Эти смартфоны Samsung скоро вообще перестанут работать: проверьте, есть ли ваш в списке (фото)
Пользователей не уведомляют даже тогда, когда срок поддержки устройства подходит к концу, поэтому лучше следить за этим самостоятельно, предупреждают эксперты.
Устройства Galaxy, выпущенные за последние год-два, вероятно, прослужат еще долго. Однако многие модели, вышедшие в 2021 и 2022 годах, приближаются к моменту прекращения поддержки: они перестанут получать любые обновления, включая новые версии оболочки One UI и патчи безопасности, сообщает gizmochina.com.
Смартфоны Galaxy, у которых скоро завершится программная поддержка:
Galaxy Z Fold 3
- год выпуска — август 2021
- завершение поддержки ПО — август 2025
- завершение поддержки безопасности — август 2026
Galaxy Z Flip 3
- август 2021
- август 2025
- август 2026
Galaxy S21 FE 5G
- январь 2022
- январь 2026
- январь 2027
Galaxy S22
- февраль 2022
- февраль 2026
- февраль 2027
Galaxy S22+
- февраль 2022
- февраль 2026
- февраль 2027
Galaxy S22 Ultra
- февраль 2022
- февраль 2026
- февраль 2027
Galaxy A53 5G
- апрель 2022
- апрель 2026
- апрель 2027
Galaxy A14
- май 2023
- май 2025
- май 2027
Galaxy Z Fold 4
- август 2022
- август 2026
- август 2027
Galaxy Z Flip 4
- август 2022
- август 2026
- август 2027
Galaxy S23
- февраль 2023
- февраль 2027
- февраль 2028
Galaxy S23+
- февраль 2023
- февраль 2027
- февраль 2028
Galaxy S23 Ultra
- февраль 2023
- февраль 2027
- февраль 2028
Galaxy A54 5G
- март 2023
- март 2027
- март 2028
Samsung не публикует подобный список. Он был составлен на основе анализа официальной политики обновлений для устройств Galaxy. Пользователей не уведомляют даже тогда, когда срок поддержки устройства подходит к концу, поэтому лучше следить за этим самостоятельно.
Даже по истечении срока официальной поддержки устройство продолжает функционировать, но оно перестает получать какие-либо обновления ПО. В результате пользователи не только лишаются доступа к новейшим функциям и визуальным изменениям, но и не получают исправлений для обнаруженных уязвимостей безопасности, которые обычно устраняются с помощью ежемесячных патчей.
Лучшим решением будет выбрать надежное устройство, для которого гарантирована долгосрочная программная поддержка. Чтобы подобрать подходящий вариант для замены, стоит обратить внимание на смартфоны Samsung, для которых заявлено 7 или 6 лет обновлений.
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