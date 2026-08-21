Найкращі телефони, які варто придбати замість Redmi: Poco, Samsung Galaxy та Pixel (фото)

На думку експертів, Redmi Note 12 зможуть замінити такі смартфони, як Samsung Galaxy A57, Poco X7 Pro та Google Pixel 10a.

Смартфон може здаватися повільнішим, ніж новіші моделі середнього цінового сегмента, камера не так добре працює в нічний час, а програмна підтримка або наближається до завершення, або вже припинена. Це не означає, що Redmi Note 12 поганий. Це просто означає, що з того часу смартфони значно просунулися вперед, пише gizmochina.com.

Poco X7 Pro

Смартфон Poco X7 Pro Фото: Trusted Reviews

Redmi Note 12 ніколи не розроблявся як серйозний ігровий смартфон. Тому, якщо продуктивність є однією з головних причин його заміни, варто розглянути Poco X7 Pro.

У ньому використовується чипсет Dimensity 8400 Ultra, який забезпечує набагато вищу продуктивність, ніж чіп у Redmi Note 12. Він також оснащений великим акумулятором ємністю 6000 мА·год, тому ви отримаєте тривалий час автономної роботи навіть при інтенсивному використанні телефону.

Відео дня

Poco X7 Pro також оснащений 120-герцовим OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1,5K і підтримує швидку зарядку потужністю 90 Вт. Деякі версії також мають задню панель зі штучної шкіри, що надає телефону більш преміальний вигляд.

Камери — не його найсильніша сторона. Задня камера цілком придатна для повсякденних знімків, але вона не може конкурувати з телефонами, які більше орієнтовані на фотозйомку.

"Однак, якщо ви багато часу проводите за іграми або просто хочете телефон, який працює швидко та чуйно реагує, Poco X7 Pro — один із найкращих варіантів", — йдеться в матеріалі.

Google Pixel 10a

Смартфон Google Pixel 10a Фото: gsmarena.com

Якщо головна проблема Redmi Note 12 — це підтримка програмного забезпечення, то Google Pixel 10a заслуговує на увагу. Google обіцяє 7 років оновлень ПЗ та безпеки для Pixel 10a. Можна користуватися телефоном роками, не турбуючись про те, що він занадто швидко застаріє.

Pixel також пропонує "чисту" версію Android із мінімальною кількістю попередньо встановленого програмного забезпечення. Телефон має 6,3-дюймовий дисплей Actua з піковою яскравістю до 3000 ніт. Він також оснащений склом Gorilla Glass 7i для кращого захисту.

Що стосується камер, то користувач отримує 48-мегапіксельний основний сенсор і 13-мегапіксельний надширококутний. На папері апаратна частина може виглядати не так вражаюче, як 200-мегапіксельні камери на деяких телефонах Redmi, але обробка зображень від Google робить велику роботу. І в результаті виходить камера, яка може робити хороші фотографії в різних умовах освітлення.

Pixel 10a, можливо, не найшвидший телефон, але він забезпечує плавну та стабільну роботу. Якщо вам потрібен смартфон, який прослужить довго, це один із найкращих варіантів.

Samsung Galaxy A57

Смартфон Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Якщо бюджет дозволяє витратити трохи більше, Samsung Galaxy A57 — ще один варіант, який варто розглянути. Він відрізняється більш якісною збіркою з металевим корпусом та захистом від води й пилу за стандартом IP68. Користувачі також отримують програмне забезпечення Samsung One UI та довгострокову гарантію його оновлень.

Телефон оснащений великим 6,7-дюймовим AMOLED-дисплеєм із частотою оновлення 120 Гц. Його 50-мегапіксельна основна камера також має оптичну стабілізацію зображення (OIS) для отримання якісніших фотографій як при денному світлі, так і в умовах слабкого освітлення.

Швидкість роботи акумулятора та заряджання також не така вражаюча, як у Poco X7 Pro чи Redmi Note 15 Pro+. Але якщо якість збірки, підтримка програмного забезпечення та загалом покращений користувацький досвід є важливішими за ігрову продуктивність, Galaxy A57 — це надійніший вибір.

Раніше повідомлялося про 3 потужні планшети, які дешевші та кращі за iPad Mini 2026. У огляді взяли участь планшети Apple iPad 2025 року випуску, Samsung Galaxy Tab S10 FE та Xiaomi Pad 8.