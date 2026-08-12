Этот бренд смартфонов получил самую худшую оценку от владельцев: в чем причина (фото)

В Consumer Reports компания Nothing названа худшим производителем телефонов с точки зрения удовлетворенности владельцев и надежности бренда.

Согласно рейтингу удовлетворенности владельцев, составленному аналитиками Consumer Reports, Nothing Phone входит в число брендов с самым низким рейтингом, передает bgr.com.

В Consumer Reports (CR) компания Nothing названа худшим производителем телефонов с точки зрения удовлетворенности владельцев. При голосовании оценка присуждалась не только конкретным смартфонам компании, но и всей линейке, включая Nothing Phone 3, Nothing Phone 4a Pro, Nothing Phone 3a Pro и Nothing Phone 3a. Бренд также довольно плохо оценивался по надежности.

Низкая оценка удовлетворенности может быть связана с ценовой политикой компании, предполагают журналисты. Например, Nothing 3 стоит 700 долларов, так же, как Apple iPhone 16e, но рейтинг Apple выше, чем Nothing во всех категориях Consumer Reports. А вот Galaxy A17 5G стоит 250 долларов США, но имеет более высокий рейтинг.

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Смартфон Nothing 3 стоит 700 долларов Фото: Скриншот

Смартфоны "ни о чем"

Оценка удовлетворенности Consumer Reports основана на том, хотят ли владельцы предложить смартфон Nothing своей семье или друзьям. Как выяснилось, у Nothing этот показатель критически низкий.

Четыре телефона Nothing оказались в топ-5 худших по версии Consumer Reports. При голосовании учитывалась не только удовлетворенность владельцев, но и надежность бренда, а также время автономной работы. Еще одной характеристикой, которая повлияла на оценку, был вес устройств. По данным CR, Nothing Phone 3 тяжелее большинства других телефонов, что не могло не разочаровать.

Были и хорошие моменты: во-первых, цены (около 500-600 долларов), хорошие дисплеи, качественные камеры и достаточная производительность.

Смартфон Nothing Phone 4 Фото: gsmarena.com

Что пользователи думают о смартфонах Nothing

На Reddit люди жалуются на непродуманную эргономику. Например, кнопка питания расположена в неудобном месте, где упирается большой палец, из-за чего гарантированы случайные нажатия. Пользователи с Amazon утверждают, что эта кнопка раздражает, поскольку она активирует искусственный интеллект телефона и ее нельзя переназначить.

Цена на телефоны Nothing — еще одна тема, затронутая в ветке Reddit. Один пользователь сказал, что у Nothing есть несколько хороших идей, но они не очень хорошо их реализуют, и он рекомендовал бы телефон Nothing только в том случае, если бы на него была скидка.

"Когда дело доходит до рекомендации нового смартфона, Apple и Samsung перевешивают Nothing во всех категориях Consumer Reports", — заключили авторы статьи.

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