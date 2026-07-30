Найкращі недорогі саундбари 2026 року: покращать звук телевізора за невеликі гроші (фото)

Недорогі та якісно виготовлені звукові панелі, які чудово підійдуть тим, хто хоче поліпшити звук свого телевізора. У огляді: якісна Sony HT-S100F, компактна Roku Streambar та бюджетна Majority Naga 60.

Недорогі саундбари підійдуть для поліпшення звуку телевізора без великих витрат, якщо ви мешкаєте у невеликій квартирі або ж якщо ваш бюджет суворо обмежений. Усі моделі протестовані експертами tomsguide.com.

Sony HT-S100F: найкращий саундбар загалом

Саундбар Sony HT-S100F Фото: tomsguide.com

Незважаючи на низьку ціну, HT-S100F пропонує безліч чудових функцій, що робить цей саундбар чудовим недорогим варіантом для поліпшення звуку телевізора. Модель вирізняється чудовою якістю збірки та двоканальною системою об’ємного звучання з парою вбудованих динаміків.

Головна перевага щодо якості звуку — це підвищення чіткості діалогів. Це означає, що голоси в новинах чи серіалах стають набагато зрозумілішими, ніж під час перегляду через стандартні динаміки телевізора. Він також добре підходить для фільмів.

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Баси трохи слабенькі, і немає оптичного порту для старих телевізорів. Але це недорога та якісно виготовлена звукова панель, яка чудово підійде тим, хто хоче поліпшити звук свого телевізора.

Вартість: 6400 грн (142 долари).

Majority Naga 60: найкраща звукова панель до $100

Саундбар Majority Naga 60 Фото: tomsguide.com

Majority Naga 60 — бюджетна звукова панель, але вона має низку чудових функцій, які роблять її гідним придбанням для розміщення під телевізором.

Можливо, вона не має такої ж продуктивності, як дорожчі або більші моделі, але забезпечить суттєве поліпшення якості перегляду фільмів порівняно з вбудованими динаміками телевізора. У неї більше басів, ширша звукова сцена та чіткіші діалоги.

Ця звукова панель не є найвражаючою у світі, але за таку низьку ціну вона досить непогана, підкреслюють тестувальники.

Пристрій має привабливий вигляд: приємне чорне оздоблення та тонка сітчаста решітка, що закриває передню та верхню частини. У комплекті навіть є зручний пульт дистанційного керування.

Вартість: 91 долар.

Roku Streambar: найкраща звукова панель для невеликих кімнат

Звукова панель Roku Streambar Фото: tomsguide.com

Roku Streambar — пристрій "все в одному", який водночас є компактною звуковою панеллю та потоковим плеєром Roku з підтримкою 4K, що дозволяє насолоджуватися чудовим звуком під час перегляду фільмів і серіалів, одночасно користуючись стрімінговими сервісами.

Streambar, незважаючи на свою компактність, забезпечує вражаючий звук, враховуючи його розміри та ціну. Завдяки чотирьом 1,9-дюймовим динамікам цей саундбар легко наповнить вітальню чистим звуком. А оскільки до комплекту входить програмне забезпечення Roku, можна буде переглядати практично всі стрімінгові сервіси, використовуючи інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та пульт дистанційного керування, що входить до комплекту.

Більше того, для ще більш об’ємного звучання ви можете підключити Streambar до бездротових колонок Roku TV та бездротового сабвуфера Roku.

Вартість — 1990 грн (45 доларів).

Раніше ми писали про те, яка недорога саундбар для телевізора виявилася найкращою на думку користувачів. Amazon Fire TV Soundbar Plus коштує 250 доларів. Та сама модель, але оснащена сабвуфером і динаміками, коштує 490 доларів. Так, це чималі гроші, але це набагато дешевше, ніж LG S90TR за 1200 доларів.