Эти смартфоны Samsung скоро вообще перестанут работать: проверьте, есть ли ваш в списке (фото)

Пользователей не уведомляют даже тогда, когда срок поддержки устройства подходит к концу, поэтому лучше следить за этим самостоятельно, предупреждают эксперты.

Устройства Galaxy, выпущенные за последние год-два, вероятно, прослужат еще долго. Однако многие модели, вышедшие в 2021 и 2022 годах, приближаются к моменту прекращения поддержки: они перестанут получать любые обновления, включая новые версии оболочки One UI и патчи безопасности, сообщает gizmochina.com.

Смартфоны Galaxy, у которых скоро завершится программная поддержка:

Galaxy Z Fold 3

год выпуска — август 2021

завершение поддержки ПО — август 2025

завершение поддержки безопасности — август 2026

Galaxy Z Flip 3

август 2021

август 2025

август 2026

Galaxy S21 FE 5G

январь 2022

январь 2026

январь 2027

Galaxy S22

февраль 2022

февраль 2026

февраль 2027

Galaxy S22+

февраль 2022

февраль 2026

февраль 2027

Відео дня

Galaxy S22 Ultra

февраль 2022

февраль 2026

февраль 2027

Смартфон Galaxy A53 Фото: Скриншот

Galaxy A53 5G

апрель 2022

апрель 2026

апрель 2027

Galaxy A14

май 2023

май 2025

май 2027

Galaxy Z Fold 4

август 2022

август 2026

август 2027

Galaxy Z Flip 4

август 2022

август 2026

август 2027

Смартфон Samsung Galaxy S23 Фото: phonearena.com

Galaxy S23

февраль 2023

февраль 2027

февраль 2028

Galaxy S23+

февраль 2023

февраль 2027

февраль 2028

Galaxy S23 Ultra

февраль 2023

февраль 2027

февраль 2028

Galaxy A54 5G

март 2023

март 2027

март 2028

Samsung не публикует подобный список. Он был составлен на основе анализа официальной политики обновлений для устройств Galaxy. Пользователей не уведомляют даже тогда, когда срок поддержки устройства подходит к концу, поэтому лучше следить за этим самостоятельно.

Даже по истечении срока официальной поддержки устройство продолжает функционировать, но оно перестает получать какие-либо обновления ПО. В результате пользователи не только лишаются доступа к новейшим функциям и визуальным изменениям, но и не получают исправлений для обнаруженных уязвимостей безопасности, которые обычно устраняются с помощью ежемесячных патчей.

Лучшим решением будет выбрать надежное устройство, для которого гарантирована долгосрочная программная поддержка. Чтобы подобрать подходящий вариант для замены, стоит обратить внимание на смартфоны Samsung, для которых заявлено 7 или 6 лет обновлений.

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