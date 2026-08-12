Что произойдет, если не обновить свой смартфон до версии ОС Android 17 (фото)

Новые функции — это прекрасно, однако важно получить с новой версией ОС обновления системы безопасности, иначе вас взломают.

Если вовремя не обновится, то смартфон не получит новые инструменты, улучшения производительности и исправления безопасности. Пропуск обновления также лишит возможности получать будущие обновления, предупреждает bgr.com.

Как обновляется ОС Android?

Смартфоны Pixel первыми получают обновления ОС от Google. Для Samsung и Motorola, может потребоваться больше времени для настройки пакетов. Телефонам от сторонних OEM-производителей, возможно, придется ждать несколько месяцев. Пользователи всегда получают соответствующие уведомления. Обновления устанавливаются автоматически, но эту функцию можно отключить.

В редких случаях обновление ПО автоматически устанавливается на устройство, например, если оно контролируется системой управления бренда или если его использование становится небезопасным. Последнее может быть вызвано отзывом продукта или уязвимостью безопасности нулевого дня, которую необходимо исправить. Если вы хотите полностью исключить обновления такого типа, лучше всего просто отключить доступ телефона к Интернету. При этом невозможно запретить телефону автоматически проверять наличие обновлений и уведомлять о том, что обновление готово к загрузке. Вы можете уменьшить видимость этих уведомлений с помощью ряда переключателей. Чтобы получить к ним доступ, откройте панель уведомлений, потяните карточку уведомлений влево, чтобы открыть кнопку настроек или опций, и коснитесь ее.

Відео дня

Смартфон с ОС Android 17 Фото: Android Authority

Стоит ли обновлять смартфон до Android 17

ОС Android 17 предлагает использовать хромакей непосредственно на любом контенте, который находится на экране телефона, пока вы о нем говорите. Также новая версия позволяет публиковать клипы в Instagram, Snapchat или TikTok, не открывая каждое приложение по-отдельности. Пользователи также получат новые ИИ-функции для камеры, новые смайлы и пр.

Каждое обновление содержит исправления безопасности, поэтому, если их пропустить, возникает риск взлома. "И если вы решите не устанавливать обновление, вы также отказываетесь от установки будущих обновлений, поскольку новые изменения могут зависеть от изменений, внесенных ранее", — подчеркивается в статье.

Ранее сообщали о том, почему Xiaomi, Motorola и TCL назвали худшими брендами смартфонов. По мнению экспертов, эти компании не предоставляют достаточно длительную и качественную поддержку программного обеспечения.