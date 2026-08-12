Що станеться, якщо не оновити свій смартфон до версії ОС Android 17 (фото)

Нові функції — це чудово, проте важливо, щоб разом із новою версією ОС ви отримали оновлення системи безпеки, інакше вас зламають.

Якщо вчасно не оновити, то смартфон не отримає нових функцій, покращень продуктивності та виправлень з безпеки. Пропуск оновлення також позбавить можливості отримувати майбутні оновлення, попереджає bgr.com.

Як оновлюється ОС Android?

Смартфони Pixel першими отримують оновлення ОС від Google. Для Samsung і Motorola може знадобитися більше часу на налаштування оновлень. Телефонам від сторонніх OEM-виробників, можливо, доведеться чекати кілька місяців. Користувачі завжди отримують відповідні повідомлення. Оновлення встановлюються автоматично, але цю функцію можна вимкнути.

У рідкісних випадках оновлення ПЗ автоматично встановлюється на пристрій, наприклад, якщо він контролюється системою управління бренду або якщо його використання стає небезпечним. Останнє може бути спричинено відкликанням продукту або вразливістю безпеки "нульового дня", яку необхідно виправити. Якщо ви хочете повністю виключити оновлення такого типу, найкраще просто відключити доступ телефону до Інтернету. При цьому неможливо заборонити телефону автоматично перевіряти наявність оновлень і повідомляти про те, що оновлення готове до завантаження. Ви можете зменшити видимість цих сповіщень за допомогою низки перемикачів. Щоб отримати до них доступ, відкрийте панель сповіщень, потягніть картку сповіщень вліво, щоб відкрити кнопку налаштувань або опцій, і торкніться її.

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Смартфон з ОС Android 17 Фото: Android Authority

Чи варто оновлювати смартфон до Android 17

ОС Android 17 дає змогу використовувати хромакей безпосередньо на будь-якому контенті, що відображається на екрані телефону, поки ви про нього говорите. Також нова версія дозволяє публікувати кліпи в Instagram, Snapchat або TikTok, не відкриваючи кожен додаток окремо. Користувачі також отримають нові функції штучного інтелекту для камери, нові смайли тощо.

Кожне оновлення містить виправлення з безпеки, тому, якщо їх пропустити, виникає ризик злому. "І якщо ви вирішите не встановлювати оновлення, ви також відмовляєтеся від встановлення майбутніх оновлень, оскільки нові зміни можуть залежати від змін, внесених раніше", — підкреслюється в статті.

Раніше повідомлялося про те, чому Xiaomi, Motorola та TCL визнали найгіршими брендами смартфонів. На думку експертів, ці компанії не забезпечують достатньо тривалої та якісної підтримки програмного забезпечення.