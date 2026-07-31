OLED против RGB Mini-LED: эксперт сравнил телевизоры LG C6 и Sony Bravia 7 II (фото)

Технология RGB Mini-LED в 2026 году стала главным конкурентом OLED-панелей. Какой телевизор лучше выбрать?

Эксперт TechRadar провел сравнение OLED-телевизора LG C6 и нового RGB Mini-LED ТВ Sony Bravia 7 II в режиме Filmmaker Mode (Professional у модели Sony).

Тестирование показало, что новая технология от Sony подобралась к контрасту OLED ближе, чем стандартные Mini-LED, однако у каждой панели остаются свои сильные стороны.

Сравнительная таблица измерений и характеристик

Характеристика / Замер LG C6 (OLED) Sony Bravia 7 II (RGB Mini-LED) Тип матрицы OLED (самосветящиеся пиксели) RGB Mini-LED (с ковровой подсветкой) Пиковая яркость HDR (окно 10%) 1427 нит 1218 нит Полноэкранная яркость HDR (100%) 247 нит 957 нит Глубина черного цвета Идеальная (пиксели выключены) Высокая (с редкими засветами/ореолами) Рекомендуемая цена (55") $1,499 $1,799

Цветопередача и насыщенность

Обе технологии демонстрируют премиальный уровень цветового охвата, но концепция передачи оттенков разнится:

LG C6: Показывает более глубокие, насыщенные и плотные цвета. Красный цвет (например, одежда Марио в The Super Mario Galaxy Movie) выглядит более естественным и сочным, не уходя в оранжевые тона.

Показывает более глубокие, насыщенные и плотные цвета. Красный цвет (например, одежда Марио в The Super Mario Galaxy Movie) выглядит более естественным и сочным, не уходя в оранжевые тона. Sony Bravia 7 II: Картинка более яркая, благодаря чему отдельные световые акценты кажутся сочнее. Панель от Sony превосходит OLED в передаче желтых, золотых и зеленых оттенков (например, песок в пустыне или яркая трава выглядят более реалистично и тепло). Однако в некоторых сценах красные тона слегка уходят в оранжевый оттенок.

Відео дня

LG C6 (справа) демонстрирует более глубокие уровни черного в фильме "Бэтмен" при высоком контрасте, в то время как у Bravia 7 II общий хороший баланс. Примечание: в реальности у модели C6 нет столь выраженного сине-зеленого оттенка. Фото: Future

Контрастность и детализация в темной комнате

OLED удерживает лидерство по глубине черного цвета за счет точечного отключения пикселей, но RGB Mini-LED от Sony показала прорыв в управлении подсветкой:

LG C6: Обеспечивает абсолютный черный цвет и бескомпромиссную контрастность в полной темноте. Вокруг ярких объектов (звезд или текста на черном фоне) полностью отсутствуют засветы (ореолы/blooming). Из редких минусов — в самых темных сценах фильма "Бэтмен" иногда проявляется незначительная потеря деталей в тенях (black crush).

Обеспечивает абсолютный черный цвет и бескомпромиссную контрастность в полной темноте. Вокруг ярких объектов (звезд или текста на черном фоне) полностью отсутствуют засветы (ореолы/blooming). Из редких минусов — в самых темных сценах фильма "Бэтмен" иногда проявляется незначительная потеря деталей в тенях (black crush). Sony Bravia 7 II: Продемонстрировала лучший контроль подсветки среди всех Mini-LED панелей. В темных сценах телевизор вытягивает больше деталей (фактура брони Бэтмена или текстура стен), чем LG. Ореолы подсветки вокруг светлых объектов минимальны и заметны только при отклонении от центрального угла обзора или при выводе ярких системных меню.

Оба телевизора обеспечили точную и насыщенную передачу оттенков черного в этой сцене из фильма "Чужой: Ромулус", однако модель LG C6 (справа) имеет преимущество благодаря пикселям OLED Фото: Future

Замеры яркости и работа при дневном свете

Лабораторные тесты зафиксировали неожиданный разрыв в различных сценариях использования:

Пиковая яркость (10% окно): В точечных акцентах LG C6 оказался неожиданно ярче соперника — 1427 нит против 1218 нит у Sony Bravia 7 II. Благодаря этому блики и мелкие светлые детали на LG выглядят объемнее.

В точечных акцентах LG C6 оказался неожиданно ярче соперника — против у Sony Bravia 7 II. Благодаря этому блики и мелкие светлые детали на LG выглядят объемнее. Полноэкранная яркость (100% заливка): Здесь Sony Bravia 7 II одерживает абсолютную победу с показателем 957 нит против 247 нит у LG C6. В масштабных светлых сценах (заснеженные пейзажи, дневные панорамы) Sony выдает мощный и реалистичный поток света.

Работа в светлой комнате: Sony Bravia 7 II значительно лучше подходят для просмотра в забитых солнцем помещениях за счет гигантского запаса полноэкранной яркости и более успешной борьбы с отражениями. Глянцевый экран LG C6 в аналогичных условиях сильнее бликует.

Bravia 7 II (cлева) демонстрирует более высокую яркость в полноэкранном режиме, хотя модель C6 способна достигать более высоких пиковых значений яркости в светлых участках. Фото: Future

Выбор эксперта: какой телевизор купить в 2026 году?

Несмотря на мощный рывок технологии RGB Mini-LED, победителем сравнительного теста остается LG C6.

Почему LG C6 — лучший вариант:

Итоговое качество картинки: OLED-панель обеспечивает более точную цветопередачу, глубокую контрастность и идеальный черный цвет без подсветки и засветов. Цена: При стоимости $1,499 за 55-дюймовую версию LG C6 стоит на $300 дешевле, чем Sony Bravia 7 II ($1,799), и традиционно быстрее дешевеет во время распродаж.

При этом Sony Bravia 7 II доказывает, что RGB Mini-LED телевизоры способны на равных конкурировать с OLED, предлагая колоссальную полноэкранную яркость и отличную проработку деталей в тенях.

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