Телевизоры с диагональю 55 дюймов: лучшие модели от Xiaomi, Hisense, Samsung, LG, TCL (фото)

В рейтинг вошли следующие модели Mini-LED телевизоров: Hisense E8S, Xiaomi Quantum MagiQ S, TCL QD-Mini LED TV, Samsung Crystal Vision 4K и LG NANO 4K UHD AI.

За последние несколько лет рынок телевизоров заметно изменился. Чтобы приобрести качественный 4K-телевизор, больше не нужно тратить огромные деньги, так как модели с технологией Mini-LED начали появляться и в ценовом сегменте до 1000 долларов, пишет gizmochina.com.

Телевизор Hisense E8S

Телевизор Hisense E8S Фото: Hisense

Hisense E8S — один из лучших вариантов в этой категории, если приоритетом является качество изображения. Модель оснащена 55-дюймовой панелью Mini-LED с разрешением 4K и частотой обновления 144 Гц, а также поддерживает технологии Dolby Vision и HDR10+. Подсветка Mini-LED обеспечивает более высокую контрастность по сравнению с обычными LED-телевизорами, что делает эту модель отличным выбором для просмотра фильмов и стриминга.

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Телевизор также хорошо подходит для игр благодаря поддержке технологий VRR и ALLM. Наличие четырех портов HDMI и аудиосистемы формата 2.1 обеспечивает достаточно возможностей для подключения игровых консолей и других устройств.

ТВ-панель Xiaomi Quantum MagiQ S

Телевизор Xiaomi Quantum MagiQ S Фото: Xiaomi

Xiaomi Quantum MagiQ S — это телевизор с технологией Mini-LED, предлагающий отличное соотношение цены и качества. Модель оснащена 55-дюймовым дисплеем Mini-LED (разрешение 4K) с частотой обновления до 120 Гц и пиковой яркостью до 1200 нит. Это хороший выбор, если вы ищете телевизор с высокой контрастностью и ярким HDR-изображением, не выходя за рамки бюджета.

Устройство также отличается хорошим набором разъемов, включая три порта HDMI, два порта USB и поддержку eARC. Кроме того, телевизор работает на базе Google TV, оснащен динамиками мощностью 34 Вт с поддержкой Dolby Audio и DTS:X, а также поддерживает формат Dolby Vision.

Телевизор TCL QD-Mini LED TV

Телевизор TCL QD-Mini LED TV Фото: tcl.com

Телевизор TCL QD-Mini LED — еще один отличный вариант для тех, кто хочет приобрести модель Mini-LED, не переплачивая. Он оснащен 55-дюймовым экраном с разрешением 4K и поддержкой форматов Dolby Vision и HDR10+, что делает его прекрасным выбором для просмотра фильмов, телепередач и спортивных трансляций.

Модель также поддерживает технологии VRR (с частотой до 144 Гц) и ALLM, позволяя наслаждаться любимыми играми без ущерба для качества игрового процесса. Устройство работает под управлением Google TV и оснащено аудиосистемой формата 2.1, представляя собой комплексное решение по цене около 700 долларов.

Телевизор Samsung Crystal Vision 4K

Телевизор Samsung Crystal Vision 4K Фото: Samsung

Если размер экрана для вас важнее наличия технологии Mini-LED, стоит обратить внимание на 65-дюймовый телевизор Samsung Crystal Vision. Он оснащен большим 4K-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, что делает его отличным выбором для просмотра спортивных трансляций и игр на большом экране.

Хотя этот телевизор и уступает моделям с Mini-LED по уровню контрастности, платформа Samsung Tizen, динамики мощностью 30 Вт и большой 65-дюймовый экран делают его универсальным устройством. Это удачный вариант для тех, кто хочет приобрести телевизор с большим экраном от известного бренда, не выходя за рамки бюджета.

ТВ-панель LG NANO 4K UHD AI

ТВ-панель LG NANO 4K UHD AI Фото: LG

Телевизор LG серии Nano оснащен 4K-дисплеем с поддержкой форматов HDR10 и HLG, а также работает на платформе LG webOS 26. Устройство поддерживает функцию масштабирования до 4K, благодаря чему контент с более низким разрешением выглядит лучше на экране формата 4K.

Если вы ищете телевизор специально для серьезного гейминга, эта модель может не подойти. Однако для любительских игр она вполне хороша: частота обновления составляет 60 Гц, а также поддерживаются технологии ALLM и VRR. Кроме того, телевизор оснащен функциями на базе искусственного интеллекта, включая AI Sound Pro, которая улучшает общее качество звучания.

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