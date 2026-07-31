OLED проти RGB Mini-LED: експерт порівняв телевізори LG C6 та Sony Bravia 7 II (фото)

Технологія RGB Mini-LED у 2026 році стала головним конкурентом OLED-панелей. Який телевізор краще вибрати?

Експерт TechRadar провів порівняння OLED-телевізора LG C6 та нового RGB Mini-LED ТВ Sony Bravia 7 II у режимі Filmmaker Mode (Professional у моделі Sony).

Тестування показало, що нова технологія від Sony підібралася до контрасту OLED ближче, ніж стандартні Mini-LED, проте кожна панель залишає свої сильні сторони.

Порівняльна таблиця вимірювань та характеристик

Характеристика / Замер LG C6 (OLED) Sony Bravia 7 II (RGB Mini-LED) Тип матрицы OLED (самосветящиеся пиксели) RGB Mini-LED (с ковровой подсветкой) Пиковая яркость HDR (окно 10%) 1427 нит 1218 нит Полноэкранная яркость HDR (100%) 247 нит 957 нит Глубина черного цвета Идеальная (пиксели выключены) Высокая (с редкими засветами/ореолами) Рекомендуемая цена (55") $1,499 $1,799

Передача кольорів і насиченість

Обидві технології демонструють преміальний рівень колірного охоплення, але концепція передачі відтінків відрізняється:

LG C6: Показує більш глибокі, насичені та щільні кольори. Червоний колір (наприклад, одяг Маріо в Super Mario Galaxy Movie) виглядає більш природним і соковитим, не йдучи в помаранчеві тони.

Показує більш глибокі, насичені та щільні кольори. Червоний колір (наприклад, одяг Маріо в Super Mario Galaxy Movie) виглядає більш природним і соковитим, не йдучи в помаранчеві тони. Sony Bravia 7 II: Картинка яскравіша, завдяки чому окремі світлові акценти здаються соковитішими. Панель від Sony перевершує OLED у передачі жовтих, золотих та зелених відтінків (наприклад, пісок у пустелі або яскрава трава виглядають більш реалістично та тепло). Однак у деяких сценах червоні тони злегка сягають помаранчевого відтінку.

Відео дня

LG C6 (праворуч) демонструє глибші рівні чорного у фільмі "Бетмен" при високому контрасті, тоді як у Bravia 7 II загальний баланс. Примітка: насправді модель C6 не має настільки вираженого синьо-зеленого відтінку. Фото: Future

Контрастність та деталізація у темній кімнаті

OLED утримує лідерство по глибині чорного кольору за рахунок точкового відключення пікселів, але RGB Mini-LED від Sony показала прорив у керуванні підсвічуванням:

LG C6: Забезпечує абсолютний чорний колір та безкомпромісну контрастність у повній темряві. Навколо яскравих об'єктів (зірок або тексту на чорному тлі) немає засвітів (ореоли/blooming). З рідкісних мінусів — у темних сценах фільму "Бетмен" іноді проявляється незначна втрата деталей у тінях (black crush).

Забезпечує абсолютний чорний колір та безкомпромісну контрастність у повній темряві. Навколо яскравих об'єктів (зірок або тексту на чорному тлі) немає засвітів (ореоли/blooming). З рідкісних мінусів — у темних сценах фільму "Бетмен" іноді проявляється незначна втрата деталей у тінях (black crush). Sony Bravia 7 II: Продемонструвала найкращий контроль підсвічування серед усіх Mini-LED панелей. У темних сценах телевізор витягує більше деталей (фактура броні Бетмена чи текстура стін), ніж LG. Ореоли підсвічування навколо світлих об'єктів мінімальні та помітні лише при відхиленні від центрального кута огляду або під час виведення яскравих системних меню.

Обидва телевізори забезпечили точну та насичену передачу відтінків чорного у цій сцені з фільму "Чужий: Ромулус", проте модель LG C6 (праворуч) має перевагу завдяки пікселям OLED Фото: Future

Заміри яскравості та робота при денному світлі

Лабораторні тести зафіксували несподіваний розрив у різних сценаріях використання:

Пікова яскравість (10% вікно): У точкових акцентах LG C6 виявився несподівано яскравішим за суперника — 1427 нит проти 1218 нит у Sony Bravia 7 II. Завдяки цьому відблиски та дрібні світлі деталі на LG виглядають об'ємніше.

У точкових акцентах LG C6 виявився несподівано яскравішим за суперника — проти у Sony Bravia 7 II. Завдяки цьому відблиски та дрібні світлі деталі на LG виглядають об'ємніше. Повноекранна яскравість (100% заливка): Тут Sony Bravia 7 II отримує абсолютну перемогу з показником 957 ніт проти 247 ніт у LG C6. У масштабних світлих сценах (засніжені краєвиди, денні панорами) Sony видає потужний та реалістичний потік світла.

Робота у світлій кімнаті: Sony Bravia 7 II значно найкраще підходять для перегляду в забитих сонцем приміщеннях за рахунок гігантського запасу повноекранної яскравості та більш успішної боротьби з відображенням. Глянцевий екран LG C6 за аналогічних умов сильніше бликує.

Bravia 7 II (ліворуч) демонструє більш високу яскравість у повноекранному режимі, хоча модель C6 здатна досягати високих пікових значень яскравості у світлих ділянках. Фото: Future

Вибір експерта: який телевізор купити у 2026 році?

Попри потужний ривок технології RGB Mini-LED, переможцем порівняльного тесту залишається LG C6.

Чому LG C6 — найкращий варіант:

Підсумкова якість картинки: OLED-панель забезпечує більш точну перенесення кольорів, глибоку контрастність і ідеальний чорний колір без підсвічування і засвіток. Ціна: При вартості $1,499 за 55-дюймову версію LG C6 коштує на $300 дешевше, ніж Sony Bravia 7 II ($1,799), і традиційно дешевшає під час розпродажів.

При цьому Sony Bravia 7 II доводить, що RGB Mini-LED телевізори здатні на рівних конкурувати з OLED, пропонуючи колосальну повноекранну яскравість та відмінне опрацювання деталей у тінях.

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