Експерти знайшли, чим замінити смартфони Motorola: 3 моделі, які варто придбати замість (фото)

Redmi Note 13, POCO X6 Pro та Samsung Galaxy A17 5G стали альтернативою смартфону Motorola Moto G (2026), за версією Фокусу.

Смартфон Moto G (2026) дуже приваблює ціною від 8000 грн, однак виробник пропонує лише 2 роки підтримки ОС та безпеки. Звісно, це засмучує, але Фокус підібрав для вас кілька альтернативних моделей.

Redmi Note 13

Смартфон Redmi Note 13 Фото: techadvisor.com

Цей смартфон має такий самий екран з діагоналлю 6,67 дюйма та частотою оновлення 120 Гц, акумулятор на 5000 мА·год, основну камеру на 108 Мп, надширококутну на 8 Мп та макрокамеру на 2 Мп. За концепцією це нагадує Moto G, де також зроблено акцент на основний сенсор із додатковими модулями для різних сценаріїв. Селфі-камера оснащена датчиком на 16 Мп.

Однак Redmi Note 13 отримав від розробників AMOLED-дисплей, а Moto G 2026 — IPS LCD. Справа в тому, що AMOLED забезпечує більш насичену передачу кольорів і глибокий чорний колір, хоча й споживає більше енергії.

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Китайський смартфон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 685. За рівнем продуктивності він порівнянний з Dimensity 6300 у Moto G — для повсякденних завдань, соцмереж, відео та невимогливих ігор цього вистачає, але для ресурсоємних завдань доведеться змінити налаштування. Ще одна перевага "китайця" — підтримка швидкої зарядки 33 Вт.

Ціна: від 7600 грн

POCO X6 Pro

Смартфон POCO X6 Pro Фото: Скриншот

Цей телефон також отримав AMOLED-дисплей з діагоналлю 6,67 дюйма, роздільною здатністю 2712×1220 пікселів і частотою оновлення 120 Гц. За його автономність відповідає акумулятор ємністю 5000 мА·год. Камера, щоправда, дещо поступається — це потрійний модуль на 64 Мп, 8 Мп і 2 Мп.

Під кришкою китайської моделі встановлено процесор MediaTek Dimensity 8300-Ultra. Він потужніший за Snapdragon 685 і краще показує себе в іграх та під час виконання безлічі різних завдань.

Великою перевагою є зарядка потужністю 67 Вт, завдяки якій смартфон заряджається значно швидше, ніж його конкурент Moto G 2026.

Ціна: 13 500 грн

Samsung Galaxy A17 5G

Смартфон Samsung Galaxy A17 5G Фото: Foundry

Galaxy A17 5G оснащений 6,7-дюймовим Super AMOLED-дисплеєм аналогічного розміру з частотою оновлення 90 Гц та роздільною здатністю 1080 x 2340 пікселів, що робить зображення та текст чіткішими.

Смартфон від Samsung постачається з попередньо встановленою ОС Android 15, і компанія обіцяє регулярно оновлювати пристрій, надаючи до 6 основних оновлень ОС та 6 років оновлень безпеки.

Це значно перевершує політику оновлень Moto G, яка передбачає 2 роки оновлень ОС та додатковий рік оновлень безпеки. Серед інших особливостей Galaxy A17 5G — потрійна задня камера (50 Мп основна, 5 Мп надширококутна та 2 Мп макро), 13-мегапіксельна фронтальна камера, акумулятор ємністю 5000 мА·год із дротовою швидкою зарядкою потужністю до 25 Вт. Він має 4 ГБ оперативної пам’яті та 128 ГБ вбудованої пам’яті.

Ціна: 13 600 грн.

Раніше ми писали про те, у якого смартфона акумулятор довше тримає заряд. OnePlus 15, мабуть, є найкращим за продуктивністю акумулятора серед сучасних смартфонів. У тестах цей телефон перевершив Google Pixel 10 і навіть Samsung Galaxy S25 Ultra.