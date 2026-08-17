Ці смартфони Samsung незабаром перестануть працювати: перевірте, чи є ваш у списку (фото)
Користувачів не повідомляють навіть тоді, коли термін підтримки пристрою добігає кінця, тому краще стежити за цим самостійно, застерігають експерти.
Пристрої Galaxy, випущені протягом останніх одного-двох років, ймовірно, прослужать ще довго. Однак багато моделей, випущених у 2021 та 2022 роках, наближаються до моменту припинення підтримки: вони перестануть отримувати будь-які оновлення, включаючи нові версії оболонки One UI та патчі безпеки, повідомляє gizmochina.com.
Смартфони Galaxy, для яких незабаром припиниться програмна підтримка:
Galaxy Z Fold 3
- рік випуску — серпень 2021
- завершення підтримки ПЗ — серпень 2025
- завершення підтримки безпеки — серпень 2026 року
Galaxy Z Flip 3
- серпень 2021
- серпень 2025
- серпень 2026
Galaxy S21 FE 5G
- січень 2022
- січень 2026
- січень 2027
Galaxy S22
- лютий 2022
- лютий 2026
- лютий 2027
Galaxy S22+
- лютий 2022
- лютий 2026
- лютий 2027
Galaxy S22 Ultra
- лютий 2022
- лютий 2026
- лютий 2027
Galaxy A53 5G
- квітень 2022
- квітень 2026
- квітень 2027
Galaxy A14
- травень 2023
- травень 2025
- травень 2027
Galaxy Z Fold 4
- серпень 2022
- серпень 2026
- серпень 2027
Galaxy Z Flip 4
- серпень 2022
- серпень 2026
- серпень 2027
Galaxy S23
- лютий 2023
- лютий 2027
- лютий 2028
Galaxy S23+
- лютий 2023
- лютий 2027
- лютий 2028
Galaxy S23 Ultra
- лютий 2023
- лютий 2027
- лютий 2028
Galaxy A54 5G
- березень 2023
- березень 2027
- березень 2028
Samsung не оприлюднює такого списку. Він було складено на основі аналізу офіційної політики оновлень для пристроїв Galaxy. Користувачів не повідомляють навіть тоді, коли термін підтримки пристрою добігає кінця, тому краще стежити за цим самостійно.
Навіть після закінчення терміну офіційної підтримки пристрій продовжує працювати, але він перестає отримувати будь-які оновлення програмного забезпечення. Як наслідок, користувачі не тільки втрачають доступ до новітніх функцій та візуальних змін, але й не отримують виправлень для виявлених вразливостей безпеки, які зазвичай усуваються за допомогою щомісячних патчів.
Найкращим рішенням буде обрати надійний пристрій, для якого гарантована довгострокова програмна підтримка. Щоб підібрати відповідний варіант для заміни, варто звернути увагу на смартфони Samsung, для яких заявлено 7 або 6 років оновлень.
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