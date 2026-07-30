Эксперты нашли, чем заменить смартфоны Motorola: 3 модели, которые стоит купить вместо (фото)

Redmi Note 13, POCO X6 Pro и Samsung Galaxy A17 5G стали альтернативой смартфону Motorola Moto G (2026), по версии Фокуса.

Смартфон Moto G (2026) очень привлекает ценой от 8000 грн, однако компания-производитель предлагает лишь 2 года поддержки ОС и безопасности. Конечно, это расстраивает, но Фокус подыскал для вас несколько альтернативных моделей.

Redmi Note 13

Смартфон Redmi Note 13 Фото: techadvisor.com

Этот смартфон имеет такой же экран с диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 120 Гц, батарею на 5000 мАч, основную 108 Мп камеру, сверхширокоугольную 8 Мп и макро 2 Мп. По концепции это близко к Moto G, где тоже сделан акцент на основной сенсор с дополнительными модулями для разных сценариев. Селфи-камера оснащена датчиком на 16 Мп.

Однако Redmi Note 13 получил от разработчиков AMOLED-дисплей, а Moto G 2026 — IPS LCD. Дело в том, что AMOLED обладает более насыщенной цветопередачей и глубоким черным, хотя потребляет больше энергии.

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Китайский смартфон работает благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 685. По уровню производительности он сопоставим с Dimensity 6300 в Moto G — для повседневных задач, соцсетей, видео и нетребовательных игр хватает, но для ресурсоемких задач придется поменять настройки. Еще один плюс "китайца" — поддержка быстрой зарядки 33 Вт.

Цена: от 7600 грн

POCO X6 Pro

Смартфон POCO X6 Pro Фото: Скриншот

Данный телефон тоже получил AMOLED-дисплей с диагональю 6,67 дюйма, разрешением 2712×1220 пикселей и частотой обновления 120 Гц. За его автономность отвечает батарея емкостью 5000 мАч. Камера, правда, немного уступает — это тройной модуль на 64 Мп, 8 Мп и 2 Мп.

Под капотом у китайской модели установлен процессор MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Он мощнее Snapdragon 685 и лучше показывает себя в играх и при выполнении множества разных задач.

Большой плюс — это зарядка 67 Вт, за счет которой смартфон восполняет заряд существенно быстрее, чем конкурент Moto G 2026.

Цена: 13 500 грн

Samsung Galaxy A17 5G

Смартфон Samsung Galaxy A17 5G Фото: Foundry

Galaxy A17 5G оснащен 6,7-дюймовым Super AMOLED-дисплеем аналогичного размера с частотой обновления 90 Гц, разрешением 1080 x 2340 пикселей, что делает изображения и текст более четкими.

Смартфон от Samsung поставляется с предустановленной ОС Android 15, и компания обещает регулярно обновлять устройство, предоставляя до 6 основных обновлений ОС и 6 лет обновлений безопасности.

Это значительно превосходит политику обновлений Moto G, которая включает 2 года обновлений ОС и дополнительный год обновлений безопасности. Среди других особенностей Galaxy A17 5G — тройная задняя камера (50 Мп основная, 5 Мп сверхширокоугольная и 2 Мп макро), 13-мегапиксельная фронтальная камера, аккумулятор емкостью 5000 мАч с проводной быстрой зарядкой мощностью до 25 Вт. Он предлагает 4 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Цена: 13 600 грн.

Ранее писали о том, у какого смартфона аккумулятор дольше держит заряд. OnePlus 15, пожалуй, является лучшим по производительности батареи среди современных смартфонов. В тестах телефон превзошел Google Pixel 10 и даже Samsung Galaxy S25 Ultra.