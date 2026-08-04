Смартфони, які можуть замінити флагман Pixel: топ 3 моделі від Samsung, OnePlus, Xiaomi (фото)

Замість смартфона Pixel 10 Pro цілком можна придбати Samsung Galaxy S25, OnePlus 15 або Poco F8 Pro, вважають експерти.

На ринку є більш доступні смартфони на базі Android, які є вигіднішими за Google Pixel 10 Pro, вважають оглядачі інтернет-видання slashgear.com.

Так, Google Pixel 10 Pro — чудовий смартфон, але коштує він недешево. Проте не варто ігнорувати моделі, які пропонують більш привабливе поєднання характеристик і ціни.

Samsung Galaxy S25

Базова версія смартфона Samsung Galaxy S26 забезпечує не менш преміальний рівень користування. А якщо вибрати торішню модель, Galaxy S25, то можна заощадити близько 10 000 грн, оскільки Pixel 10 Pro коштує від 35 000 грн.

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: gsmarena.com

Смартфон працює на базі процесора Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, який значно краще підходить для ігор. За даними NanoReview, у бенчмарку AnTuTu процесор Snapdragon демонструє продуктивність, що перевищує показники Tensor G5 у 2,7 раза. Можливо, у повсякденному використанні різниця не буде відчутною, але пристрій краще справляється з високими навантаженнями та вимогливими іграми консольного рівня, наприклад, Alien: Isolation.

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Як і Google, Samsung гарантує до 7 років оновлень ОС Android та оновлень безпеки. Крім того, інтерфейс One UI — одна з найфункціональніших версій ОС, адже він включає набір інструментів Galaxy AI, який за своїми можливостями не поступається тим, що пропонують смартфони Pixel.

Ціна: від 25 000 грн

OnePlus 15

Базова версія коштує від 28 000 грн. Користувач отримує 256 ГБ пам’яті стандарту UFS 4.1 та 12 ГБ оперативної пам’яті. Вона оснащена 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм, що підтримує частоту оновлення до 165 Гц у сумісних додатках та іграх. Екран вирізняється тонкими рамками, підтримкою технологій Dolby Vision і HDR10+, а також частотою оновлення сенсорного шару 3200 Гц.

Смартфон OnePlus 15 Фото: chip.de

Завдяки процесору Snapdragon 8 Elite Gen 5 цей смартфон дещо перевершує Pixel 10 Pro за продуктивністю. Пристрій легко справляється з будь-якими іграми, а підвищена частота оновлення екрану робить його порівнянним зі спеціалізованими ігровими смартфонами. Незважаючи на досить привабливу ціну, OnePlus не стала економити на ключових компонентах: блок камер із 50-мегапіксельними сенсорами забезпечує чудову якість зйомки та дозволяє записувати відео у форматі 4K (120 кадрів/с) або 8K (30 кадрів/с).

Кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 7300 мА·год не тільки значно перевершує батарею Pixel 10 Pro, але й у поєднанні з агресивною оптимізацією енергоспоживання в системі OxygenOS дозволяє смартфону впевнено працювати півтора дня без підзарядки.

Вартість: від 28 000 грн

Xiaomi Poco F8 Pro

Poco F8 Pro коштує на 12 000 грн дешевше, ніж Pixel 10 Pro, і при цьому працює на процесорі Snapdragon 8 Elite у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті. Він також має яскравий AMOLED-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і піковою яскравістю до 4000 ніт, діагоналлю 6,67 дюйма.

Смартфон Poco F8 Pro Фото: gsmarena.com

Смартфон постачається з фірмовою оболонкою HyperOS та просунутим ігровим режимом Game Turbo, який дозволяє максимально розкрити потенціал процесора у ресурсоємних іграх. Пристрій також підтримує надшвидку дротову зарядку потужністю 90 Вт для акумулятора ємністю 5500 мА·год.

Ціна: від 23 000 грн

Раніше повідомлялося про те, який смартфон має найкращий час автономної роботи. OnePlus 15, Pixel 10, CMF Phone 1, Motorola Razr Ultra та Pixel 10а увійшли до рейтингу оглядача Authority Media Роберта Тріггса.