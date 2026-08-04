У смартфонів Xiaomi краще працюватиме камера, батарея, дисплей: що потрібно зробити (фото)

Компанія усуває помилки автофокусування камери, акумулятора та дисплея в оновленні за липень 2026 року в деяких моделях Redmi та Xiaomi.

Виробник опублікував новий щотижневий звіт, в якому детально описано нещодавні виправлення ряду проблем із пристроями. Ці оновлення стосуються конкретних неполадок, які стосуються таких моделей, як Xiaomi 17 Ultra, Xiaomi 17 Max, Xiaomi 17T Pro, Xiaomi 13 та Redmi K90, пише ximitime.com.

Підтверджені виправлення в останніх зборках HyperOS:

Компанія підтвердила усунення таких помилок; виправлення вже доступні у новітніх версіях прошивки для низки моделей:

Xiaomi 17 Ultra (складання 3.0.305.5): усунуто збій автофокусування камери під час зйомки з використанням телеоб'єктива у певних сценах.

Xiaomi 17 Max (3.0.304.0): виправлена ​​помилка, через яку функція швидкого редагування не застосовувала вибране зображення як шпалери екрану блокування в певних ситуаціях.

Xiaomi 17T Pro (3.0.308.0): виправлені аномалії форми та кольору значків, що виникали у деяких сценаріях відображення.

Xiaomi 13 (3.0.304.0): виправлено некоректне відображення рівня заряду акумулятора в ряді випадків.

Redmi K90 (3.0.305.0): усунуто проблему одночасної появи кількох білих смуг збоку екрана.

Відео дня

Смартфони Redmi K80 Фото: Скриншот

Проблеми, що знаходяться на стадії вивчення:

Xiaomi також перерахувала помилки, над усуненням яких ведеться робота для майбутніх оновлень:

Redmi K90 Pro Max (3.0.306.0): аномальне споживання ресурсів системними службами телефону у певних ситуаціях.

Redmi K90 Max (3.0.311.0): збій у роботі планувальника системи охолодження (вентилятора) за певних умов.

Redmi K80 (3.0.303.0): автоматичний розрив з'єднання з планшетами під час використання спільного доступу до мережі.

Redmi K70 (3.0.306.0): збої в роботі NFC у певних випадках.

Смартфон Redmi K70 Фото: notebookcheck.com

Вплив та терміни поширення оновлень ПЗ

Торкнуті версії відносяться переважно до недавніх збірок HyperOS для китайського ринку. Однак збирання з виправленнями для підтверджених помилок незабаром стануть доступними і для глобальних версій пристроїв. Xiaomi повідомляє, що проблеми, згадані у звіті, були підтверджені на тестових пристроях; для інших моделей, що зіткнулися з аналогічними неполадками, також буде випущено відповідні виправлення. Повідомлення користувачів про інші помилки продовжують розглядатися.

Раніше писали про те, що смартфони Xiaomi більше не можна буде купити за колишніми цінами. З 2 серпня Xiaomi офіційно підвищила ціни на низку смартфонів у Китаї. Зміни торкнулися серій Xiaomi 17 та Redmi K90, а також моделей Redmi Turbo 5.