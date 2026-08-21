5 мифов о батареях смартфонов, в которые не нужно верить: что на самом деле садит аккумулятор

Многие пользователи считают, что технологии 5G негативно влияют на состояние батареи смартфонов. Однако это не так, уверяют специалисты.

Эксперты bgr.com развенчали самые распространенные мифы о 5G и потреблении энергии, отделив факты от вымысла и объяснив, как можно максимально продлить срок службы батареи любого устройства 5G, в том числе и смартфонов.

5G потребляет гораздо больше энергии, чем 4G

Значок 5G на смартфоне Фото: Минцифры

Главный миф — это убеждение, что 5G потребляет больше энергии, чем 4G, в любой ситуации, что является чрезмерным упрощением. Исследования показали, что телефоны 5G потребляют всего на 6–11% больше энергии в целом. Разница возникла в результате использования mmWave-соединений — сверхбыстрого варианта сети, который требует больше энергии для поддержания и с трудом преодолевает препятствия. Именно поэтому значок 5G+, который пользователи иногда видят в строке состояния, указывает на гораздо более быстрое соединение, но также и на то, что для его работы требуется находиться гораздо ближе к вышке.

Відео дня

Путаница понятна. 5G — это набор технологий, и количество потребляемой энергии сильно зависит от того, какой диапазон частот использует телефон. Низкочастотный и среднечастотный 5G — те типы, которые использует большинство людей — по энергопотреблению гораздо больше похожи на 4G. Высокочастотный 5G — единственный тип 5G, который потребляет много энергии, и большинство людей не используют эти частоты. Даже когда телефон подключается к миллиметровым волнам, угроза невелика — современные чипсеты гораздо эффективнее модемов первого поколения, которые изначально и создали 5G плохую репутацию. Обвинять весь 5G в поведении одного экстремального варианта — это все равно что обвинять каждый автомобиль в расходах на бензин одного суперкара.

Телефоны 5G разряжают батарею в режиме ожидания

5G не разряжает батарею, если смартфон находится в режиме ожидания Фото: Pexels

Еще один миф гласит, что оборудование 5G продолжает разряжать батарею, даже когда телефон находится в режиме ожидания и не использует сеть активно. В подтверждение этого утверждения нет никаких существенных доказательств. Когда телефон с поддержкой 5G находится в режиме ожидания, энергопотребление остается минимальным, и модем эффективно работает в режиме ожидания, а не постоянно разряжает батарею. И хотя внешне он может потреблять немного больше энергии, чем 4G, оборудование не работает на полную мощность только потому, что 5G включен в меню настроек.

Настоящая причина разрядки батареи в режиме ожидания обычно гораздо более банальна: фоновое обновление приложений. Ограничение фоновой передачи данных для приложений, которые не нуждаются в постоянных обновлениях, является одним из наиболее эффективных способов продлить срок службы батареи, и это не имеет ничего общего с поколением сети. Пользователи, обвиняющие 5G в ночной разрядке батареи, часто ошибаются. Модем телефона практически не потребляет энергию в спящем режиме, в то время как push-уведомления и фоновая синхронизация незаметно расходуют заряд. Любой, кто заметил резкое снижение заряда батареи за ночь при отключенных Wi-Fi и 5G, уже убедился, что разрядка в режиме ожидания происходит не из-за сотовой связи.

Более высокая скорость 5G влияет на время работы батареи

Wi-Fi на смартфоне Фото: unsplash.com

На первый взгляд, логика этого мифа кажется безупречной. Если 5G быстрее, то можно предположить, что для его работы потребуется больше энергии. Но скорость загрузки и энергопотребление не связаны напрямую. Влияние на время работы батареи больше зависит от того, насколько эффективно устройство и сеть управляют передачей данных, чем от самой скорости. На самом деле, более быстрое соединение может быстрее завершить задачу и быстрее вернуть модем в режим ожидания с низким энергопотреблением, что в некоторых случаях "играет на руку" батарее. Исследование Telefonica показало, что 5G на 90% более энергоэффективен с точки зрения трафика, чем 4G.

Однако меняется поведение пользователей. Более высокая скорость может побудить людей чаще заниматься ресурсоемкими задачами. Просмотр видео, загрузка тяжелых игр и более частое пролистывание лент социальных сетей — это лишь несколько примеров. 5G делает такие действия в реальном времени, как облачные игры и видеозвонки, более комфортными, что только усиливает соблазн проводить больше времени за телефоном. Именно это дополнительное использование расходует заряд, а не сама сеть. Проблема заключается в привычках, которые формируют быстрые сети. Когда время работы от батареи имеет значение, решение состоит в том, чтобы использовать Wi-Fi для самых ресурсоемких задач, поскольку стабильное Wi-Fi-соединение часто обрабатывает большие загрузки со значительно меньшей нагрузкой на батарею, чем сотовые соединения.

Использование 5G ухудшает долгосрочное состояние батареи

Смартфон на зарядке Фото: androidauthority.com

Некоторые люди считают, что использование 5G быстрее изнашивает химический состав батареи, сокращая срок службы телефона, пока он едва держит заряд. Литий-ионные батареи выходят из строя не так. Основными причинами потери емкости в долгосрочной перспективе являются циклы зарядки, нагрев и старение, а не конкретная сеть, к которой подключен телефон. Использование 5G никоим образом не ускоряет химическое старение элементов батареи так, как это не происходит в случае 4G.

Перегрев — это единственный сценарий, где 5G упоминается в одном контексте со здоровьем батареи, но даже это часто проблема, специфичная для конкретного устройства, а не для всей сети. Перегрев вызывают конкретные модели смартфонов, условия сети и программные ошибки, а не обязательно сама технология 5G. Современные чипсеты и оптимизация сети в значительной степени решили проблемы с энергопотреблением на ранних этапах. Многие современные телефоны с поддержкой 5G также поставляются с более емкими батареями, некоторые модели оснащены элементами на 5500 мАч или 6000 мАч, специально для обеспечения комфортной работы пользователей в более быстрых сетях. Хотя 5G потребляет энергию, это не настолько сильно, чтобы наносить вред устройствам по всему миру, благодаря передовым компонентам.

Отключение 5G увеличит время автономной работы

Смартфон, работающий по технологии 4G Фото: gsmarena.com

Самый популярный совет, возникший в результате распространения этого мифа, — просто отключить 5G и переключиться на 4G. Это не решение проблемы, потому что на самом деле ее не существует. Лучший подход — использовать функции, которыми уже оснащены современные телефоны. Многие смартфоны предлагают режим "Smart 5G", который автоматически переключается между 5G и 4G в зависимости от уровня сигнала. Таким образом, телефон остается в сети с наилучшим доступным сигналом, не тратя энергию на поиск более сильного сигнала в слабых зонах.

Ситуации, в которых 5G действительно расходует больше энергии батареи, управляемы. При плохом покрытии временное отключение 5G предотвращает расход энергии телефоном во время поиска сигнала. Обновление ПО устройства также гарантирует наличие последних оптимизаций управления питанием 5G. Для тех, кто ищет выделенное мобильное соединение для домашнего использования, 5G-роутер может стать лучшим решением, чем разряжать батарею телефона, подключая к нему домашние устройства. В конце концов, сеть — это такой же инструмент, как и любой другой.

Ранее писали про лучшие телефоны для покупки вместо моделей Redmi. Заменить Redmi Note 12 смогут такие смартфоны, как Samsung Galaxy A57, Poco X7 Pro и Google Pixel 10a, считают эксперты.