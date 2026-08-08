Топ 5 надійних холодильників, які прослужать 15 років: LG, Samsung, Bosch та інші (фото)

Актуальні ціни та технічні характеристики холодильників від Bosch, Liebherr, LG, Samsung та Gorenje, які можуть прослужити до 15 років. Поради щодо захисту від перепадів напруги.

Сьогодні жодна сім’я не може обійтися без холодильника. Ця побутова техніка має бути надійною, адже її завдання — зберігати продукти та працювати довгі роки без поломок і проблем. У знаменний день, 8 серпня, коли у далекому 1899 році було отримано перший у світі патент на холодильник, "Фокус" підібрав для вас 5 найнадійніших моделей.

Liebherr CNf 5203

Компанія Liebherr славиться високою якістю та надійністю. Ця модель оснащена роздільними контурами охолодження DuoCooling, що повністю усуває перевантаження компресора. Її система захищена від стрибків напруги, які досить часто трапляються в українських електромережах. Пластиковий корпус не жовтіє з часом і не деформується.

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Холодильник Liebherr CNf 5203 Фото: Liebherr

Холодильник оснащений так званою зоною свіжості EasyFresh, яка підтримує вологість на певному рівні. Це дуже важливо для зберігання фруктів, ягід та овочів. Задня стінка закрита, що запобігає випадковому пошкодженню контуру. Виробник запевняє, що компресор прослужить роками без проблем.

Технічні характеристики та ціна:

Морозильна камера: знизу

Розміри (ВхШхГ): 185,5 × 59,7 × 67,5 см

Енергоспоживання: клас F — близько 311 кВт·год на рік

Рівень шуму: 37 дБ

DuoCooling: +

EasyFresh: +

Сенсорний дисплей: +

Ціна: 25 000 — 29 000 грн.

Bosch KGN39VL316

Ще один "німець" у нашій добірці — модель від Bosch з інверторним компресором VarioInverter. Варто зазначити, що компресор працює плавно, без постійних пускових навантажень. Контроль якості трубок випарника на висоті, тож можна не хвилюватися щодо можливого витоку фреону (холодоагенту).

Холодильник Bosch KGN39VL316 Фото: Bosch

Функція VitaFresh регулює мікроклімат усередині відсіків для зберігання м’яса та риби. Багатопотокова система вентиляції MultiAirflow рівномірно розподіляє потоки повітря по всій висоті пристрою, знижуючи загальне навантаження на систему охолодження. Компресор здатний адаптуватися до змін температури всередині камер завдяки системі VarioInverter.

Технічні характеристики та ціна:

Морозильна камера: знизу

Розміри (ВхШхГ): 203 x 60 x 66 см

Енергоспоживання: близько 273 кВт·год на рік (клас A++)

Рівень шуму: 39 дБ

VitaFresh: +

MultiAirflow: +

VarioInverter: +

Ціна: від 24 500 до 28 000 грн.

LG GW-B509SLKM

Бренд LG, визнаний лідер у сфері побутової техніки, встановлює на свої моделі інверторні компресори Smart Inverter власного виробництва. На двигун надається 10-річний гарантійний термін від виробника, що не може не радувати. Конструкція компресора не передбачає деталей, що труться, тож пристрій зможе пропрацювати 10 років і більше.

Холодильник LG GW-B509SLKM Фото: LG

Холодильник оснащений технологією DoorCooling+, розробленою виробниками, яка подає холодне повітря зверху передньої частини корпусу. В результаті продукти, що зберігаються на полицях дверей, охолоджуються на 30% швидше, а температурні коливання під час частого відкривання дверцят зводяться до мінімуму. Більше того, дверцята можна відкривати на 90 градусів впритул до стіни.

Технічні характеристики та вартість:

Морозильна камера: знизу

Розміри (ВхШхГ): 186 x 59,5 x 68,2 см

Енергоспоживання: близько 268 кВт·год на рік (клас А++)

Рівень шуму: 36 дБ

DoorCooling+: є

Ціна: від 23 500 до 26 500 грн.

Samsung RB38C600CS9

Цей холодильник оснащений цифровим інвертором (Digital Inverter), що забезпечує 7 різних рівнів охолодження. Стінки моделі мають тонші ізоляційні панелі з поліпшеною терморегуляцією, що скорочує час активної роботи компресора для підтримання холоду. Ця технологія отримала назву SpaceMax.

Холодильник Samsung RB38C600CS9 Фото: Samsung

Функція All-Around Cooling забезпечує вентиляцію на кожній полиці. А ще може зацікавити режим інтелектуального енергозбереження, який адаптується до звичок користувача

Технічні характеристики та вартість:

Морозильна камера: знизу

Розміри (ВхШхГ): 193 x 59,5 x 65,8 см

Енергоспоживання: близько 163 кВт·год на рік

Рівень шуму: 35 дБ

SpaceMax: +

SmartThings AI Energy: +

All-Around Cooling: +

Ціна: від 24 000 до 27 500 грн.

Gorenje NRK6202AXL4

Gorenje оснащує свої холодильники надійними інверторами, які здатні працювати 10–12 років і більше. І ця модель не є винятком. Завдяки конструкції Slot-in прилад можна щільно присунути до стіни, не побоюючись перегріву бічних панелей або конденсатора.

Холодильник Gorenje NRK6202AXL4 Фото: Gorenje

Система IonAir створює всередині камер негативно заряджені іони, які знищують до 95 % бактерій і неприємних запахів. Функція Convert Active дозволяє за необхідності перетворити морозильну камеру на звичайну холодильну. Також є можливість одним натисканням кнопки перевести морозильне відділення в режим звичайної холодильної камери.

Технічні характеристики та ціна:

Морозильна камера: знизу

Розміри (ВхШхГ): 200 x 60 x 59,2 см

Енергоспоживання: близько 248 кВт·год на рік

Рівень шуму: 38 дБ

IonAir із системою MultiFlow 360°: +

Convert Active: +

Ціна: від 20 000 до 23 500 грн.

Що зробити, щоб холодильник прослужив 15 років

Техніка, звісно, потребує догляду. Тому радимо дотримуватися цих трьох простих правил.

Забезпечення стабільності електромережі. В Україні через постійні обстріли енергетичної інфраструктури мережа час від часу дає збої, тому, щоб уберегти холодильник від перепадів напруги, а саме — інверторні плати, — варто підключити його до розетки через стабілізатор напруги або спеціальне реле.

Розміщуйте з розумом. Поруч не повинно бути опалювальних батарей, духовок, плит або прямих сонячних променів. Якщо холодильник нагріватиметься, компресору доведеться працювати на межі своїх можливостей, що виведе його з ладу.

Очищення задньої решітки (конденсатора). Її рекомендують очищати обережно й буквально раз на рік. Це покращує теплообмін і зменшує навантаження на мотор холодильника.

Раніше ми писали про те, як холодильник впливає на рахунок за електроенергію. Сучасні холодильники в Україні споживають від 0,5 до 1,2 кВт·год електроенергії на добу. Річне споживання двокамерних нових моделей становить від 210 до 470 кВт·год.