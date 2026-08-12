Xiaomi, Motorola та TCL визнали найгіршими брендами смартфонів: що з ними не так (фото)

На думку експертів, компанії Xiaomi, Motorola та TCL не забезпечують достатньо тривалої та якісної підтримки програмного забезпечення.

Хоча оновлення, особливо виправлення з безпеки, є важливими для багатьох користувачів, телефони на базі Android із тривалішою підтримкою програмного забезпечення цінуються більше, але й коштують дорожче. Користувачам слід пам’ятати про це під час покупки, вважають експерти bgr.com.

Motorola

Одним із найбільших недоліків телефонів Motorola є недостатня підтримка програмного забезпечення. На відміну від Samsung, яка зазвичай пропонує оновлення терміном до 7 років, моделі Motorola мають набагато обмеженіший термін підтримки. Наприклад, власники флагманської моделі можуть розраховувати на 2 великі оновлення Android і до 3 років оновлень безпеки.

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Підтримка телефонів середнього класу цього бренду ще коротша, оскільки вони зазвичай отримують лише одне оновлення Android і 2 роки виправлень, за деякими винятками. Ще один момент, на який варто звернути увагу, — Motorola також має тенденцію випускати оновлення із затримкою.

Щоб компенсувати обмежену підтримку програмного забезпечення, компанія підтримує низькі ціни. Моделі лінійки Moto G часто коштують менше 200 доларів, а інші — у діапазоні 300 доларів. Крім того, при купівлі користувач може розраховувати на хороший час автономної роботи та якісні камери у своєму ціновому діапазоні.

Смартфон Poco F6 Фото: gsmarena.com

Суббренди Xiaomi

Смартфони лінійок Poco та Redmi, що входять до складу Xiaomi, мають дуже різні політики підтримки програмного забезпечення. У 2026 році Xiaomi почала пропонувати оновлення протягом 5 років для Xiaomi 14 і 15, а для Poco F6 це триватиме 4 роки, що конкурує з телефонами OnePlus. Проте моделі початкового рівня отримують дво-трирічну підтримку.

Однак, як і у випадку з Motorola, цей недолік може виявитися "замаскованою" перевагою. В обмін на коротший термін служби ПЗ користувачі можуть придбати Redmi Note або Poco X з екраном AMOLED, зарядкою понад 67 Вт і хорошою камерою менш ніж за 300 доларів. Бренди зі схожими характеристиками зазвичай коштують дорожче.

Смартфон TCL 60 XE Nxtpaper Фото: androidauthority.com

TCL

TCL — це компанія, яка значною мірою орієнтована на ринок середнього класу, і загальна політика компанії полягає у випуску оновлень безпеки щонайменше протягом 2 років після випуску кожної моделі. Проблема полягає в тому, що деякі пристрої отримують лише одне оновлення, а інші можуть взагалі не отримати жодних оновлень.

Водночас різні пристрої TCL використовують технологію Nxtpaper, яку майже жоден конкурент не може запропонувати за такими доступними цінами. Вона робить дисплей схожим на екран електронної книги. Деякі моделі, такі як TCL 60 XE Nxtpaper, мають непогані характеристики: 8 ГБ оперативної пам’яті, екран із частотою 120 Гц та 256 ГБ вбудованої пам’яті.

Зрештою, незважаючи на те, що політика підтримки програмного забезпечення є однією з найгірших серед Android-смартфонів і передбачає мало оновлень, TCL, як і раніше, компенсує це чудовим досвідом читання, який можуть запропонувати небагато смартфонів.

Раніше ми писали про бренд смартфонів, який отримав найгіршу оцінку. У виданні Consumer Reports компанія Nothing визнана найгіршим виробником телефонів з точки зору задоволеності власників та надійності бренду.