Смартфони Xiaomi більше не можна буде купити: що сталося із популярними моделями (фото)

З 2 серпня Xiaomi офіційно підвищила ціни на низку смартфонів у Китаї. Зміни торкнулися серій Xiaomi 17 та Redmi K90, а також моделей Redmi Turbo 5.

Смартфони Xiaomi та Redmi вже не можна буде придбати за колишніми цінами. Бренд збільшив вартість, за даними офіційного інтернет-магазину, пише ximitime.com.

Поки що не ясно, чи торкнуться зміни цінової політики тих моделей, що постачаються на світовий ринок.

Подорожчають такі пристрої:

Redmi Turbo 5: з 2 299 до 2 599 юанів (з 340 доларів до 385 доларів, прим. ред.)

Redmi Turbo 5 Max: з 2 499 до 2 799 юанів — (з 370 до 414 доларів)

Redmi K90: з 2799 до 3099 юанів — (з 414 до 459 доларів)

Redmi K90 Max: з 3 199 до 3 499 юанів — (з 474 до 518 доларів)

Redmi K90 Pro Max: з 4 199 до 4 499 юанів — (з 622 доларів до 666 доларів)

Redmi K90 Ultra: з 2 999 до 3 299 юанів — (з 444 до 488 доларів)

Xiaomi 17: з 4499 до 4799 юанів — (з 666 до 711 доларів)

Xiaomi 17 Pro: з 4 999 до 5 399 юанів — (з 740 до 800 доларів)

Xiaomi 17 Pro Max: з 5 999 до 6 499 юанів (з 800 до 963 доларів)

Відео дня

Вартість всіх моделей серії Turbo 5 зросла на 300 юанів (45 доларів, — прим.ред.), тоді як ціна Xiaomi 17 Pro Max збільшилася суттєвіше — на 500 юанів (75 доларів).

Смартфон Redmi K90 Фото: Redmi

Це підвищення послідувало за попередніми змінами цін, під час яких вартість стандартної версії Redmi K90 та моделі Pro Max вже зросла на 200 юанів (30 доларів). Для серії Redmi Turbo 5 було скасовано діючу раніше новорічну промо-знижку, що призвело до зростання фактичної ціни.

Президент Xiaomi Group Лу Вейбін нещодавно зазначив, що мобільна індустрія зіткнулася з безпрецедентним зростанням витрат за останнє десятиліття. Він особливо підкреслив значне подорожчання компонентів пам'яті: ціни на них зросли вчетверо порівняно з рівнем першого кварталу 2023 року. Наприклад, вартість конфігурацій з 12 ГБ ОЗУ та 512 ГБ вбудованої пам'яті зросла приблизно на 1500 юанів (222 долари), а ціна версій з 16 ГБ ОЗУ та 1 ТБ пам'яті збільшилася ще значніше. Зростання витрат вплинув на традиційно агресивну цінову політику бренду Redmi.

Підвищення цін у Китаї свідчить про те, що Xiaomi переклала зростаючі витрати на споживачів. Це може вказувати на можливість подальшого коригування цін, якщо витрати на компоненти чи логістику залишаться високими, пише ЗМІ.

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