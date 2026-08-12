Популярные пылесосы 2026 года: какие модели чаще всего выбирают покупатели (фото)

В этом году производители сделали основной упор на "интеллектуальное" распознавание грязи, увеличенную мощность всасывания и станции автоматической выгрузки мусора без монтажа.

Тестировщики из TechRadar, Trusted Reviews, Vacuum Wars и The Telegraph подтверждают, что в 2026 году особой популярностью пользуются пылесосы Dyson, Shark, Dreame, Hoover, Miele, Numatic, Russell, Levoit, передает Фокус.

Беспроводные вертикальные пылесосы

Пылесос Shark PowerDetect Cordless назвали лучшим беспроводным устройством тестировщики из TechRadar и Trusted Reviews. Он оснащен умными датчиками, которые автоматически регулируют мощность в зависимости от типа пола и уровня загрязнения. Специальный клапан обратной очистки поднимается при движении назад, чтобы собирать крупный мусор, а функция самоочистки делает процесс уборки максимально гигиеничным.

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Специалисты хвалят Dyson V16 Piston Animal за большую мощность всасывания и лазер, подсвечивающий мельчайшую пыль еще четче, чем раньше. Из минусов эксперты The Telegraph отмечают его высокую стоимость и громоздкость.

Это устройство Dreame R20 обеспечивает превосходные результаты как на коврах, так и на твердых покрытиях, уступая лидерам лишь в объеме пылесборника.

Hoover HF4 Plus Pet PowerMove весит всего 2,5 кг, обладает прекрасной маневренностью и эффективной защитой от наматывания волос. В Великобритании это — пылесос номер один.

Пылесос Dreame R20 Фото: Dreame

Проводные вертикальные и цилиндрические пылесосы

Этот пылесос считается лучшим в Европе — Miele Guard L1 Comfort XL. Эксперты выделяют его способность качественно фильтровать воздух (9.8 из 10 по тестам RTINGS), что делает его подходящим для аллергиков.

Shark Stratos Pet Pro Upright — очень мощный классический пылесос, оснащенный системой Lift-Away, позволяющей отсоединять основной контейнер от щетки, чтобы легко пылесосить лестницы и труднодоступные места.

Numatic Henry HVR160 (и XL Plus) тестировщики считают одним из самых надежных приборов. В Trusted Reviews заявляют, что он очень мощный, способен работать годами без единой поломки, хорошо справляется с сильными загрязнениями.

Пылесос Dyson V16 Piston Animal Фото: Future

Бюджетные пылесосы

Levoit LVAC-200 — ультрабюджетный беспроводной пылесос с плоской щеткой для уборки под мебелью, съемным аккумулятором и яркой LED-подсветкой.

Russell Hobbs Atlas рекомендуют специалисты из The English Home в категории проводных "бюджетников". Пылесос обладает мощным всасыванием за минимальные деньги.

Ранее мы писали про рейтинг лучших пылесосов в Украине в 2026 году. Список возглавляют беспроводные стики, моющие устройства и классические проводные модели от известных корейских и немецких брендов.