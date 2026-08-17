Ці смартфони Samsung незабаром перестануть працювати: перевірте, чи є ваш у списку (фото)

Користувачів не повідомляють навіть тоді, коли термін підтримки пристрою добігає кінця, тому краще стежити за цим самостійно, застерігають експерти.

Пристрої Galaxy, випущені протягом останніх одного-двох років, ймовірно, прослужать ще довго. Однак багато моделей, випущених у 2021 та 2022 роках, наближаються до моменту припинення підтримки: вони перестануть отримувати будь-які оновлення, включаючи нові версії оболонки One UI та патчі безпеки, повідомляє gizmochina.com.

Смартфони Galaxy, для яких незабаром припиниться програмна підтримка:

Galaxy Z Fold 3

рік випуску — серпень 2021

завершення підтримки ПЗ — серпень 2025

завершення підтримки безпеки — серпень 2026 року

Galaxy Z Flip 3

серпень 2021

серпень 2025

серпень 2026

Galaxy S21 FE 5G

січень 2022

січень 2026

січень 2027

Galaxy S22

лютий 2022

лютий 2026

лютий 2027

Galaxy S22+

Відео дня

лютий 2022

лютий 2026

лютий 2027

Galaxy S22 Ultra

лютий 2022

лютий 2026

лютий 2027

Смартфон Galaxy A53 Фото: Скриншот

Galaxy A53 5G

квітень 2022

квітень 2026

квітень 2027

Galaxy A14

травень 2023

травень 2025

травень 2027

Galaxy Z Fold 4

серпень 2022

серпень 2026

серпень 2027

Galaxy Z Flip 4

серпень 2022

серпень 2026

серпень 2027

Смартфон Samsung Galaxy S23 Фото: phonearena.com

Galaxy S23

лютий 2023

лютий 2027

лютий 2028

Galaxy S23+

лютий 2023

лютий 2027

лютий 2028

Galaxy S23 Ultra

лютий 2023

лютий 2027

лютий 2028

Galaxy A54 5G

березень 2023

березень 2027

березень 2028

Samsung не оприлюднює такого списку. Він було складено на основі аналізу офіційної політики оновлень для пристроїв Galaxy. Користувачів не повідомляють навіть тоді, коли термін підтримки пристрою добігає кінця, тому краще стежити за цим самостійно.

Навіть після закінчення терміну офіційної підтримки пристрій продовжує працювати, але він перестає отримувати будь-які оновлення програмного забезпечення. Як наслідок, користувачі не тільки втрачають доступ до новітніх функцій та візуальних змін, але й не отримують виправлень для виявлених вразливостей безпеки, які зазвичай усуваються за допомогою щомісячних патчів.

Найкращим рішенням буде обрати надійний пристрій, для якого гарантована довгострокова програмна підтримка. Щоб підібрати відповідний варіант для заміни, варто звернути увагу на смартфони Samsung, для яких заявлено 7 або 6 років оновлень.

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