Як користуватися Telegram анонімно: 4 способи, щоб вас ніхто не знайшов (фото)

Для користувачів, які дбають про конфіденційність, вимога реєстрації за допомогою номера телефону може стати вирішальним фактором. На щастя, є способи увійти в Telegram без його використання.

Telegram вимагає входу в систему за допомогою номера телефону. Якщо ви не хочете розкривати свої особисті дані, цю вимогу можна обійти, пише gizmochina.com.

Для користувачів, які дбають про конфіденційність, ця вимога може стати вирішальним фактором. Можливо, ви не хочете пов’язувати свій особистий номер із додатком або просто бажаєте зберегти свою переписку в таємниці. На щастя, існують способи увійти в Telegram без використання особистого номера телефону.

Перегляд за допомогою сторонніх платформ

Якщо ви хочете використовувати Telegram лише для доступу до публічних каналів або груп, то існує швидкий обхідний шлях, який навіть не вимагає реєстрації та авторизації. Декілька сторонніх веб-сайтів дають змогу отримати доступ до каналів Telegram безпосередньо з браузера.

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Ось деякі з цих сайтів: tgstat.com, tlgrm.eu та telemetr.me. Відкрийте будь-який із них, знайдіть потрібні канали/групи в Telegram або перегляньте довгий список каталогів і отримайте доступ до їхнього контенту.

Віртуальний номер телефону

Якщо не хочете використовувати свій особистий номер телефону для реєстрації в Telegram, можете отримати віртуальний номер всього за кілька кліків. При цьому не потрібно надавати жодних документів, що посвідчують особу.

Багато сайтів пропонують віртуальні номери безкоштовно, але знайти вільний номер буде дуже складно. Ось деякі з таких безкоштовних провайдерів: receive-smss.com, quackr.io, додатки TextPlus та 2ndLine.

Якщо ви хочете ознайомитися з платними варіантами, спробуйте hushed.com, onlinesim.io або callhippo.com.

Отримавши віртуальний номер, використовуйте його для реєстрації в Telegram так само, як і звичайний особистий номер.

Месенджер Telegram Фото: Unsplash

Анонімний номер від Fragment

Telegram пропонує анонімні телефонні номери через платформу Fragment, що базується на блокчейні. Для цього користувачам потрібно оплатити їх токенами TON. Для цього необхідно створити гаманець TON, щоб отримати номер телефону.

Номери, придбані через Fragment, є одноразовою покупкою і можуть використовуватися лише в Telegram — вони не працюватимуть з іншими додатками. На відміну від них, віртуальні номери (особливо платні) часто працюють на кількох платформах. Але Fragment вимагає одноразової оплати, тоді як віртуальні номери (платні) коштують фіксовану щомісячну плату.

Одноразовий телефон (або SIM-картка)

Ще один простий спосіб анонімного користування цим месенджером — реєстрація передплаченого "одноразового" телефону або SIM-карти. Зазвичай вони недорогі (іноді безкоштовні) і часто не вимагають укладення договору чи підтвердження особи.

Не потрібно надсилати повідомлення з цього номера телефону, тому ви нічого не витратите. Ви можете використовувати його лише для отримання коду підтвердження в Telegram.

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