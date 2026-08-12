Почему Xiaomi, Motorola и TCL назвали худшими брендами смартфонов: что с ними не так (фото)

По мнению экспертов, компании Xiaomi, Motorola и TCL не предоставляют достаточно длительную и качественную поддержку программного обеспечения.

Хотя обновления, особенно исправления безопасности, важны для многих пользователей, телефоны Android с более длительной поддержкой ПО больше ценятся, но и стоят дороже. Пользователям следует помнить об этом во время покупки, считают эксперты bgr.com.

Motorola

Одним из самых больших недостатков телефонов Motorola является низкая поддержка ПО. В отличие от Samsung, которая обычно предлагает обновления сроком до 7 лет, модели Motorola имеют гораздо более ограниченный охват. Например, владельцы флагманской модели могут рассчитывать на 2 крупных обновления Android и до 3 лет обновлений безопасности.

Поддержка телефонов среднего класса бренда еще короче, поскольку они обычно получают только одно обновление Android и 2 года исправлений, за некоторыми исключениями. Еще один момент, на который следует обратить внимание — Motorola также имеет тенденцию выпускать обновления с задержкой.

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Чтобы компенсировать ограниченную поддержку ПО, компания держит низкими цены. Модели линейки Moto G часто стоят дешевле 200 долларов, а другие — в диапазоне 300 долларов. Кроме того, при покупке пользователь может рассчитывать на хорошее время автономной работы и компетентные камеры в своем ценовом диапазоне.

Смартфон Poco F6 Фото: gsmarena.com

Суббренды Xiaomi

Телефоны линеек Poco и Redmi, которые находятся под эгидой Xiaomi, имеют очень разные политики поддержки программного обеспечения. В 2026 году Xiaomi начала предлагать исправления сроком до 5 лет для Xiaomi 14 и 15, а для Poco F6 это будет действовать 4 года, что конкурирует с телефонами OnePlus. Тем не менее, модели начального уровня получают двух-трехлетнюю поддержку.

Однако, как и в случае с Motorola, этот недостаток может оказаться "замаскированным" преимуществом. В обмен на более короткий срок службы ПО пользователи могут купить Redmi Note или Poco X с экраном AMOLED, зарядкой более 67 Вт и хорошей камерой менее чем за 300 долларов. Бренды с похожими характеристиками обычно стоят дороже.

Смартфон TCL 60 XE Nxtpaper Фото: androidauthority.com

TCL

TCL — это компания, которая в значительной степени ориентирована на рынок среднего класса, и общая политика компании заключается в выпуске обновлений безопасности не менее 2 лет после запуска каждой модели. Проблема в том, что некоторые устройства получают только одно обновление, а другие могут не получить никаких обновлений вовсе.

В то же время различные устройства TCL используют технологию Nxtpaper, которую почти ни один конкурент не может предложить по таким доступным ценам. Она делает дисплей похожим на экран электронной книги. Некоторые модели, такие как TCL 60 XE Nxtpaper, имеют неплохие характеристики: 8 ГБ оперативной памяти, экран с частотой 120 Гц и 256 ГБ встроенной памяти.

В конце концов, несмотря на то, что политика поддержки программного обеспечения является одной из худших среди телефонов Android и предлагает мало обновлений, TCL по-прежнему компенсирует это хорошим опытом чтения, который могут предложить не многие телефоны.

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