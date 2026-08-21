Лучшие телефоны для покупки вместо моделей Redmi: Poco, Samsung Galaxy и Pixel (фото)

Заменить Redmi Note 12 смогут такие смартфоны, как Samsung Galaxy A57, Poco X7 Pro и Google Pixel 10a, считают эксперты.

Телефон может казаться медленнее, чем более новые модели среднего ценового сегмента, камера не так хороша в ночное время, а программная поддержка либо близка к завершению, либо уже прекращена. Это не значит, что Redmi Note 12 плох. Это просто означает, что с тех пор смартфоны значительно продвинулись вперед, пишет gizmochina.com.

Poco X7 Pro

Смартфон Poco X7 Pro Фото: Trusted Reviews

Redmi Note 12 никогда не разрабатывался как серьезный игровой телефон. Поэтому, если производительность является одной из главных причин его замены, Poco X7 Pro стоит рассмотреть.

Он использует чипсет Dimensity 8400 Ultra, который обеспечивает гораздо большую производительность, чем чип в Redmi Note 12. Он также оснащен большой батареей емкостью 6000 мАч, поэтому вы получите хорошее время автономной работы даже при интенсивном использовании телефона.

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Poco X7 Pro также имеет 120-герцовый 1,5K OLED-дисплей и поддерживает быструю зарядку мощностью 90 Вт. Некоторые версии также имеют заднюю панель из искусственной кожи, что придает телефону более премиальный вид.

Камеры — не самая сильная его сторона. Задняя камера достаточно хороша для повседневных фотографий, но она не может конкурировать с телефонами, которые больше ориентированы на фотосъемку.

"Однако, если вы много времени проводите за играми или просто хотите телефон, который работает быстро и отзывчиво, Poco X7 Pro — один из лучших вариантов", — говорится в материале.

Google Pixel 10a

Смартфон Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Если главная проблема с Redmi Note 12 — это поддержка программного обеспечения, то Google Pixel 10a заслуживает внимания. Google обещает 7 лет обновлений ПО и безопасности для Pixel 10a. Можно пользоваться телефоном годами, не беспокоясь о том, что он слишком быстро устареет.

Pixel также предлагает чистую версию Android с минимальным количеством предустановленного ПО. Телефон имеет 6,3-дюймовый дисплей Actua с пиковой яркостью до 3000 нит. Он также использует Gorilla Glass 7i для лучшей защиты.

Что касается камер, то пользователь получает 48-мегапиксельный основной датчик и 13-мегапиксельный сверхширокоугольный. На бумаге аппаратная часть может выглядеть не так впечатляюще, как 200-мегапиксельные камеры на некоторых телефонах Redmi, но обработка изображений от Google проделывает большую работу. И в результате получается камера, которая может делать хорошие фотографии в различных условиях освещения.

Pixel 10a, возможно, не самый быстрый телефон, но он обеспечивает плавную и стабильную работу. Если нужен смартфон, который прослужит долго, это один из лучших вариантов.

Samsung Galaxy A57

Смартфон Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Если бюджет позволяет потратить немного больше, Samsung Galaxy A57 — еще один вариант, который стоит рассмотреть. Он предлагает более качественную сборку с металлическим каркасом и защитой от воды и пыли по стандарту IP68. Пользователи также получают ПО Samsung One UI и долгосрочную гарантию его обновлений.

Телефон оснащен большим 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц. Его 50-мегапиксельная основная камера также имеет оптическую стабилизацию изображения (OIS) для получения более качественных фотографий как при дневном свете, так и в условиях низкой освещенности.

Скорость работы батареи и зарядки также менее впечатляющая, чем у Poco X7 Pro или Redmi Note 15 Pro+. Но если важнее качество сборки, поддержка ПО и в целом улучшенный пользовательский опыт, чем игровая производительность, Galaxy A57 — более безопасный выбор.

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