Лучшие недорогие саундбары 2026 года: улучшат звук телевизора за небольшие деньги (фото)

Дешевые и добротно сделанные звуковые панели, которые отлично подойдет тем, кто хочет улучшить звук своего телевизора. В обзоре: качественная Sony HT-S100F, компактная Roku Streambar и бюджетная Majority Naga 60.

Недорогие саундбары подойдут для улучшения звука телевизора без больших затрат, если вы живете в небольшой квартире или же если ваш бюджет строго ограничен. Все модели протестированы экспертами tomsguide.com.

Sony HT-S100F: лучший саундбар в целом

Звуковая панель Sony HT-S100F Фото: tomsguide.com

Несмотря на свою низкую цену, HT-S100F предлагает множество отличных функций, что делает этот саундбар отличным недорогим вариантом для улучшения звука телевизора. Модель отличается отличным качеством сборки, двухканальной системой объемного звучания с парой внутренних динамиков.

Главное преимущество в качестве звука — это повышение четкости диалогов. Это означает, что голоса в новостных выпусках или сериалах становятся намного легче для понимания, чем при просмотре через стандартные динамики телевизора. Он также хорош для фильмов.

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Басы немного слабоваты, и отсутствует оптический порт для старых телевизоров. Но это дешевая и качественно сделанная звуковая панель, которая отлично подойдет тем, кто хочет улучшить звук своего телевизора.

Стоимость: 6400 грн (142 доллара).

Majority Naga 60: лучшая звуковая панель до $100

Саундбар Majority Naga 60 Фото: tomsguide.com

Majority Naga 60 — бюджетная звуковая панель, но она обладает рядом отличных функций, которые делают ее достойным приобретением для размещения под телевизором.

Возможно, она не обладает такой же производительностью, как более дорогие или более крупные модели, но обеспечит существенное улучшение для просмотра фильмов по сравнению со встроенными динамиками ТВ-панели. У нее больше басов, более широкая звуковая сцена и более четкие диалоги.

Данная звуковая панель не самая впечатляющая в мире, но для такой низкой цены она весьма неплоха, подчеркивают тестировщики.

Устройство выглядит привлекательно, с приятной черной отделкой и тонкой сетчатой ​​решеткой, закрывающей переднюю и верхнюю части. В комплекте даже есть удобный пульт дистанционного управления.

Стоимость: 91 доллар.

Roku Streambar: лучший саундбар для небольших комнат

Звуковая панель Roku Streambar Фото: tomsguide.com

Roku Streambar — устройство "все в одном", которое одновременно является компактной звуковой панелью и потоковым плеером Roku с поддержкой 4K, позволяя наслаждаться отличным звуком для фильмов и сериалов, одновременно используя стриминговые сервисы.

Streambar, несмотря на свою компактность, обеспечивает впечатляющий звук для своих габаритов и цены. Благодаря четырем 1,9-дюймовым динамикам этот саундбар легко наполнит гостиную чистым звуком. А поскольку в комплект входит программное обеспечение Roku, можно будет смотреть практически все потоковые сервисы, используя интуитивно понятный интерфейс и прилагаемый пульт дистанционного управления.

Более того, для еще более объемного звучания вы можете подключить Streambar к беспроводным колонкам Roku TV и беспроводному сабвуферу Roku.

Стоимость 1990 грн (45 долларов).

Ранее писали о том, какой недорогой саундбар для телевизора оказался лучшим по мнению пользователей. Amazon Fire TV Soundbar Plus стоит 250 долларов. Та же модель, но оснащенная сабвуфером и динамиками, стоит 490 долларов. Да, это немалые деньги, но это намного дешевле, чем LG S90TR за 1200 долларов.