У смартфонов Xiaomi будет лучше работать камера, батарея, дисплей: что нужно сделать (фото)

Компания устраняет ошибки автофокуса камеры, аккумулятора и дисплея в обновлении за июль 2026 года в некоторых моделях Redmi и Xiaomi.

Производитель опубликовал новый еженедельный отчет, в котором подробно описаны недавние исправления ряда проблем с устройствами. Эти обновления касаются конкретных неполадок, затрагивающих такие модели, как Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 13 и Redmi K90, пишет ximitime.com.

Подтвержденные исправления в последних сборках HyperOS:

Компания подтвердила устранение следующих ошибок; исправления уже доступны в новейших версиях прошивки для ряда моделей:

Xiaomi 17 Ultra (сборка 3.0.305.5): устранен сбой автофокуса камеры при съемке с использованием телеобъектива в определенных сценах.

Xiaomi 17 Max (3.0.304.0): исправлена ​​ошибка, из-за которой функция быстрого редактирования не применяла выбранное изображение в качестве обоев экрана блокировки в определенных ситуациях.

Xiaomi 17T Pro (3.0.308.0): исправлены аномалии формы и цвета значков, возникавшие в некоторых сценариях отображения.

Xiaomi 13 (3.0.304.0): исправлено некорректное отображение уровня заряда аккумулятора в ряде случаев.

Redmi K90 (3.0.305.0): устранена проблема одновременного появления нескольких белых полос сбоку экрана.

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Смартфоны Redmi K80 Фото: Скриншот

Проблемы, находящиеся на стадии изучения:

Xiaomi также перечислила ошибки, над устранением которых ведется работа для будущих обновлений:

Redmi K90 Pro Max (3.0.306.0): аномальное потребление ресурсов системными службами телефона в определенных ситуациях.

Redmi K90 Max (3.0.311.0): сбой в работе планировщика системы охлаждения (вентилятора) при определенных условиях.

Redmi K80 (3.0.303.0): автоматический разрыв соединения с планшетами при использовании функции совместного доступа к сети.

Redmi K70 (3.0.306.0): сбои в работе NFC в определенных случаях.

Смартфон Redmi K70 Фото: notebookcheck.com

Влияние и сроки распространения обновлений ПО

Затронутые версии относятся преимущественно к недавним сборкам HyperOS для китайского рынка. Однако сборки с исправлениями для подтвержденных ошибок вскоре станут доступны и для глобальных версий устройств. Xiaomi сообщает, что проблемы, упомянутые в отчете, были подтверждены на тестовых устройствах; для других моделей, столкнувшихся с аналогичными неполадками, также будут выпущены соответствующие исправления. Сообщения пользователей о других ошибках продолжают рассматриваться.

Ранее писали о том, что смартфоны Xiaomi больше нельзя будет купить по прежним ценам. Со 2 августа Xiaomi официально повысила цены на ряд смартфонов в Китае. Изменения коснулись серий Xiaomi 17 и Redmi K90, а также моделей Redmi Turbo 5.