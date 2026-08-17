UA
UA
Разделы
Материалы

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Диджитал

Эти смартфоны Samsung скоро вообще перестанут работать: проверьте, есть ли ваш в списке (фото)

Смартфон Galaxy S22
Смартфон Galaxy S22 | Фото: gsmarena.com

Пользователей не уведомляют даже тогда, когда срок поддержки устройства подходит к концу, поэтому лучше следить за этим самостоятельно, предупреждают эксперты.

Устройства Galaxy, выпущенные за последние год-два, вероятно, прослужат еще долго. Однако многие модели, вышедшие в 2021 и 2022 годах, приближаются к моменту прекращения поддержки: они перестанут получать любые обновления, включая новые версии оболочки One UI и патчи безопасности, сообщает gizmochina.com.

Смартфоны Galaxy, у которых скоро завершится программная поддержка:

Galaxy Z Fold 3

  • год выпуска — август 2021
  • завершение поддержки ПО — август 2025
  • завершение поддержки безопасности — август 2026

Galaxy Z Flip 3

  • август 2021
  • август 2025
  • август 2026

Galaxy S21 FE 5G

  • январь 2022
  • январь 2026
  • январь 2027

Galaxy S22

  • февраль 2022
  • февраль 2026
  • февраль 2027

Galaxy S22+

  • февраль 2022
  • февраль 2026
  • февраль 2027
Відео дня

Galaxy S22 Ultra

  • февраль 2022
  • февраль 2026
  • февраль 2027
Galaxy A53
Смартфон Galaxy A53
Фото: Скриншот

Galaxy A53 5G

  • апрель 2022
  • апрель 2026
  • апрель 2027

Galaxy A14

  • май 2023
  • май 2025
  • май 2027

Galaxy Z Fold 4

  • август 2022
  • август 2026
  • август 2027

Galaxy Z Flip 4

  • август 2022
  • август 2026
  • август 2027
Смартфон Samsung Galaxy S23
Смартфон Samsung Galaxy S23
Фото: phonearena.com

Galaxy S23

  • февраль 2023
  • февраль 2027
  • февраль 2028

Galaxy S23+

  • февраль 2023
  • февраль 2027
  • февраль 2028

Galaxy S23 Ultra

  • февраль 2023
  • февраль 2027
  • февраль 2028

Galaxy A54 5G

  • март 2023
  • март 2027
  • март 2028

Samsung не публикует подобный список. Он был составлен на основе анализа официальной политики обновлений для устройств Galaxy. Пользователей не уведомляют даже тогда, когда срок поддержки устройства подходит к концу, поэтому лучше следить за этим самостоятельно.

Даже по истечении срока официальной поддержки устройство продолжает функционировать, но оно перестает получать какие-либо обновления ПО. В результате пользователи не только лишаются доступа к новейшим функциям и визуальным изменениям, но и не получают исправлений для обнаруженных уязвимостей безопасности, которые обычно устраняются с помощью ежемесячных патчей.

Лучшим решением будет выбрать надежное устройство, для которого гарантирована долгосрочная программная поддержка. Чтобы подобрать подходящий вариант для замены, стоит обратить внимание на смартфоны Samsung, для которых заявлено 7 или 6 лет обновлений.

Ранее мы писали, что покупатели Best Buy назвали лучшие телевизоры 2026 года. Судя по отзывам покупателей на сайте Best Buy, самой высокой оценки удостоилась модель Class Select Series 4K QLED Smart Roku TV. Она получила рейтинг 4,8 звезды на основе мнений 154 покупателей.