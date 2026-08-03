Смартфоны Xiaomi больше нельзя будет купить: что случилось с популярными моделями (фото)

Со 2 августа Xiaomi официально повысила цены на ряд смартфонов в Китае. Изменения коснулись серий Xiaomi 17 и Redmi K90, а также моделей Redmi Turbo 5.

Смартфоны Xiaomi и Redmi уже нельзя будет приобрести по прежним ценам. Бренд увеличил стоимость, согласно данным официального интернет-магазина, пишет ximitime.com.

Пока что не ясно, коснутся ли изменения ценовой политики тех моделей, которые поставляются на мировой рынок.

Подорожают следующие устройства:

Redmi Turbo 5: с 2 299 до 2 599 юаней — (с 340 долларов до 385 долларов, — прим. ред.)

Redmi Turbo 5 Max: с 2 499 до 2 799 юаней — (с 370 до 414 долларов)

Redmi K90: с 2 799 до 3 099 юаней — (с 414 до 459 долларов)

Redmi K90 Max: с 3 199 до 3 499 юаней — (с 474 до 518 долларов)

Redmi K90 Pro Max: с 4 199 до 4 499 юаней — (с 622 долларов до 666 долларов)

Redmi K90 Ultra: с 2 999 до 3 299 юаней — (с 444 до 488 долларов)

Xiaomi 17: с 4 499 до 4 799 юаней — (с 666 до 711 долларов)

Xiaomi 17 Pro: с 4 999 до 5 399 юаней — (с 740 до 800 долларов)

Xiaomi 17 Pro Max: с 5 999 до 6 499 юаней — (с 800 до 963 долларов)

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Стоимость всех моделей серии Turbo 5 выросла на 300 юаней (45 долларов, — прим.ред.), тогда как цена Xiaomi 17 Pro Max увеличилась более существенно — на 500 юаней (75 долларов).

Смартфон Redmi K90 Фото: Redmi

Это повышение последовало за предыдущими изменениями цен, в ходе которых стоимость стандартной версии Redmi K90 и модели Pro Max уже выросла на 200 юаней (30 долларов). Для серии Redmi Turbo 5 была отменена действовавшая ранее новогодняя промо-скидка, что привело к росту фактической цены.

Президент Xiaomi Group Лу Вейбин недавно отметил, что мобильная индустрия столкнулась с беспрецедентным за последнее десятилетие ростом издержек. Он особо подчеркнул значительное подорожание компонентов памяти: цены на них выросли в 4 раза по сравнению с уровнем первого квартала 2023 года. Например, стоимость конфигураций с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти выросла примерно на 1500 юаней (222 доллара), а цена версий с 16 ГБ ОЗУ и 1 ТБ памяти увеличилась еще значительнее. Рост издержек оказал существенное влияние на традиционно агрессивную ценовую политику бренда Redmi.

Повышение цен в Китае свидетельствует о том, что Xiaomi переложила растущие расходы на потребителей. Это может указывать на возможность дальнейшей корректировки цен, если затраты на компоненты или логистику останутся высокими, пишет СМИ.

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