Популярні пилососи 2026 року: які моделі найчастіше обирають покупці (фото)

Цього року виробники зробили основний акцент на "інтелектуальному" розпізнаванні бруду, підвищеній потужності всмоктування та станціях автоматичного вивантаження сміття, що не потребують монтажу.

Оглядачі з TechRadar, Trusted Reviews, Vacuum Wars та The Telegraph підтверджують, що у 2026 році особливою популярністю користуються пилососи Dyson, Shark, Dreame, Hoover, Miele, Numatic, Russell, Levoit, повідомляє "Фокус".

Бездротові вертикальні пилососи

Пилосос Shark PowerDetect Cordless визнали найкращим бездротовим пристроєм тестувальники з TechRadar та Trusted Reviews. Він оснащений інтелектуальними датчиками, які автоматично регулюють потужність залежно від типу підлоги та рівня забруднення. Спеціальний клапан зворотного очищення піднімається під час руху назад, щоб збирати велике сміття, а функція самоочищення робить процес прибирання максимально гігієнічним.

Відео дня

Фахівці хвалять Dyson V16 Piston Animal за високу потужність всмоктування та лазер, який висвітлює найдрібніший пил ще чіткіше, ніж раніше. Серед недоліків експерти The Telegraph відзначають його високу вартість та громіздкість.

Цей пристрій Dreame R20 забезпечує чудові результати як на килимах, так і на твердих покриттях, поступаючись лідерам лише за об’ємом пилозбірника.

Hoover HF4 Plus Pet PowerMove важить лише 2,5 кг, відрізняється чудовою маневреністю та ефективним захистом від намотування волосся. У Великій Британії це — пилосос номер один.

Пилосос Dreame R20 Фото: Dreame

Провідні вертикальні та циліндричні пилососи

Цей пилосос вважається найкращим у Європі — Miele Guard L1 Comfort XL. Експерти відзначають його здатність якісно фільтрувати повітря (9,8 з 10 за результатами тестів RTINGS), що робить його придатним для алергіків.

Shark Stratos Pet Pro Upright — дуже потужний класичний пилосос, оснащений системою Lift-Away, яка дозволяє від’єднати основний контейнер від щітки, щоб легко прибирати сходи та важкодоступні місця.

Тестувальники вважають Numatic Henry HVR160 (та XL Plus) одним із найнадійніших приладів. У Trusted Reviews зазначають, що він дуже потужний, здатний працювати роками без жодної поломки та добре справляється з сильними забрудненнями.

Пилосос Dyson V16 Piston Animal Фото: Future

Бюджетні пилососи

Levoit LVAC-200 — надзвичайно бюджетний бездротовий пилосос із плоскою щіткою для прибирання під меблями, знімним акумулятором та яскравим LED-підсвічуванням.

Фахівці з The English Home рекомендують Russell Hobbs Atlas у категорії дротових "бюджетних" моделей. Цей пилосос забезпечує потужне всмоктування за мінімальну ціну.

Раніше ми писали про рейтинг найкращих пилососів в Україні у 2026 році. Список очолюють бездротові стикові пилососи, миючі пристрої та класичні дротові моделі від відомих корейських і німецьких брендів.