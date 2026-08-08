Топ-5 надежных холодильников, которые прослужат 15 лет: LG, Samsung, Bosch и др. (фото)

Актуальные цены и технические характеристики холодильников от Bosch, Liebherr, LG, Samsung и Gorenje, способных прослужить до 15 лет. Советы по защите от перепадов напряжения.

Без холодильника сегодня не обходится ни одно домохозяйство. Эта бытовая техника должна быть надежной, потому как ее задача хранить пищу и работать долгие годы без поломок и проблем. В знаменательный день, 8 августа, когда был получен первый в мире патент на холодильник в далеком 1899 году, Фокус подобрал для вас 5 самых надежных моделей.

Liebherr CNf 5203

Компания Liebherr славится хорошим качеством и надежностью. Данная модель оснащена раздельными контурами охлаждения DuoCooling, что сводит перегрузку компрессора на нет. Его система защищена от скачков напряжения, что довольно часто бывает с украинскими электросетями. Пластиковый корпус не желтеет со временем и не деформируется.

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Холодильник Liebherr CNf 5203 Фото: Liebherr

Холодильник располагает так называемой зоной свежести EasyFresh, которая поддерживает влажность на определенном уровне. это очень важно для хранения фруктов, ягод, овощей. Задняя стенка закрыта, что предотвращает случайное повреждение контура. Производитель уверяет, что компрессор прослужит годами без проблем.

Технические характеристики и цена:

Морозильная камера: внизу

Размеры (ВхШхГ): 185.5 x 59.7 x 67.5 см

Энергопотребление: класс F — около 311 кВтч в год

Уровень шума: 37 дБ

DuoCooling: +

EasyFresh: +

Сенсорный дисплей: +

Цена: 25 000 — 29 000 грн.

Bosch KGN39VL316

Еще один "немец" в нашей подборке — модель от Bosch с инверторным компрессором VarioInverter. Компрессор, стоит сказать, работает плавно, без постоянных пусковых нагрузок. Контроль качества трубок испарителя на высоте, так что можно не переживать по поводу возможной утечки фреона (хладагента).

Холодильник Bosch KGN39VL316 Фото: Bosch

Функция VitaFresh регулирует климат внутри отсеков для хранения мяса и рыбы. Многопоточная система вентиляции MultiAirflow равномерно распределяет потоки воздуха по всей высоте устройства, снижая общую нагрузку на систему охлаждения. Компрессор способен подстроится под изменения температуры внутри камер благодаря системе VarioInverter.

Технические характеристики и цена:

Морозильная камера: внизу

Размеры (ВхШхГ): 203 x 60 x 66 см

Энергопотребление: около 273 кВтч в год (класс A++)

Уровень шума: 39 дБ

VitaFresh: +

MultiAirflow: +

VarioInverter: +

Цена: от 24 500 до 28 000 грн.

LG GW-B509SLKM

Бренд LG, признанный лидер в сфере бытовой техники, устанавливает на модели инверторные компрессоры Smart Inverter собственного производства. Мотор имеет 10-летний гарантийный срок от производителя, что не может не радовать. Конструкция компрессора не предусматривает трущихся деталей, так что устройство сможет проработать 10 лет и более.

Холодильник LG GW-B509SLKM Фото: LG

Холодильник получил от разработчиков технологию DoorCooling+, подающую холодный воздух сверху передней части корпуса. В результате, продукты, хранящиеся на полках дверей, охлаждаются на 30% быстрее, а температурные колебания при частом открытии дверцы сводятся к минимуму. Более того, дверь можно открывать на 90 градусов вплотную к стене.

Технические характеристики и стоимость:

Морозильная камера: внизу

Размеры (ВхШхГ): 186 x 59.5 x 68.2 см

Энергопотребление: около 268 кВтч в год (класс А++)

Уровень шума: 36 дБ

DoorCooling+: есть

Цена: от 23 500 до 26 500 грн.

Samsung RB38C600CS9

Этот холодильник оборудован цифровым инвертором (Digital Inverter), гарантирующим 7 разных уровней охлаждения. Стенки модели имеют более тонкие изоляционные панели с улучшенной терморегуляцией, что уменьшает время активной работы компрессора для удержания холода. Данная технология получила название SpaceMax.

Холодильник Samsung RB38C600CS9 Фото: Samsung

Функция All-Around Cooling обеспечивает вентиляцию на каждой полке. А еще может заинтересовать режим интеллектуального энергосбережения, подстраивающийся под привычки пользователя

Технические характеристики и стоимость:

Морозильная камера: внизу

Размеры (ВхШхГ): 193 x 59.5 x 65.8 см

Энергопотребление: около 163 кВтч в год

Уровень шума: 35 дБ

SpaceMax: +

SmartThings AI Energy: +

All-Around Cooling: +

Цена: от 24 000 до 27 500 грн.

Gorenje NRK6202AXL4

Gorenje оснащает свои холодильники надежными инверторами, способными работать 10-12 лет и более. И данная модель не является исключением. Благодаря конструкции Slot-in устройство можно вплотную придвинуть к стенке, не опасаясь перегрева боковых панелей или конденсатора.

Холодильник Gorenje NRK6202AXL4 Фото: Gorenje

Система IonAir создает внутри камер отрицательно заряженные ионы, уничтожающие до 95% бактерий и неприятных запахов. Функция Convert Active позволяет при необходимости превратить морозильную камеру в обычную холодильную. Также есть возможность нажатием одной кнопки перевести морозильное отделение в режим обычной холодильной камеры.

Технические характеристики и цена:

Морозильная камера: внизу

Размеры (ВхШхГ): 200 x 60 x 59.2 см

Энергопотребление: около 248 кВтч в год

Уровень шума: 38 дБ

IonAir с системой MultiFlow 360°: +

Convert Active: +

Цена: от 20 000 до 23 500 грн.

Что сделать, чтобы холодильник проработал 15 лет

Техника, конечно же, требует ухода. Поэтому рекомендуем следовать этим трем простым правилам.

Обеспечение стабильность сети. В Украине ввиду постоянных обстрелов энергетической инфраструктуры то и дело сбоит сеть, поэтому, чтобы уберечь холодильник от перепадов напряжения, а именно — инверторные платы, — стоит подключить его к розетке через стабилизатор напряжения или специальное реле.

Размещение с умом. Поблизости не должно быть батарей отопления, духовок, плит или прямых солнечных лучей. Если холодильник будет нагреваться, то компрессору придется работать на износ, что выведет его из строя.

Очистка задней решетки (конденсатора). Ее рекомендуют очищать аккуратно и буквально раз в год. Это улучшает теплообмен и снижает нагрузку на мотор холодильника.

Ранее писали о том, как холодильник влияет на счет за электричество. Современные холодильники в Украине потребляют от 0,5 до 1,2 кВт·ч электроэнергии в сутки. Годовое потребление двухкамерных новых моделей составляет от 210 до 470 кВт·ч.