5 міфів про батареї смартфонів, у які не варто вірити: що насправді садить акумулятор

Багато користувачів вважають, що технології 5G негативно впливають на стан акумулятора смартфонів. Однак це не так, запевняють фахівці.

Експерти bgr.com розвінчали найпоширеніші міфи про 5G та споживання енергії, відокремивши факти від вигадок і пояснивши, як можна максимально подовжити термін служби акумулятора будь-якого пристрою 5G, зокрема й смартфонів.

5G споживає набагато більше енергії, ніж 4G

Значок 5G на смартфоні Фото: Мінцифри

Головний міф — це переконання, що 5G споживає більше енергії, ніж 4G, у будь-якій ситуації, що є надмірним спрощенням. Дослідження показали, що 5G-телефони загалом споживають лише на 6–11 % більше енергії. Різниця виникла внаслідок використання mmWave-з’єднань — надшвидкого варіанту мережі, який вимагає більше енергії для підтримки та з трудом долає перешкоди. Саме тому значок 5G+, який користувачі іноді бачать у рядку стану, вказує на набагато швидше з’єднання, але також і на те, що для його роботи потрібно перебувати набагато ближче до вишки.

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Плутанина цілком зрозуміла. 5G — це набір технологій, і кількість споживаної енергії значною мірою залежить від того, який діапазон частот використовує телефон. Низькочастотний та середньочастотний 5G — ті типи, які використовує більшість людей — за енергоспоживанням набагато більше схожі на 4G. Високочастотний 5G — єдиний тип 5G, який споживає багато енергії, і більшість людей не використовують ці частоти. Навіть коли телефон підключається до міліметрових хвиль, загроза незначна — сучасні чіпсети набагато ефективніші за модеми першого покоління, які спочатку й створили 5G погану репутацію. Звинувачувати весь 5G у поведінці одного екстремального варіанту — це все одно, що звинувачувати кожен автомобіль у витратах на бензин одного суперкара.

5G-телефони розряджають акумулятор у режимі очікування

5G не розряджає акумулятор, якщо смартфон перебуває в режимі очікування Фото: Pexels

Ще один міф стверджує, що обладнання 5G продовжує розряджати акумулятор, навіть коли телефон перебуває в режимі очікування й не використовує мережу активно. На підтвердження цього твердження немає жодних суттєвих доказів. Коли телефон із підтримкою 5G перебуває в режимі очікування, енергоспоживання залишається мінімальним, і модем ефективно працює в режимі очікування, а не постійно розряджає акумулятор. І хоча зовні він може споживати трохи більше енергії, ніж 4G, обладнання не працює на повну потужність лише тому, що 5G увімкнено в меню налаштувань.

Справжня причина розряджання акумулятора в режимі очікування зазвичай набагато банальніша: фонове оновлення додатків. Обмеження фонової передачі даних для додатків, які не потребують постійних оновлень, є одним із найефективніших способів продовжити термін служби батареї, і це не має нічого спільного з поколінням мережі. Користувачі, які звинувачують 5G у нічному розрядженні акумулятора, часто помиляються. Модем телефону практично не споживає енергію в режимі сну, тоді як push-повідомлення та фонова синхронізація непомітно витрачають заряд. Кожен, хто помітив різке зниження заряду акумулятора за ніч при вимкнених Wi-Fi та 5G, вже переконався, що розрядка в режимі очікування відбувається не через стільниковий зв'язок.

Вища швидкість 5G впливає на час роботи акумулятора

Wi-Fi на смартфоні Фото: unsplash.com

На перший погляд, логіка цього міфу здається бездоганною. Якщо 5G швидше, то можна припустити, що для його роботи знадобиться більше енергії. Але швидкість завантаження та енергоспоживання не пов’язані безпосередньо. Вплив на час роботи акумулятора більше залежить від того, наскільки ефективно пристрій і мережа керують передачею даних, ніж від самої швидкості. Насправді, швидше з'єднання може швидше завершити завдання і швидше повернути модем у режим очікування з низьким енергоспоживанням, що в деяких випадках "грає на руку" батареї. Дослідження Telefonica показало, що 5G на 90% енергоефективніший з точки зору трафіку, ніж 4G.

Однак поведінка користувачів змінюється. Більш висока швидкість може спонукати людей частіше виконувати ресурсомісткі завдання. Перегляд відео, завантаження важких ігор та частіше гортання стрічок у соціальних мережах — це лише кілька прикладів. 5G робить такі дії в реальному часі, як хмарні ігри та відеодзвінки, більш комфортними, що лише посилює спокусу проводити більше часу за телефоном. Саме це додаткове використання витрачає заряд, а не сама мережа. Проблема полягає в звичках, які формують швидкі мережі. Коли час роботи від акумулятора має значення, рішення полягає в тому, щоб використовувати Wi-Fi для найбільш ресурсоємних завдань, оскільки стабільне Wi-Fi-з’єднання часто обробляє великі обсяги даних зі значно меншим навантаженням на акумулятор, ніж стільникові з’єднання.

Використання 5G погіршує стан акумулятора в довгостроковій перспективі

Смартфон на зарядці Фото: androidauthority.com

Деякі люди вважають, що використання 5G прискорює зношування хімічного складу акумулятора, скорочуючи термін експлуатації телефону, поки той ледь тримає заряд. Літій-іонні акумулятори виходять з ладу не через це. Основними причинами втрати ємності в довгостроковій перспективі є цикли заряджання, нагрівання та старіння, а не конкретна мережа, до якої підключений телефон. Використання 5G жодним чином не прискорює хімічне старіння елементів акумулятора, так само як це не відбувається у випадку з 4G.

Перегрів — це єдиний випадок, коли 5G згадується в одному контексті зі станом акумулятора, але навіть це часто є проблемою, характерною для конкретного пристрою, а не для всієї мережі. Перегрів спричиняють конкретні моделі смартфонів, умови мережі та програмні помилки, а не обов’язково сама технологія 5G. Сучасні чіпсети та оптимізація мережі значною мірою вирішили проблеми з енергоспоживанням на ранніх етапах. Багато сучасних телефонів із підтримкою 5G також постачаються з більш ємними батареями; деякі моделі оснащені батареями на 5500 мА·год або 6000 мА·год, спеціально для забезпечення комфортної роботи користувачів у швидших мережах. Хоча 5G споживає енергію, це не настільки сильно, щоб завдавати шкоди пристроям у всьому світі, завдяки передовим компонентам.

Вимкнення 5G збільшить час автономної роботи

Смартфон, що працює за технологією 4G Фото: gsmarena.com

Найпопулярніша порада, що з’явилася внаслідок поширення цього міфу, — просто вимкнути 5G і перейти на 4G. Це не вирішує проблему, бо насправді її не існує. Найкращий підхід — використовувати функції, якими вже оснащені сучасні телефони. Багато смартфонів пропонують режим "Smart 5G", який автоматично перемикається між 5G і 4G залежно від рівня сигналу. Таким чином, телефон залишається в мережі з найкращим доступним сигналом, не витрачаючи енергію на пошук сильнішого сигналу в зонах зі слабким покриттям.

Ситуації, в яких 5G дійсно споживає більше енергії акумулятора, можна контролювати. У разі поганого покриття тимчасове вимкнення 5G запобігає витраті енергії телефоном під час пошуку сигналу. Оновлення програмного забезпечення пристрою також гарантує наявність останніх оптимізацій управління живленням 5G. Для тих, хто шукає виділене мобільне з’єднання для домашнього використання, 5G-роутер може стати кращим рішенням, ніж розряджати акумулятор телефону, підключаючи до нього домашні пристрої. Зрештою, мережа — це такий самий інструмент, як і будь-який інший.

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