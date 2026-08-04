Смартфоны на замену флагману Pixel: топ-3 модели от Samsung, OnePlus, Xiaomi (фото)

Вместо смартфона Pixel 10 Pro вполне можно приобрести Samsung Galaxy S25, OnePlus 15 или Poco F8 Pro, считают эксперты.

На рынке есть более доступные Android-смартфоны, которые выгоднее Google Pixel 10 Pro, считают обозреватели интернет-издания slashgear.com.

Да, Google Pixel 10 Pro — отличный смартфон, но стоит он недешево. Однако не стоит обходить вниманием модели, предлагающие более привлекательное сочетание характеристик и цены.

Samsung Galaxy S25

Базовая версия смартфона Samsung Galaxy S26 обеспечивает ничуть не менее премиальный уровень использования. А если выбрать прошлогоднюю модель, Galaxy S25, то можно сэкономить порядка 10 000 грн, т.к. Pixel 10 Pro стоит от 35 000 грн.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: gsmarena.com

Смартфон работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, который значительно лучше подходит для игр. По данным NanoReview, в бенчмарке AnTuTu процессор Snapdragon демонстрирует производительность, превышающую показатели Tensor G5 в 2,7 раза. Возможно, в повседневном использовании разница не будет ощутима, но устройство лучше справляется с высокими нагрузками и требовательными играми консольного уровня, например, Alien: Isolation.

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Как и Google, Samsung гарантирует до 7 лет обновлений ОС Android и безопасности. Кроме того, оболочка One UI — одна из самых функциональных версий ОС, ведь она включает набор инструментов Galaxy AI, сопоставимый с возможностями, которые предлагают смартфоны Pixel.

Цена: от 25 000 грн

OnePlus 15

Базовая версия стоит от 28 000 грн. Пользователь платит за 256 ГБ памяти стандарта UFS 4.1 и 12 ГБ оперативной памяти. Она оснащена 6,78-дюймовым AMOLED-дисплеем, поддерживающим частоту обновления до 165 Гц в совместимых приложениях и играх. Экран отличается тонкими рамками, поддержкой технологий Dolby Vision и HDR10+, а также частотой опроса сенсорного слоя 3200 Гц.

Смартфон OnePlus 15 Фото: chip.de

Благодаря процессору Snapdragon 8 Elite Gen 5 смартфон несколько превосходит Pixel 10 Pro по производительности. Устройство легко справляется с любыми играми, а повышенная частота обновления экрана делает его сопоставимым со специализированными игровыми смартфонами. Несмотря на весьма привлекательную цену, OnePlus не стала экономить на ключевых компонентах: блок камер с 50-мегапиксельными сенсорами обеспечивает отличное качество съемки и позволяет записывать видео в формате 4K (120 кадров/с) или 8K (30 кадров/с).

Кремний-углеродный аккумулятор емкостью 7300 мА·ч не только значительно превосходит батарею Pixel 10 Pro, но и в сочетании с агрессивной оптимизацией энергопотребления в системе OxygenOS позволяет смартфону уверенно работать полтора дня без подзарядки.

Стоимость: от 28 000 грн

Xiaomi Poco F8 Pro

Poco F8 Pro стоит на 12 000 грн дешевле, чем Pixel 10 Pro, и при этом работает на процессоре Snapdragon 8 Elite в паре с 12 ГБ оперативной памяти. У него также есть яркий AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4000 нит диагональю 6.67 дюйма.

Смартфон Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Смартфон поставляется с фирменной оболочкой HyperOS и продвинутым игровым режимом Game Turbo, который выжимает максимум из процессора в тяжелых тайтлах. Устройство также поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 90 Вт для аккумулятора емкостью 5500 мАч.

Цена: от 23 000 грн

Ранее сообщали о том, у какого смартфона лучшее время автономной работы. OnePlus 15, Pixel 10, CMF Phone 1, Motorola Razr Ultra и Pixel 10а попали в рейтинг обозревателя Authority Media Роберта Триггса.