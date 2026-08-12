Цей бренд смартфонів отримав найгіршу оцінку від власників: у чому причина (фото)

У виданні Consumer Reports компанія Nothing визнана найгіршим виробником телефонів з точки зору задоволеності власників та надійності бренду.

Згідно з рейтингом задоволеності власників, складеним аналітиками Consumer Reports, Nothing Phone входить до числа брендів із найнижчим рейтингом, повідомляє bgr.com.

У Consumer Reports (CR) компанія Nothing визнана найгіршим виробником телефонів з точки зору задоволеності власників. Під час голосування оцінка присуджувалася не тільки конкретним смартфонам компанії, а й усій лінійці, включаючи Nothing Phone 3, Nothing Phone 4a Pro, Nothing Phone 3a Pro та Nothing Phone 3a. Бренд також отримав досить низьку оцінку за надійність.

Журналісти припускають, що низький рівень задоволеності може бути пов’язаний із ціновою політикою компанії. Наприклад, Nothing 3 коштує 700 доларів, так само як і Apple iPhone 16e, але рейтинг Apple вищий, ніж у Nothing, у всіх категоріях Consumer Reports. А ось Galaxy A17 5G коштує 250 доларів США, але має вищий рейтинг.

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Смартфон Nothing 3 коштує 700 доларів Фото: Скриншот

Смартфони "ні про що"

Оцінка задоволеності від Consumer Reports ґрунтується на тому, чи готові власники порадити смартфон Nothing своїм рідним або друзям. Як з’ясувалося, у Nothing цей показник є вкрай низьким.

Чотири моделі телефонів Nothing увійшли до топ-5 найгірших за версією Consumer Reports. Під час голосування враховувалися не лише рівень задоволеності власників, а й надійність бренду, а також час автономної роботи. Ще однією характеристикою, яка вплинула на оцінку, була вага пристроїв. За даними CR, Nothing Phone 3 важчий за більшість інших телефонів, що не могло не розчарувати.

Були й позитивні моменти: по-перше, ціни (близько 500–600 доларів), гарні дисплеї, якісні камери та достатня продуктивність.

Смартфон Nothing Phone 4 Фото: gsmarena.com

Що користувачі думають про смартфони Nothing

На Reddit користувачі скаржаться на непродуману ергономіку. Наприклад, кнопка живлення розташована в незручному місці, де впирається великий палець, через що випадкові натискання неминучі. Користувачі з Amazon стверджують, що ця кнопка дратує, оскільки вона активує штучний інтелект телефону і її неможливо перепризначити.

Ціна на телефони Nothing — ще одна тема, яку порушили у гілці на Reddit. Один користувач зазначив, що у Nothing є кілька хороших ідей, але вони не дуже добре їх реалізують, і він би рекомендував телефон Nothing лише за умови, що на нього була б знижка.

"Коли йдеться про рекомендації щодо нового смартфона, Apple та Samsung випереджають Nothing у всіх категоріях Consumer Reports", — підсумували автори статті.

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