, 6 ГБ/128 ГБ та 6 ГБ/256 ГБ, що працюють на оперативній пам'яті LPDDR4X та вбудованій пам'яті eMMC 5.1.

Так само, камера на задній панелі — це 50-мегапіксельний основний сенсор із 5-лінзовим об’єктивом та діафрагмою f/1.8, доповнений допоміжним об'єктивом, а для селфі використовується 8-мегапіксельна камера з діафрагмою f/2,05. Відеозйомка підтримується у роздільній здатності 1080p/30 кадрів на секунду.

Пристрій оснащений акумулятором ємністю 7500 мА·год із дротовою зарядкою потужністю 45 Вт. У комплектацію також входять HyperOS 3, бічний сканер відбитків пальців, розблокування за допомогою розпізнавання обличчя з використанням штучного інтелекту, дводіапазонний Wi-Fi та NFC (наявність залежить від ринку).

Дизайн успадкував динамічне RGB-підсвічування та захист Gorilla Glass 7i, які ми демонстрували на рендерах минулого тижня. Повідомляється, що телефон випускатиметься у кольорах Oak Green, Deep Blue, Black та Lotus Purple, його розміри становитимуть 170,12 × 78,42 × 8,8 мм, вага — 232 г, а ступінь захисту — IP64.

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