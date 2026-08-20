Телевізори з діагоналлю 55 дюймів: найкращі моделі від Xiaomi, Hisense, Samsung, LG, TCL (фото)

До рейтингу увійшли такі моделі телевізорів з технологією Mini-LED: Hisense E8S, Xiaomi Quantum MagiQ S, TCL QD-Mini LED TV, Samsung Crystal Vision 4K та LG NANO 4K UHD AI.

За останні кілька років ринок телевізорів помітно змінився. Щоб придбати якісний 4K-телевізор, більше не потрібно витрачати величезні суми, оскільки моделі з технологією Mini-LED почали з’являтися і в ціновому сегменті до 1000 доларів, пише gizmochina.com.

Телевізор Hisense E8S

Телевізор Hisense E8S Фото: Hisense

Hisense E8S — один із найкращих варіантів у цій категорії, якщо пріоритетом є якість зображення. Модель оснащена 55-дюймовою панеллю Mini-LED із роздільною здатністю 4K і частотою оновлення 144 Гц, а також підтримує технології Dolby Vision і HDR10+. Підсвічування Mini-LED забезпечує вищу контрастність порівняно зі звичайними LED-телевізорами, що робить цю модель чудовим вибором для перегляду фільмів та стрімінгу.

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Телевізор також добре підходить для ігор завдяки підтримці технологій VRR та ALLM. Наявність чотирьох портів HDMI та аудіосистеми формату 2.1 забезпечує достатньо можливостей для підключення ігрових консолей та інших пристроїв.

Телевізійна панель Xiaomi Quantum MagiQ S

Телевізор Xiaomi Quantum MagiQ S Фото: Xiaomi

Xiaomi Quantum MagiQ S — це телевізор із технологією Mini-LED, що пропонує чудове співвідношення ціни та якості. Модель оснащена 55-дюймовим дисплеєм Mini-LED (роздільна здатність 4K) із частотою оновлення до 120 Гц і піковою яскравістю до 1200 ніт. Це хороший вибір, якщо ви шукаєте телевізор із високою контрастністю та яскравим HDR-зображенням, не виходячи за межі бюджету.

Пристрій також вирізняється хорошим набором роз’ємів, зокрема трьома портами HDMI, двома портами USB та підтримкою eARC. Крім того, телевізор працює на базі Google TV, оснащений динаміками потужністю 34 Вт із підтримкою Dolby Audio та DTS:X, а також підтримує формат Dolby Vision.

Телевізор TCL QD-Mini LED TV

Телевізор TCL QD-Mini LED TV Фото: tcl.com

Телевізор TCL QD-Mini LED — ще один чудовий варіант для тих, хто хоче придбати модель Mini-LED, не переплачуючи. Він оснащений 55-дюймовим екраном із роздільною здатністю 4K та підтримкою форматів Dolby Vision і HDR10+, що робить його чудовим вибором для перегляду фільмів, телепередач та спортивних трансляцій.

Ця модель також підтримує технології VRR (із частотою до 144 Гц) та ALLM, що дозволяє насолоджуватися улюбленими іграми без втрати якості ігрового процесу. Пристрій працює під управлінням Google TV і оснащений аудіосистемою формату 2.1, являючи собою комплексне рішення за ціною близько 700 доларів.

Телевізор Samsung Crystal Vision 4K

Телевізор Samsung Crystal Vision 4K Фото: Samsung

Якщо розмір екрана для вас важливіший за наявність технології Mini-LED, варто звернути увагу на 65-дюймовий телевізор Samsung Crystal Vision. Він оснащений великим 4K-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц, що робить його чудовим вибором для перегляду спортивних трансляцій та ігор на великому екрані.

Хоча цей телевізор і поступається моделям з технологією Mini-LED за рівнем контрастності, платформа Samsung Tizen, динаміки потужністю 30 Вт та великий 65-дюймовий екран роблять його універсальним пристроєм. Це вдалий варіант для тих, хто хоче придбати телевізор із великим екраном від відомого бренду, не виходячи за межі бюджету.

Телевізор LG NANO 4K UHD AI

Телевізор LG NANO 4K UHD AI Фото: LG

Телевізор LG серії Nano оснащений 4K-дисплеєм із підтримкою форматів HDR10 та HLG, а також працює на платформі LG webOS 26. Пристрій підтримує функцію масштабування до 4K, завдяки чому контент із нижчою роздільною здатністю виглядає краще на екрані формату 4K.

Якщо ви шукаєте телевізор спеціально для серйозного геймінгу, ця модель може не підійти. Однак для аматорських ігор вона цілком підходить: частота оновлення становить 60 Гц, а також підтримуються технології ALLM і VRR. Крім того, телевізор оснащений функціями на базі штучного інтелекту, зокрема AI Sound Pro, яка покращує загальну якість звучання.

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