Как пользоваться Telegram анонимно: 4 способа сделать так, чтобы вас никто не нашел (фото)

Для пользователей, заботящихся о конфиденциальности, требование регистрации при помощи номера телефона может стать решающим фактором. К счастью, есть способы входа в Telegram без его использования.

Telegram требует входа в систему, используя номер телефона. Если вы не хотите раскрывать свои личные данные, можно это требование обойти, пишет gizmochina.com.

Для пользователей, заботящихся о конфиденциальности, это требование может стать решающим фактором. Возможно, вы не хотите привязывать свой личный номер к приложению или просто хотите держать свою переписку в тайне. К счастью, есть способы входа в Telegram без использования личного номера телефона.

Просмотр с помощью сторонних платформ

Если вы хотите использовать Telegram только для доступа к публичным каналам или группам, то есть быстрый обходной путь, который даже не требует регистрации и авторизации. Несколько сторонних веб-сайтов позволяют получить доступ к каналам Telegram непосредственно из браузера.

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Вот некоторые из сайтов: tgstat.com, tlgrm.eu и telemetr.me. Откройте любой из них, найдите нужные каналы/группы в Telegram или просмотрите длинный список каталогов и получите доступ к их контенту.

Виртуальный номер телефона

Если не хотите использовать свой личный номер телефона для регистрации в Telegram, можете получить виртуальный всего в несколько кликов. При этом не нужно предоставлять никаких документов, удостоверяющих личность.

Многие сайты предлагают виртуальные номера бесплатно, но найти свободный номер будет очень сложно. Некоторые из таких бесплатных провайдеров: receive-smss.com, quackr.io, приложения TextPlus и 2ndLine.

Если вы хотите изучить платные варианты, попробуйте hushed.com, onlinesim.io или callhippo.com.

Получив виртуальный номер, используйте его для регистрации в Telegram так же, как и обычный личный номер.

Мессенджер Telegram Фото: Unsplash

Анонимный номер от Fragment

Telegram предлагает анонимные телефонные номера через платформу Fragment, основанную на блокчейне. Для этого пользователям необходимо оплатить их токенами TON. Для этого потребуется создать кошелек TON, чтобы получить номер телефона.

Номера, купленные через Fragment, являются разовой покупкой и могут использоваться только в Telegram — они не будут работать с другими приложениями. В отличие от них, виртуальные номера (особенно платные) часто работают на нескольких платформах. Но Fragment требует разовой оплаты, в то время как виртуальные номера (платные) стоят фиксированную ежемесячную плату.

Одноразовый телефон (или SIM-карта)

Еще один простой способ анонимного использования этого мессенджера — регистрация предоплаченного "одноразового" телефона или SIM-карты. Обычно они недорогие (иногда бесплатные) и часто не требуют договора или подтверждения личности.

Не нужно отправлять сообщения с этого номера телефона, поэтому вы ничего не потратите. Вы можете использовать его только для получения кода подтверждения Telegram.

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